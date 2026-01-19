English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் திவ்யா முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்க இதுதான் காரணமாம்

பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் திவ்யா முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்க இதுதான் காரணமாம்

பிக் பாஸ் சீசன் 9ன் டைட்டிலை திவ்யா கணேஷ் தான் தட்டித் தூக்கியுள்ள இந்த நேரத்தில் பலரும் அவரின் பராமரிப்பின் சீக்ரெட் குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். அதன்படி அவரின் அடர்த்தியான நீண்ட கூந்தலின் ரகசியம் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:10 AM IST
  • வெங்காயச் சாறு முடிக்கு ஊட்டமளிக்க உதவுகிறது
  • வெந்தய விதைகள் தலைமுடிக்கு ஒரு சிறந்த டானிக்
  • முடி வளர்ச்சிக்கு இவை அவசியம்

Trending Photos

பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
camera icon7
Pradeep Ranganathan
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! தவறினால் பணம் கிடைக்காது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 பெறாதவர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! தவறினால் பணம் கிடைக்காது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon5
Team India
U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் திவ்யா முடி அடர்த்தியா கருகருன்னு இருக்க இதுதான் காரணமாம்

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிரபல ரியாலிட்டி ஷோ பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9, நேற்றுடன் நிறைவு பெற்றுள்ளது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய இந்த சீசன், பல சர்ச்சைகள், மோதல்கள் மற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் நிறைந்திருந்தது. 106 நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த சீசனின் இறுதிப்போட்டி மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் நடந்தது. இறுதிக்கட்டத்தில் ஒவ்வொரு போட்டியாளர்கள் வெளியேற, டைட்டில் வின்னர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியது. அந்த வகையில் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 டைட்டில் வின்னராக நடிகை திவ்யா கணேஷ் மக்களின் வாக்குகள் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டார். சீசன் முழுவதும் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை பலர் பாராட்டி வந்தனர். இதுதான் அவர் வெற்றி பெற பெரிய அளவில் உதவியதாக கூறப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில் இந்த சீசனில் திவ்யா மேக்அப் இல்லாமல் கூட எப்போது முகம் பளபளப்புடனும், அடர்த்தியான ஒரிஜினல் கூந்தலுடன் இருப்பதை நாம் பார்த்திருந்தோம். ஒரு சமயம் பிக்பாஸ் வீட்டில் கூட கனி திரு அவரின் கூந்தல் எப்படி இவ்வளவு அடர்த்தியாக இருக்கிறது என்று கூட கேட்டிருந்தகுதிருப்பார். தற்போது அவரது கூந்தல் அழகு ஒரு பேசுபொருளாகவே இருக்கிறது. இந்நியலையில் உங்களுக்கும் இது போன்று அடர்த்தியான அழகான கூந்தல் வேண்டுமென்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

வெங்காயச் சாறு முடிக்கு ஊட்டமளிக்க உதவுகிறது
ஆயுர்வேதத்தில், வெங்காயச் சாறு முடிக்கு ஊட்டமளிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. வெங்காயத்தில் நல்ல அளவு சல்பர் உள்ளது, இது கெரட்டின் கட்டுமானப் பொருளாகக் கருதப்படுகிறது. கெரட்டின் என்பது முடியின் புரதத்தால் ஆனது. உடலில் சல்பர் குறைபாடு முடியை பலவீனப்படுத்தி, வேர்களை பலவீனப்படுத்தி, முடி உதிர்தலை அதிகரிக்கும். வெங்காயச் சாற்றைப் பயன்படுத்துவதால் இந்த கந்தகம் நேரடியாக உச்சந்தலையில் சென்று, முடிக்கு இயற்கையான வலிமையை அளிக்க உதவுகிறது.

இது தவிர, வெங்காயத்தில் வைட்டமின்கள் சி, பி6, மாங்கனீசு, ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன, அவை உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க உதவும். இது உச்சந்தலையில் உள்ள அழுக்கு, அதிகப்படியான எண்ணெய் மற்றும் அடைபட்ட துளைகளை சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது.

வெந்தய விதைகள் தலைமுடிக்கு ஒரு சிறந்த டானிக்
வெந்தய விதைகள் ஒரு சிறந்த கூந்தல் டானிக்காக செயல்படுகிறது. அவற்றில் புரதம், இரும்புச்சத்து, லெசித்தின் மற்றும் நிகோடினிக் அமிலம் நிறைந்துள்ளன, இது முடி வேர்களை ஊட்டமளிக்கிறது, அவற்றை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் உச்சந்தலையை ஆழமாக சுத்தப்படுத்துகிறது. மேலும், அவை பொடுகை நீக்குவதிலும், முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதிலும், முன்கூட்டியே நரைப்பதைத் தடுப்பதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கூந்தலுக்கு தயிர்
தயிர் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது மற்றும் ஆரோக்கியமான முடியை பராமரிக்க பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருளாகும். இதில் ஏராளமான புரதம், வைட்டமின்கள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன, இவை அனைத்தும் உங்கள் தலைமுடியை ஆரோக்கியமாகவும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

முடி வளர்ச்சிக்கு இவை அவசியம்
வைட்டமின்கள் முடி ஆரோக்கியத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் அவசியம். வைட்டமின்கள் பி, டி, ஈ, துத்தநாகம், பயோட்டின் மற்றும் இரும்புச்சத்து ஆகியவற்றின் சீரான உட்கொள்ளல் சரியான முடி வளர்ச்சிக்கு அவசியம். பயோட்டின் என்றும் அழைக்கப்படும் வைட்டமின்கள் பி7 மற்றும் பி12 ஆகியவை முடியை வலுப்படுத்துவதிலும் மென்மையாக வைத்திருப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த குறைபாட்டை நீக்க உணவில் முட்டை, பாதாம், வால்நட்ஸ், காலிஃபிளவர், ப்ரோக்கோலி மற்றும் சோயா பொருட்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | Face Fat : முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் கொழுப்பு! குறைப்பது எப்படி? மருத்துவர் டிப்ஸ்..

மேலும் படிக்க | சுகர் லெவலை சுலபமாய் குறைக்க உதவும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்: ட்ரை பண்ணி பாருங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss Tamil Season 9Divya GaneshDivya Hair Care Tips

Trending News