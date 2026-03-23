சென்னை ரயில்வே பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை.. இனி கல் எறிந்தால் கம்பி தான்!

சென்னை கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில்கள் மீது பல நாட்களாக கல் வீசும் சம்பவம் நடந்து வருகிறது. இதற்கு தக்க நடவடிக்கையாக தற்போது கல் வீசும் நபர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு விடுத்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:39 AM IST
தினசரி ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறந்த நாள்?
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறந்த நாள்?
IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?
camera icon8
IPL Stats
IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?
மீன ராசிக்குள் நுழையும் புதன்: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் இனி பொன்னாகும்!
camera icon6
Puthan Peyarchi
மீன ராசிக்குள் நுழையும் புதன்: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் இனி பொன்னாகும்!
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
சென்னை ரயில்வே பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை: கடந்த சில நாட்களாகவே சென்னை கடற்கரை நிலையத்தில் இருந்து தாம்பரம், அதேபோல் சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் மற்றும் சென்னையில் கும்மிடிப்பூண்டி செல்லும் புறநகர் ரயில் பாதைகளில் செல்லும் ரயில்கள் மீதும் கல் வீசும் சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. அதேபோல் புறநகர் ரயில் வழியாக செலக்கும் வந்தே பாரத் ரயிகளிலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சம்பவமானது பெரும்பாலும் தண்டவாள ஓரம் விளையாடும் சிறு பிள்ளைகள் அல்லது போதையில் இருக்கும் நபர்கள் செய்து வருவதாக புகார் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் ரயில்களின் ஜன்னல் கண்ணாடிகள் சேதமடைவதுடன், உள்ளே இருக்கும் பயணிகளுக்குக் கடுமையான ரத்தக் காயங்கள் ஏற்படுத்துகிறது.

ரயில்கள் மீது கல் வீச்சு

இந்நிலையில் தற்போது ரயில்கள் மீது கல் வீசும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை ரயில்வே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன்படி ரயில்களின் மீது கல் வீசுவது கடும் குற்றம் என்றும் இதற்காக 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

ரயில்வே சட்டம் 1989ன் பிரிவு 150

ரயில்வே சட்டம் 1989ன் பிரிவு 150 (Section 150) ரயிலைக் கவிழ்க்க முயற்சித்தாலோ அல்லது ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்குத் தீங்கு விளைவித்தாலோ அதற்கு எதிரான மிகக் கடுமையாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் இதுவாகும். அதனபடி ஒரு நபர் ரயிலின் மீது கல் வீசினால், அதனால் பயணிகளின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் ஏதேனும் செய்தால் அந்த நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை அல்லது 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும். அதன்படி இந்த சட்டத்தின் கீழ் இனி ரயில்களிலோ அல்லது ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிக்கோ ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால், தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை ரயில்வே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை

ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) வெளியிட்ட சில தரவுகளின்படி, ரயில் மீது கல் வீச்சு சம்பவங்கள் பெரும்பாலும் மாலை நேரங்களில் ஏற்படுவதாகவும், அதேபோல் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான தண்டவாளப் பகுதிகளிலும் அதிகம் நடப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது போன்ற செயல்களால் பயணிகளிடையே ஒருவித பயத்தை உருவாக்குகிறது. மேலும் வந்தே பாரத் போன்ற உயர்ரக ரயில்களின் கண்ணாடிகளின் விலை அதிகம் என்பதால், இது போன்ற கல் வீச்சு சம்பவங்களால் ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு பல லட்ச ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன், இது போன்ற செயல்களால் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் ரயில்களில் ஜன்னல் ஓரம் அமரவே பயப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று அந்த தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10 ஆண்டுகள் சிறை அல்லது ஆயுள் தண்டனை

இந்நிலையில் தற்போது மற்றொரு தீர்வாக சென்னை ரயில்வே, தண்டவாள ஓரங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களைப் பொருத்துவது, ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பது மற்றும் கல் வீச்சு எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்களைத் தண்டவாள ஓரம் உள்ள பள்ளிகளில் நடத்துவது எனப் பல முனைத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும் ரயிலின் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்துவது கடுமையான குற்றம் என்றும், சென்னை கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில்கள் மீது கல் வீசினால் 10 ஆண்டுகள் சிறை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்: தெற்கு ரயில்வேயின் அதிரடி கோடைக்கால ஸ்பெஷல் ரயில்கள் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மெகா ஜாக்பாட்! டிஏ-வைத் தொடர்ந்து கிலோமீட்டர் அலவன்ஸ் உயர்வு

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

