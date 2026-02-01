English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • Budget 2026: ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... பட்ஜெட்டில் வெளியான மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

Budget 2026: ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... பட்ஜெட்டில் வெளியான மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

Budget 2026 Railway Announcement: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்த மத்திய பட்ஜெட்டில், ஏழு புதிய அதிவேக ரயில் (High-speed Train) வழித்தடங்களை உருவாக்க முன்மொழிந்துள்ளார்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:17 PM IST
  • 7 அதிவேக ரயில் பாதைகள் அறிவிப்பு
  • நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்மொழிந்துள்ளார்



Budget 2026 Railway Announcement: மோடி அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது பதவிக்காலத்தின் இரண்டாவது பட்ஜெட் ஞாயிற்றுக்கிழமை மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இது அவரது தொடர்ச்சியான ஒன்பதாவது பட்ஜெட் ஆகும். நாட்டின் பொருளாதாரம், உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை மேம்படுத்துவதற்காக பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இதன் ஒரு பகுதியாக பட்ஜெட்டில், நாட்டின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் ஏழு புதிய அதிவேக ரயில் வழித்தடங்களை உருவாக்க முன்மொழிந்துள்ளார்.

7 அதிவேக ரயில் பாதைகள் அறிவிப்பு

நாட்டின் நகரங்களை இணைக்கும் ஏழு அதிவேக ரயில் பாதைகளை உருவாக்க நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்மொழிந்துள்ளார். இந்த நகரங்கள்:

புனே-மும்பை
புனே-ஹைதராபாத்
ஹைதராபாத்-பெங்களூரு
ஹைதராபாத்-சென்னை
சென்னை-பெங்களூரு
டெல்லி-வாரணாசி
வாரணாசி-சிலிகுரி

நிதியமைச்சர் கூறியதாவது?
"சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பயணிகள் அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக, மும்பை முதல் புனே, புனே முதல் ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் முதல் பெங்களூரு, ஹைதராபாத் முதல் சென்னை, சென்னை முதல் பெங்களூரு, டெல்லி முதல் வாரணாசி, வாரணாசி முதல் சிலிகுரி ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே வளர்ச்சி இணைப்பிகளாக 7 அதிவேக ரயில் வழித்தடங்களை உருவாக்குவோம்" என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே தற்போது மும்பை - அகமதாபாத்தில் கட்டப்பட்டு  வரும் நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் திட்டத்தின் வழித்தடப் பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதால், இன்னும் சில காலங்களில் மும்பை மற்றும் அகமதாபாத் இடையேயான பயண நேரம் 2 மணிநேரத்திற்கும் குறைவாக குறையும்.

இந்த அதிவேக ரயில் திட்டங்கள் நகரங்களை இணைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையின் வளர்ச்சிக்கும் பெரும் ஊக்கியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - Budget 2026 LIVE Updates: சண்டே பட்ஜெட் சர்ப்ரைஸ் தருமா? விரைவில் விடை தெரியும்

மேலும் படிக்க - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

மேலும் படிக்க - 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

About the Author
Budget 2026NIRMALA SITHARAMANHigh Speed TrainChennai

