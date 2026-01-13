English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Lifestyle
  பொங்கல் 2026 : சாக்லேட் பொங்கல் செய்வது எப்படி? பாபா பாஸ்கரின் செம ரெசிபி..

பொங்கல் 2026 : சாக்லேட் பொங்கல் செய்வது எப்படி? பாபா பாஸ்கரின் செம ரெசிபி..

Baba Baskar Chocolate Pongal Recipe Tamil : நம்மில் பலருக்கு எப்போது பார்த்தாலும் வெல்லம் போட்ட பொங்கலை சாப்பிட்டு போர் அடித்திருக்கும். ஒரு சேஞ்ச்க்கு, சாக்லேட் போட்ட பொங்கலை சாப்பிடுவோமா? இதோ ரெசிபி.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 13, 2026, 04:07 PM IST
பொங்கல் 2026 : சாக்லேட் பொங்கல் செய்வது எப்படி? பாபா பாஸ்கரின் செம ரெசிபி..

Baba Baskar Chocolate Pongal Recipe Tamil : சில நாட்களுக்கு முன்புதான் ‘ஹேப்பி நியூ யியர்’ என்று அனைவருக்கும் வாழ்த்து சொன்னது பாேல இருக்கிறது. அதற்குள், பொங்கல் பண்டிகையே வந்து விட்டது. தமிழ்நாட்டு மக்களால் பாசத்துடன் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையான இது, கலாச்சாரம், பண்பாடு என அனைத்தையும் பரைசாற்றும் இந்த நாளை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொண்டாட நாம் இந்தவருடம் கொண்டாடலாமா? இதோ அது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

பொங்கல் 2026: 

தமிழர் திருநாளான தைப்பொங்கல், விரைவில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இந்த நாளில் வழக்கமாக அனைவரும் காலையில் எழுந்து, சுத்தமாக குளித்து, பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிடுவர். அப்படி பொங்கல் வைக்கும் போது, அனைவரும் கண்டிப்பாக வெல்லம் போட்டுதான் சர்க்கரை பொங்கலை செய்வோம். ஆனால், இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சாக்லேட் பொங்கலை செய்து பார்க்கலாமா?

பாபா பாஸ்கர் ரெசிபி:

தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய பிரபலமாக இருப்பவர், பாபா பாஸ்கர். இவர், குக் வித் கோமாளி என்கிற காமெடி சமையல் நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளராக இருந்தார். செம எனர்ஜியுடன் இவர் செய்யும் உணவுகள் பலரால் பாராட்டப்படும். அப்படி, ஒரு முறை இவர் வித்தியாசமாக செய்த சாக்லேட் பொங்கல், மக்களை கவர்ந்தது. அவரது ரெசிபியைதான் இங்கு பார்க்க இருக்கிறோம்.

தேவையான பொருட்கள்:

நெய் - 3 டீஸ்பூன்
சிறுபருப்பு - 2-4 டீச்பூன்
அரிசி - அரை கப் அல்லது 1 கப்
பால் - 3கப் 
தண்ணீர்-3 கப்
வெல்லம் - அரை கப்
கோகோ பவுடர் - அரை கப்
ஏலக்காய் -2 நசுக்கியது
முந்திரிப்பருப்பு மற்றும் திராட்சை- 10-20

செய்வது எப்படி?

அடுப்பை சிறுந்தீயில் வைத்து, ப்ரெஷர் குக்கரில் சிறுபருப்பை, கொஞ்சமாக நெய் விட்டு வறுக்க வேண்டும்.

கழுவிய பருப்பையும் ஊர வைத்து கழுவிய அரிசியையும் ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்க்க வேண்டும்

கொஞ்சமாக பாலும் தண்ணீரும் சேர்த்து, 4 விசில் வரும் வரை குக்கரில் வைக்க வேண்டும். அரிசி நன்றாக குழைய வெந்திருக்க வேண்டும்.

ஒரு கடாயை வைத்து, அதில் நெய் ஊற்றி காயவைக்க வேண்டும். அதனுடன் வேகவைத்த பொங்கலை போட்டு கிளர வேண்டும்.

அரைகப் வெல்லத்தை கரையும் வரை நன்றாக கலக்க வேண்டும், வேண்டுமானால் காயவைத்த பாலை கொஞ்சமாக சேர்க்கலாம். 

பொங்கல் கெட்டியாகும் வரை கிளரி, அதனுடன் கோகோ பவுடர் அல்லது டார்க் சாக்லெட் மெல்ட் ஆகும் வரை கலக்கி கிளர வேண்டும்.

இறுதியில் நெய்யில் முந்திரிப்பருப்பு மற்றும் திராட்சை சேர்த்து வறுத்து பொங்கலில் கொட்ட வேண்டும். 

சூடாக இருக்கும் போதே, அனைவருக்கும் இதை கொடுத்து சாப்பிடுங்கள்.

Chocolate PongalRecipeBaba BhaskarCWC Recipe

