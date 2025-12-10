ரேஷன் கார்டு இருக்கா.. இது கட்டாயம், அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட் இதோ

Ration Card Update: பீகார் மாநிலம், அராரியா மாவட்டத்தில் உள்ள சிக்டி தொகுதியின் பிளாக் சப்ளை அதிகாரி (Block Supply Officer - BSO), தர்மேஷ் குமார் தாக்கூர், பொது விநியோகத் திட்டக் (PDS) கடைக்காரர்களுடன் நடைபெற்ற இ-கேஒய்சி பணி ஆய்வு கூட்டத்தின் போது, ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
இ-கேஒய்சி-க்கான காலக்கெடு: டிசம்பர் 31
தர்மேஷ் குமார் தாக்கூர் அளித்த தகவலின்படி, டிசம்பர் 31-ஆம் தேதிக்குள் ரேஷன் கார்டுடன் தொடர்புடைய அனைத்துப் பயனாளிகளும் இ-கேஒய்சி (e-KYC) செய்வது கட்டாயமாகும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், பயனாளிகள் ரேஷன் சலுகைகளைப் பெறுவதில் இருந்து நிச்சயமாக தடை செய்யப்படுவார்கள். இ-கேஒய்சி முடிக்கப்படாத பயனாளிகளின் பெயர்கள் ரேஷன் அட்டையில் இருந்து நீக்கப்படும் என்று அவர் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.
ரேஷன் கடைக்காரர்களுக்கு (PDS) கடுமையான உத்தரவு
அனைத்து பொது விநியோகத் திட்டக் கடைக்காரர்களும் (ரேஷன் கடைக்காரர்கள்) இந்த முக்கியமான பணியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பிளாக் சப்ளை அதிகாரி தர்மேஷ் குமார் தாக்கூர் வலியுறுத்தியுள்ளார். பயனாளிகள் யாரும் சலுகைகளை இழக்காமல் இருக்க, அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் இ-கேஒய்சி செயல்முறையை முடிப்பதை உறுதிப்படுத்துமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் அட்டையில் உள்ள அனைவருக்கும் இ-கேஒய்சி கட்டாயம்
பிளாக் சப்ளை அதிகாரி மேலும் விளக்குகையில், "ரேஷன் அட்டையில் பெயர் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இ-கேஒய்சி செய்வது கட்டாயமாகும். யார் ஒருவருக்கு இ-கேஒய்சி செய்யவில்லையோ, அவர்கள் எதிர்காலத்தில் பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். அவர்களின் பெயர் ரேஷன் அட்டையில் இருந்து நீக்கப்படலாம், மேலும் அவர்களுக்கு உணவு தானியங்கள் கிடைக்காமல் போகலாம்."
பயனாளிகளின் சரிபார்ப்பு பணி தீவிரம்
100% பயனாளிகளின் இ-கேஒய்சி-யை முடிக்க, பிடிஎஸ் கடைக்காரர்களுக்கு கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கை, மத்திய அரசின் உத்தரவின் பேரில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சரிபார்ப்பு பணிக்கான நோக்கம் என்ன?
ரேஷன் அட்டையில் உள்ள மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை
அவர்களில் உயிருடன் இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர்
இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர்
அதிகாரி தரும் எச்சரிக்கை
"யாருக்கு இ-கேஒய்சி செய்யப்படவில்லை என்பதை வைத்து, அந்தப் பயனாளிகள் இறந்துவிட்டதாகவே அரசாங்கம் கருதும்." அத்தகைய பயனாளிகள் ரேஷன் உணவு தானியங்களைப் பெறுவதில் இருந்து விலக்கப்படுவார்கள். இந்தச் சூழ்நிலையில், பொது விநியோகத் திட்டக் கடைக்காரர்களாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது."
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் சப்-டிவிஷனல் அதிகாரியின் (SDO) உத்தரவின் பேரில், அனைத்து PDS கடைகளிலும் இ-கேஒய்சி செயல்முறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களும் இந்தச் செய்தியின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொண்டு, உணவு தானிய சலுகைகளைத் தொடர்ந்து பெற, டிசம்பர் 31-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது இ-கேஒய்சி செயல்முறையை அருகிலுள்ள பொது விநியோகத் திட்டக் கடைக்குச் சென்று முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
