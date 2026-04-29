English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
சித்ரா பௌர்ணமி: ஏழேழு ஜென்மத்து பாவத்தையும் டெலீட் செய்யும் மகா பூஜை!

Chitra Pournami 2026: சித்ரா பௌர்ணமி அன்று வீடுகளில் வழிபாடு செய்வதுடன், ஆலயங்களுக்குச் சென்று வழிபடுவதும் மிக அவசியமாகும். இந்நாளில் கோயில்களில் தெய்வீக ஆற்றல் அதிகரிப்பதாகவும், தெய்வங்களின் சக்தி வீறுகொண்டு வெளிப்படுவதாகவும் ஐதீகம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 29, 2026, 05:08 PM IST
Chitra Pournami 2026: தமிழ் மாதங்கள் ஒவ்வொன்றுமே இறை வழிபாட்டிற்கு உகந்தவை என்றாலும், தமிழ் புத்தாண்டின் தொடக்க மாதமான சித்திரை தனித்துவமான ஆன்மீக அதிர்வுகளைக் கொண்டது. இந்த மாதத்தின் உச்சகட்ட விசேஷமாகத் திகழ்வது சித்ரா பௌர்ணமி ஆகும். சித்திரை மாதத்தில் வரும் பௌர்ணமி தினத்தை நாம் சித்ரா பௌர்ணமியாகக் கொண்டாடுகிறோம். இந்த நாளில் தான் நம்முடைய பாவ புண்ணியக் கணக்குகளை எழுதும் சித்ரகுப்தர் அவதரித்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. எனவே, இந்நாளில் அவரை வழிபடுவது நம்முடைய கர்ம வினைகளைக் குறைத்து நல்வாழ்வு தரும் என்பது நம்பிக்கை.

Add Zee News as a Preferred Source

சித்ரா பௌர்ணமி எப்போது?

இந்த ஆண்டிற்கான சித்ரா பௌர்ணமி திருநாள் மே மாதம் 1-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுவாகவே பௌர்ணமி தினங்கள் வழிபாட்டிற்கு உகந்தவை. அதிலும் குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு சித்ரா பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமை அன்று வருவது மகா லட்சுமிக்கும், அம்பிகைக்கும் மிகவும் உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த அபூர்வ சேர்க்கை பக்தர்களுக்கு இரட்டிப்பு பலன்களையும், மன அமைதியையும் வழங்கும் என்பது ஐதீகம்.

சித்ரா பௌர்ணமி வழிப்பாடு

இந்து கலாசாரத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறப்பான பல பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. அந்த வகையில், தமிழ் புத்தாண்டு பிறந்தவுடன் வரும் மிக முக்கியமான ஒரு பண்டிகை சித்ரா பௌர்ணமி ஆகும். சித்திரை மாதத்தில் வரும் பௌர்ணமி தினத்தில் இது வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. எமலோகத்தில் மனிதர்களின் பாவ-புண்ணியக் கணக்குகளைத் துல்லியமாக எழுதும் சித்திரகுப்த நாயனாருக்கான பிரத்யேக விழாவாக இது கருதப்படுகிறது.

இந்நாளில் விரதமிருந்து சித்திரகுப்தரை வணங்கினால், அவர் நமது பாவக் கணக்குகளைக் குறைத்து, நற்கணக்குகளை (புண்ணியத்தை) அதிகமாக்குவார் என்பது ஐதீகம். கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப நகரங்களில் இதன் முறை மாறினாலும், கிராமப்புறங்களில் இன்றும் அதன் பழமை மாறாத முக்கியத்துவத்துடன் இப்பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

சித்ரா பௌர்ணமி அன்று வீட்டில் வழிபடுவதுடன், கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபடுவது மிகுந்த பலனைத் தரும். இந்நாளில் கோவில்களில் தெய்வீக ஆற்றல் மற்றும் வீரியம் பன்மடங்கு அதிகரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. கோவிலிலுள்ள உயர் அதிர்வலைகள் நம் மீது படும்போது, வாழ்வின் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நீங்கி, நேர்மறை ஆற்றல் (Positive Energy) அதிகரிக்கும். இதனால் நம்முடைய நியாயமான பிரார்த்தனைகள் நிச்சயம் நிறைவேறும்.

மற்ற நாட்களைவிட, ஆக்கப்பூர்வமான அதிர்வலைகள் அதிகம் இருக்கும் சித்ரா பெளர்ணமியன்று வீட்டில் செய்யப்படும் பூஜைக்கு, பலமடங்கும் வீரியம் இருக்கும், இன்று செய்யப்படும் பூஜையின் பலனும் பன்மடங்காக இருக்கும். 

சித்ரா பௌர்ணமி பூஜையால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:

- சித்ரா பௌர்ணமி நாளில் குல தெய்வம், இஷ்ட தெய்வம், இறைவனடி சேர்ந்த மூதாதையர்கள் ஆகியோரை மனமுருகி வேண்டினால் நம் கர்ம வினைகள் அனைத்தும் குறைக்கப்பட்டு புண்ணிய கணக்கு அதிகமாகும். 

- வசந்த காலத்தின் துவக்கத்தில் வரும் சித்ரா பௌர்ணமி மனித வாழ்வின் வசந்த காலத்தின் துவக்கமாக கருதப்படுகின்றது. 

- இந்த நாளில் செய்யப்படும் தான தர்மம் நம் குழந்தைகளையும் அடுத்து வரும் ஏழு தலைமுறையையும் காக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. 

- மாலை வேளையில் பூஜை அறையில் விளக்கேற்றி, வீட்டு வாசலில் இரண்டு அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வைத்து மீண்டும் குலதெய்வம், இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும். மாலையில் கூட்டுப்பிரார்த்தனை செய்வது மிக நல்லது. இதன் மூலம் வீட்டில் சுபிட்சம் அதிகரிக்கும். 

- மலையில், சுண்டல், பயறு வகைகள், கேசரி, சர்க்கரைப் பொங்கல், அவல் பாயசம் போன்றவற்றை நெய்வேத்தியம் செய்யலலாம். 

- சித்ரா பௌர்ணமியன்று ஊனமுற்றோர், ஏழைகள் ஆகியோருக்கு உணவு, ஆடைகள் போன்றவற்றை தானம் செய்தால், குடும்பத்தில் எப்போதும் உணவு மற்றும் பிற வசதிகளுக்கான குறைகள் இருக்காது என ஐதீகம். 

- சித்ரா பௌர்ணமி நாளில், ஆறு, நதி, கடல் பொன்றவற்றுக்கு பூஜைகள் செய்வதும் வழக்கம். இதன் மூலம் வாழ்வில் தண்ணீரால் ஏற்படும் கண்டம் குறைந்து தண்ணீர் கஷ்டமும் தீரும் என நம்பப்படுகின்றது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Trending News