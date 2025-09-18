மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!

castor oil on face: பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற பெரும்பாலான மக்கள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். பளபளப்பான சருமத்திற்கு அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. சிலர் விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கின்றனர். விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது சருமத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது பருக்கள், முகப்பரு, நிறமி மற்றும் வறண்ட சருமத்தை ஏற்படுத்தும். அதை சரியாகப் பயன்படுத்துவது பருக்களைத் தடுக்க உதவும்.
விளக்கெஎண்ணெய் பயன்படுத்தினால் சுருக்கங்களைக் குறைக்கலாம்
விளக்கெஎண்ணெயில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன, அவை சருமத்தை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது சருமத்தை இளமையாகக் காட்டும் மற்றும் நேர்த்தியான கோடுகளைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது சருமத்தை மென்மையாக்கும் ஈரப்பதமூட்டும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. விளக்கெஎண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது அதன் இயற்கையான ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது, மென்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
விளக்கெண்ணெய் சருமத்தில் உள்ள கருமையான திட்டுகள், கரும்புள்ளிகள் மற்றும் ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷனைக் குறைக்க உதவும். இதனால் சரும நிறம் ஒரே மாதிரியாகவும், பொலிவாகவும் மாறும்.
விளக்கெண்ணெய் சிறந்த இயற்கை மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும். இது சருமத்தின் ஆழமான அடுக்குகளுக்கு ஊடுருவி, ஈரப்பதத்தைப் பூட்டி, சருமத்தை மிருதுவாகவும், பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. வறண்ட சருமம் உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
விளக்கெண்ணெயை கிளென்சிங் முறையில் பயன்படுத்தலாம். இது சருமத்தில் உள்ள அழுக்கு, மேக்கப் மற்றும் அதிகப்படியான எண்ணெயை நீக்கி, துளைகளை அடைபடாமல் சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெஎண்ணெய்
விளக்கெஎண்ணெயை எப்போதும் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பாதாம் எண்ணெயுடன் கலக்க வேண்டும். குளித்த பிறகு, சில துளிகள் விளக்கெஎண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து, கலந்து, முகத்தில் தடவ வேண்டும்.
முகத்தில் மசாஜ்
முகத்தை சுத்தம் செய்த பிறகு, சில துளிகள் விளக்கெஎண்ணெயை எடுத்து முகத்தில் தடவவும். 7 முதல் 8 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தை மசாஜ் செய்யவும்.
விளக்கெண்ணெய் தடவினால் முடி அடர்த்தியாகுமா?
இந்த விளக்கெஎண்ணெய் முகத்திற்கு மட்டுமில்லாமல் முடி தொடர்பான பிரச்சனைகளை குறைப்பதிலும் மிகவும் நன்மை பயக்கும். மெல்லிய முடியை அடர்த்தியாக மாற்றவும் எண்ணெய் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு விளக்கெண்ணெய் முடிக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த எண்ணெயில் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள், புரதங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. இந்த சத்துக்கள் அனைத்தும் முடிக்கு அவசியமானவை. இவை இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன, இதன் காரணமாக உச்சந்தலையில் ஊட்டமளிக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: அன்புள்ள வாசகரே, எங்கள் செய்திகளைப் படித்ததற்கு நன்றி. இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
