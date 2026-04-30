Dragon Fruit அல்வா செய்வது எப்படி? மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பகிர்ந்த ரெசிபி..

Dragon Fruit Halwa Recipe Tamil : சமீபத்தில் குக் வித் கோமாளி சீசன் 9ல் அந்த நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர் மஞ்சுநாதன் மற்றும் ராஜேஸ்வரி ‘டிராகன் ஃப்ரூட் அல்வா’வை செய்தார். இது, மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானதை அடுத்து, இந்த நிகழ்ச்சியின் நடுவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், அந்த அல்வாவின் ரெசிப்பியை பகிர்ந்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 30, 2026, 03:34 PM IST
Dragon Fruit Halwa Recipe Tamil : தமிழ் சின்னத்திரை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில், மிகவுப்பெரிய ஹிட் அடித்த ஷோவாக இருக்கிறது ‘குக் வித் கோமாளி’. இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன், தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது புதிதாக ரோஜா, தாமு, கெளஷிக், ரங்கராஜ் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் நடுவர்களாக இருக்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பல செலிப்ரிட்டிகள் ஜோடியாக கலந்து கொண்டு போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றனர். 

மஞ்சுநாதன் மற்றும் ராஜேஸ்வரி:

கொங்கு மஞ்சுநாதன், புகழ்பெற்ற பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ஆவார். இவர், சமூக ஊடகங்களில் கொங்கு தமிழில் பேசி பிரபலமானவர். இவரும் இவரது மனைவி ராஜேஸ்வரியும், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் முக்கிய போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றனர். சில வாரங்களுக்கு முன்பாக, டிராகன் ஃப்ரூட் அல்வாவை செய்தார். இதை அவர் ருசியாக செய்ததை ஒட்டி, நடுவர்களிடமிருந்து பாராட்டுகளை பெற்றார். இந்த ரெசிபியை, மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் தந்தைதான் சொல்லிக்கொடுத்ததாக அவர் கூறியதை அடுத்து, ரங்கராஜ் தனது தங்க காப்பை கழற்றி கொடுத்தார். ஆனால், இதை வாங்க மறுத்த மஞ்சுநாதன், அவரின் ஆசீர்வாதமே தனக்கு போதும் என்று சொல்லிவிட்டார்.

டிராகன் ஃப்ரூட் அல்வா ரெசிபி:

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், எப்படி கடந்த சீசனில் நந்தகுமாரின் நாவல் பழ சட்னி பிரபலமானதோ, அதே போல இந்த சீசனில் ‘நம்ம வீட்டு கல்யாணம்’ ரவுண்டில் மஞ்சு நாதனின் டிராகன் ஃப்ரூட்ட அல்வாவும் பிரபலமாகியிருப்பதாக தெரிவித்தார். இந்த  மேலும், அதன் ரெசிப்பியையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

தேவையான பொருட்கள்:

2 டிராகன் ஃப்ரூட் உள்ளே இருக்கும் பல்ப்பை எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சர்க்கரை
நெய்
முந்திரி
பாதாம்
ஏலக்காய் பவுடர்
கான்ஃப்ளார்

குறிப்பு: கான்ஃப்ளார் மாவு, கிரீன்ஃபீல்ட் பிராண்ட் உடையதாக இருந்தால், அதனை ஸ்வீட் செய்கையில் உபயோகிக்கலாம். டேஸ்ட் தூக்கலாக வரும் என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கூறியிருந்தார்.

செய்வது எப்படி?

செய்முறை 1 : முதலில் டிராகன் ஃப்ரூட்டை எடுத்து அரைத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். தண்ணீர் பெரிதாக சேர்க்கக்கூடாது. 

செய்முறை 2 : இதனுடன் 50 கிராம் வீக் ஃபீல்ட் கார்ன்ஃப்ளார் மாவை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

செய்முறை 3 : நன்றாக கட்டியாகாமல் இதனை சேர்த்து கிளற வேண்டும்.

செய்முறை 4 : அடுப்பில் ஒரு கடாயை வைத்து அதில் நெய் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

செய்முறை 5 : அந்த நெய்யில், பாதாம் மற்றும் முந்திரி, பொன்நிறமாக வரும் வரை வறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

செய்முறை 6: வறுத்தை அப்படியே எடத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

செய்முறை 7: அதே கடாயில் கலந்து வைத்திருந்த டிராகன் ஃப்ரூட் மற்றும் கான்ஃப்ளார் மிக்ஸை சேர்த்து கட்டியாகாமல் கிளற வேண்டும். 

செய்முறை 8 : இதனுடன் கால் கிலோ சர்க்கரை சேர்த்து கலக்க வேண்டும். 

செய்முறை 9 : இந்த அல்வா நன்றாக வர வேண்டும் என்றால் இதனுடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கிளறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். மூன்று ஸ்பூன் வரை நெய் சேர்க்கலாம்.

செய்முறை 10: இறக்குவதற்கு முன்னர் ஏலக்காய் தூளை தூவி, சரியாக பதம் பார்த்து அல்வாவை இறக்க வேண்டும். 

ஒரு தட்டில் இதை சேர்த்து சூடாகவோ ஆறிய பின்னரோ சாப்பிட்டால் அம்புட்டு டேஸ்டு போங்க.

ட்ரெண்டிங் ஸ்வீட்:

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலம் வைரலாகியுள்ள இந்த டிராகன் ஃப்ரூட் அல்வா, தற்போது பல வீடுகளிலும் செய்து பார்க்கப்படும் ஒரு ட்ரெண்ட் ஆன ஸ்வீட்டாக மாறியுள்ளது. 

சத்து..

டிராகன் ஃப்ரூட் பொதுவாக சத்துக்கள் நிறைந்த பழமாக கருதப்படுகிறது. இதில் வைட்டமின் C, ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்ட்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளதால், இது உடல்நலத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். குறிப்பாக, செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

இந்த அல்வாவை செய்யும் போது, டிராகன் ஃப்ரூட்டின் இயற்கையான நிறமே இனிப்பிற்கு அழகான லுக் கொடுக்கிறது. இது வெள்ளை டிராகன் பழமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கலர் சேர்க்க வேண்டியதாய் இருந்திருக்கும். ஆனால், சிகப்பு பழத்தை நீங்கள் உபயோகிப்பதால் செயற்கை கலர் சேர்க்க தேவையில்லை. மேலும், சர்க்கரையின் அளவை உங்கள் ருசிக்கு ஏற்ப குறைத்தோ அதிகரித்தோ பயன்படுத்தலாம். ஹெல்தி ஆப்ஷனாக மாற்ற விரும்பினால், சர்க்கரைக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு அல்லது தேன் பயன்படுத்தியும் செய்யலாம்.

இந்த ரெசிபி, பாரம்பரிய அல்வா வகைகளுக்கு ஒரு புதிய ட்விஸ்ட் ஆகும். வீட்டில் விருந்தினர்கள் வந்தால், சாதாரண ஸ்வீட்ஸ் பதிலாக இதை செய்து கொடுத்தால் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கும். குறிப்பாக, குழந்தைகளுக்கு பழம் சாப்பிட வைக்க இது ஒரு நல்ல வழியாகும். மேலும், இந்த அல்வாவை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து 2-3 நாட்கள் வரை சேமித்து வைத்து சாப்பிடலாம். பரிமாறும் போது மேலே நெய்யில் வறுத்த நட்ஸ் சேர்த்தால் சுவை இன்னும் அதிகரிக்கும்.

