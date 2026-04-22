  • கோடை விடுமுறைக்கு சிம்லா மணாலி போகணுமா? IRCTC வழங்கும் பட்ஜெட் விலை சுற்றுலா

கோடை விடுமுறைக்கு சிம்லா மணாலி போகணுமா? IRCTC வழங்கும் பட்ஜெட் விலை சுற்றுலா

IRCTC Tour Package: பயணிகளுக்காக IRCTC ஒரு சிறப்பான கோடைக்கால விடுமுறை சுற்றுலா பயண தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 'Spectacular Shimla-Manali-Chandigarh' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இத்தொகுப்பு, ஒடிசாவின் புவனேஷ்வரிலிருந்து தொடங்கவுள்ளது. ஜூன் 1, 2026 அன்று தொடங்கும் இச்சுற்றுப்பயணம், 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்கள் அடங்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 22, 2026, 01:09 PM IST
  • இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
  • இந்தப் பயணம் எப்போது தொடங்குகிறது
  • முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

கோடை விடுமுறைக்கு சிம்லா மணாலி போகணுமா? IRCTC வழங்கும் பட்ஜெட் விலை சுற்றுலா

IRCTC Tour Package: ஜூன் மாதத்தின் சுட்டெரிக்கும் வெப்பத்திலிருந்து தப்பித்து, மலைகளின் குளிர்ந்த பள்ளத்தாக்குகளுக்கு மத்தியில் பொழுதைக் கழிக்க விரும்பும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு, இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்க முன்வந்துள்ளது; 'Spectacular Shimla-Manali-Chandigarh' (பிரமிக்க வைக்கும் சிம்லா-மணாலி-சண்டிகர்) எனும் பெயரில் ஒரு விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை IRCTC அறிவித்துள்ளது. 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்கள் நீடிக்கும் இந்த அற்புதமான பயணம், ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைநகரான புவனேஸ்வரத்திலிருந்து தொடங்கவுள்ளது.

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு, வருகிற ஜூன் 1, 2026 அன்று புவனேஸ்வர் விமான நிலையத்திலிருந்து தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் IndiGo விமான நிறுவனம் மூலம், பாட்னா வழியாகப் பறந்து சண்டிகரைச் சென்றடைவார்கள். 8 நாட்கள் நீடிக்கும் இந்தப் பயணத்தின் போது, ​​வட இந்தியாவின் மிக அழகான நகரங்களான சண்டிகர், சிம்லா மற்றும் மணாலி ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். சண்டிகரிலிருந்து புவனேஸ்வரத்திற்குத் திரும்பும் விமானப் பயணம், ஜூன் 8, 2026 அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முக்கிய அம்சங்களும் வசதிகளும் என்னென்ன

IRCTC நிறுவனத்தின் இந்த 'Comfort Class' சுற்றுலா தொகுப்பானது, பயணிகளின் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான அனைத்து சௌகரியங்களையும் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பல்வேறு வகையான வசதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

விமானச் சீட்டுகள்: புவனேஷ்வரிலிருந்து சண்டிகருக்குச் சென்று திரும்பும் இருவழி விமானச் சீட்டுகள்.
ஹோட்டல் தங்குமிடம்: சிறந்த ஹோட்டல்களில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள்.
உணவு: இத்தொகுப்பில் காலை மற்றும் இரவு உணவுகள் அடங்கும்.
போக்குவரத்து: சுற்றுலாத் தளங்களைப் பார்வையிட ஏசி (AC) பேருந்து அல்லது சாலைப் போக்குவரத்து வசதிகள்.
வழிகாட்டி: பயணம் முழுவதும் பயணிகளுக்கு உதவ, ஒரு தொழில்முறைச் சுற்றுலா வழிகாட்டி உடன் இருப்பார்.

சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரம்

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் விலை, அறையில் தங்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் மூவர் கொண்ட குழுவாகப் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால், ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ரூ.57,400 ஆகும். இருவர் தங்கும் வசதிக்கு (Double occupancy), ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹59,860 ஆகும். தனியாகப் பயணம் செய்யும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு (Single occupancy), கட்டணம் ₹76,830 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளுக்கு (5 முதல் 11 வயது வரை), கூடுதல் படுக்கை வசதியுடன் கட்டணம் ₹51,175 ஆகவும், படுக்கை வசதி இல்லாமலேயே ₹48,505 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி முன்பதிவு செய்வது?

இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, சுற்றுலாப் பயணிகள் IRCTC நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.irctctourism.com-ஐப் பார்வையிட்டு இணையவழியில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். ஜூன் மாதம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை உச்சத்தில் இருக்கும் காலமாக இருக்கும் என்பதால், கடைசி நேர அவசரத்தைத் தவிர்க்கும் வகையில், உங்கள் இருக்கைகளை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்துகொள்ளவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

இந்தப் பயணம் எப்போது தொடங்குகிறது மற்றும் எத்தனை நாட்கள் நீடிக்கும்?
இந்தப் பயணம் ஜூன் 1, 2026 அன்று தொடங்குகிறது. இது 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்கள் கொண்ட நீண்ட சுற்றுலாத் திட்டமாகும்.

இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைநகரான புவனேஸ்வரில் இருந்து தொடங்குகிறது.

உணவிற்கான ஏற்பாடுகள் என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பில் பயணிகளுக்குத் தங்கும் ஹோட்டல்களில் காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கப்படும். மதிய உணவை பயணிகள் தங்கள் விருப்பப்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
IRCTC-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.irctctourism.com மூலம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். ஜூன் மாதத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்வது நல்லது.

பயணத்தின் போது எந்தெந்த இடங்களைப் பார்க்கலாம்?
வட இந்தியாவின் முக்கியமான சுற்றுலாத் தலங்களான சண்டிகர், சிம்லா மற்றும் மணாலி ஆகிய நகரங்களின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய சுற்றுலா மையங்களுக்கு பயணிகள் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

