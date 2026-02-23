English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஹோலி 2026: கிரகணத்தின் பிடியில் ஹோலிகா தகனம்! இதோ சரியான தேதி மற்றும் நேரம்!

ஹோலி 2026: கிரகணத்தின் பிடியில் ஹோலிகா தகனம்! இதோ சரியான தேதி மற்றும் நேரம்!

மார்ச் 3, 2026 அன்று சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது, அது ஒரு அரிய வான நிகழ்வாக இருக்கலாம். எனவே இந்நாளில் என்னென்ன சிறப்புகள் நடக்கப்போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:12 PM IST
  • சந்திர கிரகணம் 2026 எப்போது: தேதி மற்றும் நேரம்
  • ஹோலிகா தகனம் எப்போது? பூஜை முகூர்த்தம்
  • பௌர்ணமி அன்று ஹோலிகா தகனம்

ஹோலி 2026: கிரகணத்தின் பிடியில் ஹோலிகா தகனம்! இதோ சரியான தேதி மற்றும் நேரம்!

Lunar Eclipse and Holi 2026: மார்ச் 3, 2026 அன்று சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது, இது ஒரு அரிய வான நிகழ்வாக இருக்கலாம். இந்த நிகழ்வு ஹோலி பண்டிகையின் போது நிகழப் போவதால், இந்த கிரகணம் மிகவும் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம் ஹோலி பண்டிகை முக்கிய இந்து பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும், இது நாடு முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் கொண்டாடப்படும் பாண்டிகையாகும். சந்திர கிரகணம் நிகழும் அதே நாளில் ஹோலிகா தகனம் மறைகிறது, எனவே சந்திர கிரகணத்தால் ஹோலிகா தகனம் பூஜை முகூர்த்தம் எப்போது செய்யப்படும் என்பது குறித்து மக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். இதற்கான விரிவான பதிலை இங்கே காணலாம்.

சந்திர கிரகணம் 2026 எப்போது: தேதி மற்றும் நேரம்

மார்ச் 3, 2026 அன்று சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது.

ஹோலிகா தகனம் எப்போது? பூஜை முகூர்த்தம்:

சந்திர கிரஹணம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது, மேலும் இந்த இந்தியாவில் தெரியும் என்பதால், இதன் சூதக காலம் பார்க்கப்படும். இதன் காரணமாக, ஹோலிகா தகன பூஜை மார்ச் 3 ஆம் தேதி செய்ய முடியாது. ஜோதிட பஞ்சாங்கத்தின் படி ஹோலிகா தகன பூஜை மார்ச் 2, 2026 அன்று மாலை முதல் மறுநாள் வரை செய்யப்படும், மேலும் ஹோலி பண்டிகை மார்ச் 4, 2026 அன்று கொண்டாடப்படும்.

பௌர்ணமி அன்று ஹோலிகா தகனம்

இந்து பஞ்சங்கத்தின் படி, முழு நிலவு நாளான பௌர்ணமியில் ஹோலிகா தகனம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில், பௌர்ணமி திதி மார்ச் 2 ஆம் தேதி மாலை தொடங்கி மார்ச் 3 ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) வரை தொடர்கிறது. மார்ச் 3 ஆம் தேதி, சந்திர கிரகணம் மற்றும் சூதக காலம் காரணமாக எந்த சுப காரியங்களும் செய்யப்படாது.

ஹோலிகா தகன முகூர்த்தம் 2026:

பௌர்ணமி திதி தொடங்கும் நேரம் - மார்ச் 02, 2026 அன்று மாலை 05:55 மணிக்கு

பௌர்ணமி திதி முடிவு - மார்ச் 03, 2026 அன்று மாலை 05:07 மணிக்கு

சந்திர கிரகணமும் சூத காலமும்
மார்ச் 3 ஆம் தேதி காலை 06:23 மணிக்கு சூத காலத்தைத் தொடங்கும், எனவே ஹோலிகா தகனத்தையும் காலை 05:30 மணி முதல் காலை 06:23 மணி வரை செய்யலாம்.

இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்?

2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி இந்தியாவிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளிலும் தெரியும். இந்தியாவில், இந்த சந்திர கிரகணம் டெல்லி, உத்தரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தெரியும். இது வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மிசோரம், நாகாலாந்து, மணிப்பூர் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகளிலும் தெரியும். அதேபோல் இந்தியாவைத் தவிர, இந்த சந்திர கிரகணம் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான், ஈராக், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ரஷ்யா, வடக்கு மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் தெரியும்.

