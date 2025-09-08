English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முடி உதிர்தலுக்கு தயிர் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும், இப்படிப் பயன்படுத்துங்கள்

மழைக்காலத்தில் முடி உதிர்தல் மிகவும் பொதுவானது, ஆனால் இந்த நேரத்தில் தயிர் உங்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் உணவாக மாறக்கூடும், அதை எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்துவது என்பதை தெரிந்து கொளவோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 8, 2025, 09:17 PM IST
  • தயிர் முடி உதிர்தலைக் குறைக்கும்
  • தயிர் எப்படி வேலை செய்யும்?
  • மழை முடியின் எதிரி

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
camera icon10
Heartbreak Movies
மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
camera icon10
Tamil Nadu government
குழந்தை ஸ்கேன், கருக்கலைப்பு - தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
camera icon8
Rajini Kamal
ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!
முடி உதிர்தலுக்கு தயிர் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும், இப்படிப் பயன்படுத்துங்கள்

Curd For Hair fall: மழைக்காலம் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் அதே வேளையில், முடி உதிர்தல் போன்ற சில பிரச்சனைகளையும் கொண்டுவருகிறது. ஈரப்பதம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, இந்த பருவத்தில் முடி உதிர்தல் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகும். மழைக்காலங்களில் முடி உதிர்தலுக்கு முக்கிய காரணம் உடலில் உள்ள 'குறைபாடுகளின்' சமநிலையின்மை. குறிப்பாக பித்த தோஷம் மோசமடைவதும், செரிமான நெருப்பு பலவீனமடைவதும் முடியைப் பாதிக்கிறது. இது உடலில் ஈரப்பதத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாததால், முடி பலவீனமடைந்து உதிரத் தொடங்குகிறது. இதனுடன், காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் முடியை உறிஞ்சி, அவற்றை வறண்டு, உயிரற்றதாகவும், உடையக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது. இதன் விளைவாக, முடி உடைதல் மற்றும் முடி உதிர்தல் பிரச்சனை அதிகரிக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தயிர் முடி உதிர்தலைக் குறைக்கும்
 முடி உதிர்தலைக் குறைக்க நீங்கள் தயிரைப் பயன்படுத்தலாம். இது வயிற்றுக்கும் முடிக்கும் நன்மை பயக்கும். இதில் லாக்டிக் அமிலம் மற்றும் புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் ஏராளமாக உள்ளன, அவை உச்சந்தலையின் சேதமடைந்த செல்களை அகற்றி, முடியை இயற்கையாகவே நிலைப்படுத்துகின்றன.

தயிர் எப்படி வேலை செய்யும்?
தயிரில் உள்ள லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா, தலைமுடியின் நுண்ணுயிரிகளை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது, இது பொடுகு, அரிப்பு மற்றும் தொற்றுநோயிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது என்று அறிவியல் கூறுகிறது. இதனுடன், தயிரில் உள்ள புரதம் முடியை வலுப்படுத்தி, முடிக்கு பளபளப்பை அளிக்கிறது.

மழை முடியின் எதிரி
மழைக்காலத்தில் வாத தோஷத்தின் விளைவு அதிகரிக்கிறது, இது மாசுபட்ட பித்தத்துடன் சேர்ந்து முடி நுண்ணறைகளை பலவீனப்படுத்துகிறது. இது முடி வேர்களை பலவீனப்படுத்தி முடி உதிர்தலை ஏற்படுத்துகிறது. இது தவிர, மழைநீரில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் மாசுபாடு உச்சந்தலையை சேதப்படுத்துகிறது, இது அரிப்பு, பொடுகு மற்றும் முடி உதிர்தலை அதிகரிக்கிறது.

பிற வைத்தியங்கள்
இந்த பருவத்தில் முடி பராமரிப்புக்கு எண்ணெய் மசாஜ், மூலிகை ஷாம்பு மற்றும் சீரான உணவு அவசியம் என்று ஆயுர்வேத நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். தேங்காய் எண்ணெய், நெல்லிக்காய், சிகக்காய் மற்றும் பிராமி போன்ற இயற்கை கூறுகள் முடியை வளர்த்து, அவற்றின் வேர்களை வலுப்படுத்துகின்றன. இதனுடன், மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து போதுமான தூக்கம் பெறுவதும் முடியின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வழக்கமான பராமரிப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
மழைக்காலத்தில் முடியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க, வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இது முடி உதிர்தலை நிறுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றை பளபளப்பாகவும் வலுவாகவும் மாற்றும். உங்கள் அழகுக்கு உங்கள் முடி தான் காரணமாக இருக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | முகத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க இந்த 5 பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

மேலும் படிக்க | White Hair Problem: வெள்ளை முடி பிரச்சனையா? இந்த இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Hair fallhairfallAyurvedaCurd For Hair fallCurd For Hairfall

Trending News