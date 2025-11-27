English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னை - ஹைதராபாத் புல்லட் ரயில் பிளானில் மெகா டிவிஸ்ட்! திட்டம் என்ன ஆனது?

சென்னை - ஹைதராபாத் புல்லட் ரயில் பிளானில் மெகா டிவிஸ்ட்! திட்டம் என்ன ஆனது?

Hyderabad To Chennai Bullet Train Route: சென்னைக்கும் ஹைதராபாத்துக்கும் இடையிலான பயணம் விரைவில் 12 மணி நேரத்திற்குப் பதிலாக வெறும் 2 மணி நேரமாகக் குறையலாம். இது தொடர்பான முழு விவரம் இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 27, 2025, 01:01 PM IST
  • இந்தப் பாதையில், இரண்டு முக்கிய ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன
  • முக்கிய திருத்தங்கள் மற்றும் நிலையங்கள்
  • பயண நேரம் வெறும் 2 மணி 20 நிமிடங்களாகக் குறையும்

சென்னை - ஹைதராபாத் புல்லட் ரயில் பிளானில் மெகா டிவிஸ்ட்! திட்டம் என்ன ஆனது?

Indian Railway Big Update On Bullet Trainதென்னிந்தியாவின் இரண்டு முக்கிய நகரங்களான சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத்தை இணைக்கும் அதிவேக புல்லட் ரயில் திட்டம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 778 கிலோமீட்டர் தூரத்தைக் கடக்கும் இந்தத் திட்டத்திற்கான இறுதி வழித்தட அறிக்கையை (DPR) தெற்கு ரயில்வே தற்போது தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்தத் திட்டம் நிறைவேறினால், தற்போது 12 மணி நேரம் எடுக்கும் சென்னை-ஹைதராபாத் பயண நேரம் வெறும் 2 மணி 20 நிமிடங்களாகக் குறையும்.

முக்கிய திருத்தங்கள் மற்றும் நிலையங்கள்

ஆரம்பத்தில் ஆந்திராவின் குடூர் வழியாக இந்த ரயில் பாதை திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது இந்த வழித்தடம் மாற்றியமைக்கப்பட்டு திருப்பதி வழியாகச் செல்ல இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் 61 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அமையவிருக்கும் இந்தப் பாதையில், இரண்டு முக்கிய ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன:

சென்னை சென்ட்ரல்

மீஞ்சூர் அருகில் (சென்னை வெளிவட்டச் சாலையில்)

விரைவான ஒப்புதலுக்கான கோரிக்கை

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில், தெற்கு ரயில்வே மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறைக்குக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதில், வழித்தடம் மற்றும் நிலையங்கள் அமைப்பதை விரைந்து இறுதி செய்யுமாறும், நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான ஒப்புதலை அளிக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நில சர்வே பணிகளில் தாமதத்தைத் தவிர்க்க, மாநில அதிகாரிகளுடன் இணைந்து கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது.

நிலம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி

இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த மொத்தம் 223.44 ஹெக்டேர் நிலம் தேவைப்படும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடங்களைத் தவிர்த்துவிட்டுச் செல்லும் வகையில் இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளை எளிதாகப் பெற முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புல்லட் ரயில் பாதை 65 சாலைகள் மற்றும் 21 உயர் மின்னழுத்த மின்சார அமைப்புகளை கடந்து செல்லும்.

தென்னிந்தியாவில் மற்ற திட்டங்கள்

இந்தியாவில் தற்போது மும்பை-அகமதாபாத் இடையே புல்லட் ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சில காரணங்களால் கட்டுமானத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், 2027-க்குள் இந்த சேவை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, தென்னிந்தியாவிலும் இரண்டு முக்கிய புல்லட் ரயில் வழித்தடங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன:

* சென்னை - ஹைதராபாத்

* ஹைதராபாத் - பெங்களூரு

இந்தத் திட்டங்களின் முக்கிய நோக்கம், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் வளர்ந்து வரும் பொருளாதார மையங்களை இணைப்பதாகும்.

தமிழக அரசு அனுமதி அளித்த ஒரு மாதத்திற்குள், இந்த இறுதி வழித்தட அறிக்கை (DPR) முடிக்கப்பட்டு, திட்டப் பணிகள் வேகமெடுக்கும் எனச் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகரப் போக்குவரத்து ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Chennai Hyderabad Bullet TrainBullet TrainIndian RailwayIRCTC

