ரயில் டிக்கெட்டுகளில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி.. IRCTC முக்கிய அறிவிப்பு

வரவிருக்கும் செம்படம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதம் பல பெரிய பண்டிகைகள் நிகழ உள்ளது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் மக்கள் தங்களின் வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள். ஆனால் இதில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால், அதிக நெரிசல் மற்றும் ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருப்பு. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பயணிகள் பெரும்பாலும் டிக்கெட் கிடைக்குமா இல்லையா என்று கடைசி நேரம் வரை பதற்றத்துடன் இருப்பார்கள். இந்தப் பிரச்சனையைத் தணிக்க, ரயில்வே ஒரு சிறப்புச் சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ரயில்வேயின் புதிய சுற்றுப் பயண தொகுப்பு
இந்திய ரயில்வே ஒரு சுற்றுப் பயணத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயணிகள் இரண்டு டிக்கெட்டுகளையும் ஒன்றாக முன்பதிவு செய்தால், பயணிகளுக்குத் திரும்பும் டிக்கெட்டில் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இந்த தள்ளுபடி அடிப்படை கட்டணத்தில் மட்டுமே பொருந்தும். இந்தச் சலுகை குடும்பங்களுக்கும் பண்டிகைகளின் போது நீண்ட விடுமுறைக்குச் செல்பவர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
எப்போதில் இருந்து இதன் பலன் கிடைக்கும்?
இந்தத் திட்டம் ஆகஸ்ட் 14, 2025 முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. திரும்பும் பயணத்திற்கான நிபந்தனைகளும் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. அடுத்த பயணம் 2025 அக்டோபர் 13 முதல் 26 வரை இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் திரும்பும் பயணம் நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1, 2025 வரை செய்யப்பட வேண்டும். இதில் முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், திரும்பும் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்வதற்கு பொதுவான முன்கூட்டிய முன்பதிவு விதி (ARP) பொருந்தாது.
டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறை
Step 1: IRCTC வலைத்தளம் அல்லது ரயில் இணைப்பு பயன்பாட்டைத் திறக்கவும்.
Step 2: Festival Round Trip Scheme அல்லது Round Trip Package என்கிற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
Step 3: உங்கள் பயணத்தின் தேதி, சேருமிடம் மற்றும் வகுப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யவும். (Confirmed டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.)
Step 4: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவுடன் PNR உருவாக்கப்படும். அதே பக்கத்தில் அல்லது முன்பதிவு செய்யப்பட்ட Book Return Journey (20% Discount) முன்பதிவு செய்யும் விருப்பத்தைப் பெறுவீர்கள்.
Step 5: திரும்பும் பயணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், தள்ளுபடி தானாகவே பயன்படுத்தப்படும்.
முக்கிய விவரங்கள்:
இந்த தள்ளுபடி அடிப்படை கட்டணத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும்.
இரண்டு டிக்கெட்டுகளும் ஒரே நபர், வழித்தடம், வகுப்பு மற்றும் பயன்முறைக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
டிக்கெட்டில் மாற்றம், ரத்து செய்தல் அல்லது பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் வசதி எதுவும் இருக்காது.
ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்தோ போன்ற ரயில்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை.
முதல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அதே பிளாட்ஃபார்மில் (ஆன்லைன் அல்லது கவுண்டர்) மட்டுமே இந்த சலுகை செல்லுபடியாகும்.
