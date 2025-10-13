ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு: உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கை பெறுவதற்கான வழிகள்

Tatkal Ticket Booking Tips: தீபாவளிப் பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், நகர்ப்புற மக்கள் தங்கள் கிராமங்களுக்குத் திரும்பத் தயாராகி வருகின்றனர். இந்திய ரயில்வேக்கு இது மிகவும் பரபரப்பான நேரம். ரயில்களில் அதிக நெரிசல் ஏற்படுகிறது. பயணிகளின் வசதிக்காக, முடிந்தவரை பல பயணிகளுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, இந்திய ரயில்வே ஆயிரக்கணக்கான சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது. இருப்பினும், இவ்வளவு ஏற்பாடுகளுக்குப் பிறகும், ஏராளமான பயணிகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கைகள் இல்லாமல் பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். பண்டிகைகளுக்கு முன்கூட்டியே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாதவர்கள் அல்லது கடைசி நேரத்தில் வீட்டிற்குப் பயணிக்கத் திட்டமிடுபவர்கள், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவை நம்பியுள்ளனர். உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கான சில முக்கியமான குறிப்புகளைப் இங்கே காண்போம்.
அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை காரணமாக, தட்கல் டிக்கெட்டுகள் பெறுவது மிகவும் கடினமாக உள்ளது
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது, இதனால் தட்கல் ஒதுக்கீட்டில் கூட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கையைப் பெறுவது கடினமாகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டால், தட்கல் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் போது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை பெறலாம். தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் நேரம் மிக முக்கியமான காரணியாகும், மேலும் ஒவ்வொரு நொடியும் முக்கியமானது.
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கையை எவ்வாறு பெறுவது
தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் சரிபார்ப்பு கட்டாயமாகிவிட்டதால், முதலில் உங்கள் IRCTC கணக்கை ஆதார் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது பயணிகளின் விவரங்களை உள்ளிடுவதில் நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்க, உங்கள் கணக்கிற்குச் சென்று முன்கூட்டியே ஒரு முதன்மை பட்டியலைத் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
டிக்கெட் கட்டணத்தைச் செலுத்த IRCTC eWallet ஐப் பயன்படுத்தவும், ஏனெனில் இது வேகமான கட்டண முறையாகும், மேலும் இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் இணைய இணைப்பு சிக்கல்களையும் பாதிக்காது. இதற்காக, உங்கள் IRCTC eWallet இல் முன்கூட்டியே நிதியை ஏற்றியிருக்க வேண்டும்.
முன்பதிவு தொடங்குவதற்கு எவ்வளவு நேரத்திற்கு முன்பு நீங்கள் லாகின் வேண்டும்?
முன்பதிவு செய்யும் போது இந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் மனதில் வைத்திருந்தால், உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏசி வகுப்புகளுக்கான ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு உங்கள் பயணத் தேதிக்கு முந்தைய நாள் காலை 10:00 மணிக்கும், ஏசி அல்லாத வகுப்புகளுக்கு காலை 11:00 மணிக்கும் தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, முன்பதிவு தொடங்குவதற்கு நான்கு முதல் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு உங்கள் ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் உள்நுழைய வேண்டும்.
