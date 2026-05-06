கடக ராசிக்கு பதவி யோகத்தை கொடுக்கும் ஐந்து கிரக சேர்க்கைகள்

Cancer zodiac : தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சராக பொறுபேற்க உள்ள விஜய் கடக ராசிக்காரர். அவருக்கு ஒரே தேர்தலில் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த சூழலில் கடக ராசிக்கு பதவி யோகத்தை கொடுக்கும் 5 கிரக சேர்க்கைகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். கடக ராசிக்கு ஜாதகத்தில் உயர்பதவி, அதிகாரம் மற்றும் அந்தஸ்து ஆகியவற்றைக் கொடுப்பதில் சில முக்கிய கிரக சேர்க்கைகள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. கடகம் சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட ராசி என்பதால், மனோபலம் மற்றும் நிர்வாகத் திறமை ஆகியவற்றை கிரகங்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
கடக ராசிக்கு பதவி யோகத்தை அருளும் முக்கிய சேர்க்கைகள்:
1. குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கை - கஜகேசரி யோகம்
கடக ராசிக்கு அதிபதியான சந்திரன், பாக்கியாதிபதியான குருவுடன் இணைந்து அமர்வது அல்லது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்வது மிகச்சிறந்த யோகமாகும். இந்த அமைப்பு உள்ளவர்களுக்கு நிர்வாகத் திறமை, மக்கள் செல்வாக்கு மற்றும் அரசாங்கத்தில் உயர்பதவி கிடைக்கும். குறிப்பாக கடக ராசியிலேயே இந்த சேர்க்கை குரு உச்சம் பெறும் நிலை அமைந்தால், அது ஹம்ச யோகம் மற்றும் கஜகேசரி யோகம் ஆகிய இரண்டையும் தந்து ராஜவாழ்க்கையை அளிக்கும்.
2. செவ்வாய் மற்றும் குரு சேர்க்கை - குரு மங்கள யோகம் :
கடக ராசிக்கு செவ்வாய் யோக காரகர் ஆவார். 5 மற்றும் 10-ம் இடங்களுக்கு அதிபதி. அதிகாரத்தை கொடுக்கும் கிரகமான செவ்வாய் மற்றும் ஞானத்தை கொடுக்கும் குரு இணையும் போது, அது ராணுவத்தில் உயர்பதவி, காவல்துறை அதிகாரம் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை தேடித்தரும். பத்தாம் வீடான மேஷத்தில் செவ்வாய் ஆட்சியாக இருந்து, குருவின் பார்வை பெற்றால் 'திக்பலம்' பெற்று பெரும் அதிகாரத்தை கொடுக்கும்.
3. சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை - சந்திர மங்கள யோகம் :
ராசி அதிபதி சந்திரனும், தொழில் ஸ்தானாதிபதி செவ்வாயும் இணைவது பொருளாதார ரீதியாகவும், பதவி ரீதியாகவும் வலுவான நிலையைத் தரும். இது நிலம் சார்ந்த தொழில்கள், ரியல் எஸ்டேட் அல்லது அதிகாரப்பூர்வமான பதவிகளில் வெற்றியைத் தரும்.
4. தர்ம கர்மாதிபதி யோகம்
கடக ராசிக்கு 9 ஆம் வீட்டு அதிபதி குரு மற்றும் 10-ம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய். இவர்கள் இருவரும் இணைந்தாலோ அல்லது ஒருவரது வீட்டில் மற்றொருவர் மாறி அமர்ந்தாலோ, அது மிகப்பெரிய அரச யோகத்தைக் கொடுக்கும். இவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து ஆட்சியாளர், அமைச்சர் அல்லது நீதிபதி போன்ற பதவிகள் அமையும்.
5. பத்தாம் இடத்தில் கிரகங்களின் நிலை
சூரியன்: கடக ராசிக்கு 10 ஆம் இடமான மேஷத்தில் சூரியன் உச்சம் பெற்றால், அரசு வழி ஆதாயம் மற்றும் அரசியலில் உயர்பதவி தேடி வரும். 10 ஆம் இடத்தில் சனி வலுவாக இருந்தால், குறிப்பாக 7 ஆம் இடமான மகரத்தில் ஆட்சி பெற்று 10 ஆம் இடத்தைப் பார்த்தால், உழைப்பால் உயர்ந்த மக்கள் தலைவராக மாறும் யோகம் உண்டாகும். சுருக்கமாக சொல்வது என்றால், கடக ராசிக்கு சந்திரன், குரு, செவ்வாய் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் பலமாக இருந்து, அவர்கள் 1, 4, 5, 9, 10 ஆகிய இடங்களில் அமர்வது நிரந்தரமான பதவி யோகத்தை உறுதி செய்யும்.
