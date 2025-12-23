ரூ.1 லட்சத்துக்கு Condom வாங்கிய சென்னைவாசி! யாரு சாமி நீ? ஸ்விக்கி-யின் ரிப்போர்ட்

Chennai Man Spends Rs.1 Lakhs On Condom : உணவு ஆர்டர் டெலிவரி செய்யும் நிறுவனம் ஆக இருக்கிறது, Swiggy. இதன் இன்னொரு சேவையான Swiggy Instamart, ஆன்லைனில் வீட்டு மளிகை பொருட்களை டெலிவரி செய்யும் செயலியாக இருக்கிறது. இந்த நிறுவனம், இந்தியாவில் 2025ஆம் ஆண்டு எந்தெந்த பொருட்கள் அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளன, எந்த பொருட்களை மக்கள் அதிகம் விரும்பியுள்ளனர் என்கின்ற ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், ஒரு வித்தியாசமான விஷயமும் இடம் பெற்றுள்ளது.
ரூ.1 லட்சத்துக்கு காண்டம்!
சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நபர், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் மூலமாக ரூ.1,06,398க்கு காண்டம் வாங்கியிருக்கிறார். 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் அந்த நபர் சுமார் 228 முறை காண்டம் வாங்கியிருக்கிறார். இவர், ஒரு மாதத்திற்கு சுமார் 19 முறை காண்டம் வாங்கியிருக்கிறாராம். இது குறித்து ஸ்விக்கி வெளியிட்டிருக்கும் ரிப்போர்டில், “சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நபரின் அக்கவுண்டில் இருந்து மட்டும் 228 முறை காண்டம் ஆர்டர் செய்திருக்கிறார். ரொம்ப ப்ளானிங் ஒட இருக்காரு போல..” என ஜோக்காக குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு 127 ஆர்டர்களிலும் ஒன்றுக்கு- ஒரு பாக்கெட் ஆணுறை இருந்ததாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் ஸ்விக்கி இன்ஸ்டா மார்ட்டின் ஆணுறை விற்பனையில் 24% அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. இவ்வருடத்தில் ஆணுறை அதிகமாக விற்கப்பட்ட மாதம் இதுதான் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பிற ஹைலைட்கள்:
மேற்கூறிய ரூ.1 லட்சத்துக்கான காண்டம் ஆர்டர் மட்டுமன்றி, இன்னும் பல வினோதமான தகவல்களும் இந்த ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்டின் 2025க்கான ரிப்போர்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. மும்பையை சேர்ந்த ஒரு பயணாளர், சுகர் ஃப்ரீ ரெட் புல் பானத்தை ரூ.16.3 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறார். சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நபர், தனது செல்லப்பிராணிக்கான பொருட்களை வாங்குவதற்காக ரூ.2.41 லட்சத்தை செலவு செய்திருக்கிறார்.
பெங்களூருவை சேர்ந்த ஒருவர், ரூ.68,600-ஐ தனக்கு பொருட்களை டெலிவரி செய்த பார்ட்னருக்கு டிப்ஸ் ஆக கொடுத்திருக்கிறார். இது, அவரது பெரிய மனசை காட்டுவதாக இருக்கிறதாம். சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நபரும், இதே போல ரூ.59,505-ஐ தனது டெலிவரி பார்ட்னர்களுக்கு டிப்ஸ் ஆக கொடுத்திருக்கிறார்.
ப்ளூ டூத் ஸ்பீக்கருக்கு இத்தனை லட்சமா?
ஸ்விக்கி இன்ஸ்டா மார்ட்டில், நொய்டாவை சேர்ந்த ஒருவர் 2.69 லட்சத்துக்கு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், SSD, Robotic vacuum உள்ளிட்டவற்றை வாங்கியிருக்கிறார். இவை அனைத்தையும் அவர் ஒரே சமயத்தில் வாங்கியிருக்கிறார். அதே போல, ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஒருவர் மூன்று IPhone 17-களை ஒரே நேரத்தில் வாங்கியிருக்கிறார். இதற்காக அவர் ரூ.3 லட்சம் வரை செலவு செய்திருக்கிறார்.
காதலர் தினம்:
காதலர் தினத்தன்று, ஒரு நிமிடத்திற்கு 666 ரோஸ்கள் விற்று தீர்ந்துள்ளன. அதே போல, 2025ல் ரக்ஷா பந்தன், நண்பர்கள் தினம், காதலர் தினம் உள்ளிட்டவை அதிகமாக பரிசுகள் பகிரப்பட்ட நாட்களாக இருக்கின்றன.
