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BSNL வேலைவாய்ப்பு 2026: ரூ.40,500 சம்பளம், ஜூலை 4 கடைசி தேதி... முழு விவரம் இதோ

BSNL Recruitment: பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL) தொலைத்தொடர்புத் துறையில் 100 ஜூனியர் டெலிகாம் அதிகாரி (JTO) பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேலை தேடும் இளம் தொழில்முறை நிபுணர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:27 PM IST
BSNL வேலைவாய்ப்பு 2026: ரூ.40,500 சம்பளம், ஜூலை 4 கடைசி தேதி... முழு விவரம் இதோ
Image Credit: BSNL Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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