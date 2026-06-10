/BSNL வேலைவாய்ப்பு 2026: ரூ.40,500 சம்பளம், ஜூலை 4 கடைசி தேதி... முழு விவரம் இதோ

BSNL Recruitment: BSNL என்று அழைக்கப்படும் பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பிரபலமான ஒன்றாக உள்ளது. தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தில் அவ்வப்போது முறையான அறிவிப்புகள் மூலம் தகுதியானவர்கள் பல்வேறு பணிகளுக்காக தேர்ந்தெடுக்கபப்படுகிறார்கள். அந்த வகையில் சமீபத்தில் பிஎஸ்.என்.எல் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ள வேலைவாய்ப்புகளின் விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL) தொலைத்தொடர்புத் துறையில் 100 ஜூனியர் டெலிகாம் அதிகாரி (JTO) பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வேலை தேடும் இளம் தொழில்முறை நிபுணர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் BSNL-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை ஜூன் 4 அன்று காலை 10:00 மணிக்குத் தொடங்கியது. இது ஜூலை 3 அன்று காலை 10:00 மணிக்கு நிறைவடையும். காலதாமதமாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதால், விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தக் காலக்கெடுவுக்குள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை நிறைவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பப் படிவங்களில் திருத்தம் செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு, ஜூலை 4 காலை 10:00 மணி முதல் ஜூலை 11 காலை 10:00 மணி வரை திருத்தம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.
BSNL Recruitment: முக்கிய விவரங்கள்
|அம்சம்
|விவரம்
|பணியிடம்
|ஜூனியர் டெலிகாம் அதிகாரி (JTO)
|ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை தொடக்கம்
|ஜூன் 4, 2026
|ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை நிறைவு
|ஜூலை 3, 2026
|வயது வரம்பு
|குறைந்தபட்சம் 20 வயது, அதிகபட்சம் 30 வயது
|விண்ணப்பக் கட்டணம்
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UR/OBC/EWS பிரிவினருக்குக் கட்டணம் ₹2,000
SC/ST/PwBD பிரிவினருக்கு கட்டணம் ₹1,000
|சம்பளம்
|₹16,400 முதல் ₹40,500
வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, 03.07.2026 தேதிப்படி, குறைந்தபட்சம் 20 வயது மற்றும் அதிகபட்சம் 30 வயது இருக்க வேண்டும்.
எஸ்சி/எஸ்டி, ஓபிசி, பொதுப்பிரிவு, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவினருக்கு அரசு விதிமுறைகளின்படி வயது வரம்புத் தளர்வு அளிக்கப்படும்.
தேர்ச்சி பெறும் நபர்களுக்கு ₹16,400 முதல் ₹40,500 வரையிலான மாதச் சம்பளம் வழங்கப்படும்.
BSNL ஆட்சேர்ப்பு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு பி.எஸ்.எம்.எல். நிறுவனத்தின் அதிகாரபூர்வமான வலைதலமான https://bsnlregistration.ibtexamination.com/AppO2 -ஐ அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.