இந்தியாவில் சந்திர கிரகணம் எப்போது நிகழும், அது எங்கு தெரியும்; இதோ முழு விவரம்

2025 Chandra Grahan: 2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் இன்று செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும், எனவே மக்கள் அதைப் பார்க்கவும் அதைப் பற்றி அறியவும் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர். மேலும், இரத்த நிலவின் காட்சியும் இன்று காணப்படும்.
இன்று சூரிய கிரகணமா அல்லது சந்திர கிரகணமா?
இன்று செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம். இது 2025 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் ஆகும். இதற்குப் பிறகு, ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி நிகழும். இன்றைய சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும், எனவே இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வாகும்.
சந்திர கிரகணம் எந்த நேரத்தில் தொடங்கும், எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும்?
சந்திர கிரகணம் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 09:58 மணிக்கு தொடங்கி அதிகாலை 01:26 மணிக்கு முடிவடையும். சந்திர கிரகணத்தின் காலம் சுமார் மூன்றரை மணி நேரம் இருக்கும்.
சந்திர கிரகணம் எங்கு தெரியும்?
இந்தியாவைத் தவிர, ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அமெரிக்கா, பிஜி மற்றும் அண்டார்டிகா போன்ற நாடுகளில் இந்த சந்திர கிரகணம் தெரியும்.
இந்தியாவின் எந்த நகரங்களில் சந்திர கிரகணம் தெரியும்?
இந்தியா முழுவதும் சந்திர கிரகணம் தெரியும் என்றாலும், டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, புனே, லக்னோ, ஹைதராபாத், சண்டிகர், போபால், ஜெய்ப்பூர், குவஹாத்தி போன்ற அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் சந்திர கிரகணத்தைக் காண முழு நம்பிக்கை உள்ளது.
சந்திர கிரகணத்தின் சூதக் காலம் எப்போது தொடங்கும்? சூதக் காலம் என்றால் என்ன?
சூதக் காலம் பிற்பகல் 12:58 மணிக்கு தொடங்கும். சந்திர கிரகணத்தின் சூதக் காலம் கிரகணத்திற்கு 9 மணி நேரத்திற்கு முன்பு தொடங்கி கிரகணம் முடிவடையும் போது முடிவடைகிறது.
சூதக் காலம் சந்திர கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யக்கூடாது?
- சூதக் காலம் சந்திர கிரகணம் தொடங்கியவுடன், கோவிலின் கதவுகளை மூடிவிட்டு, கடவுள் சிலைகளைத் தொடாதீர்கள். சூதக் காலத்தில் துளசி செடியைத் தொடக்கூடாதீர்கள். கிரகணம் முடிந்ததும், குளித்துவிட்டு கடவுளையும் துளசியையும் தொடலாம்.
- கிரகண நாளில், எதிர்மறை எண்ணங்கள் கொண்டவர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள். யாருடனும் சண்டையிடவோ அல்லது வாக்குவாதம் செய்யவோ வேண்டாம். பண பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்க்கவும்.
- கிரகணத்தின் போது தாம்பத்திய உறவுகள் வைத்திருப்பது மிகவும் அசுபமானது.
- கிரகணத்தின் போது பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
- கூர்மையான பொருட்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
சந்திர கிரகணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
சந்திர கிரகணம் அல்லது சூரிய கிரகணத்தின் தீய விளைவுகளைத் தவிர்க்க இந்த நாளில் சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
- கிரகண சூடகம் தொடங்குவதற்கு முன், உணவு மற்றும் தண்ணீரில் துளசி இலைகளை வைக்கவும், அதனால் அவை கெட்டுப்போகாது.
- கிரகணத்தின் போது கடவுளை நினைவில் கொள்ளுங்கள், மந்திரங்களை உச்சரிக்கவும்.
- கிரகணத்திற்குப் பிறகு குளித்து ஏழைகளுக்கு நிச்சயமாக தானம் செய்யுங்கள். சந்திர கிரகண நாளில் அரிசி, பால், நெய், வெள்ளை ஆடைகள் மற்றும் வெள்ளி தானம் செய்வது சந்திர தோஷத்தை நீக்கும்.
- கிரகணம் முடிந்ததும், குளித்து, வீடு முழுவதும் கங்கை நீரைத் தெளிக்கவும்.
சந்திர கிரகணத்தைக் காண சிறந்த நேரம் எது?
இந்தியாவில் சந்திர கிரகணத்தைக் காண சிறந்த நேரம் இரவு 11:00 மணி முதல் அதிகாலை 12:22 மணி வரை ஆகும். இந்த நேரத்தில், சந்திர கிரகணத்தை எந்த உபகரணங்களும் இல்லாமல் சாதாரண கண்களால் பார்க்க முடியும்.
சந்திர கிரகணத்தின் போது இரத்த நிலவு தெரியுமா?
ஆம், இரத்த நிலவின் காட்சியை இந்தியாவில் காணலாம். இது நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து இடங்களிலும் தெரியும். இதில், சந்திரன் இரத்தம் போல சிவப்பு நிறத்தில் தோன்றும், எனவே இது இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சந்திர கிரகணத்தின் விளைவு என்ன?
சந்திர கிரகணத்தின் போது எதிர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது, இது கர்ப்பிணிப் பெண் மற்றும் பிறக்காத குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தும். எனவே, கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கிரகணத்தின் போது வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
