  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சர்க்கரை நோயாளிகள் கவனத்திற்கு: காலை நேர இந்த அறிகுறிகளை அலட்சியப் படுத்தாதீர்கள்

சர்க்கரை நோயாளிகள் கவனத்திற்கு: காலை நேர இந்த அறிகுறிகளை அலட்சியப் படுத்தாதீர்கள்

கடந்த சில வருடங்களாக இந்தியாவில் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் காரணமாக, பெரும்பாலான மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 18, 2025, 12:40 PM IST
  • காலையில் எழுந்தவுடன் இந்த அறிகுறிகள் தெரிகிறதா?
  • சர்க்கரை நோய் எச்சரிக்கை
  • ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதன் முக்கிய அறிகுறிகள்

சர்க்கரை நோயாளிகள் கவனத்திற்கு: காலை நேர இந்த அறிகுறிகளை அலட்சியப் படுத்தாதீர்கள்

இந்தியா முழுவதிலும் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது நாளுக்கு நாள் வேகமாக அதிகரிக்கொண்டே வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கங்கள் ஆகும். இதனால் நீரிழிவு நோய் வேகமாக பரவத் தொடங்கிவிடுகிறது. நீரிழிவு நோயைக் குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் உணவு மற்றும் மருந்துகளால், உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். எனவே உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த அறிகுறிகள் அதிகாலையில் தோன்றும். இந்த அறிகுறிகளைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்.

மங்கலான பார்வை
காலையில் எழுந்தவுடன் உங்கள் பார்வை மங்கலாகத் தெரிகிறதா? இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்திருப்பதற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனவே, தொடர்ந்து பார்வை மங்கல் அல்லது கண் தொடர்பான பாதிப்புகளை உணர்ந்தால், உடனடியாக ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம். இந்த எச்சரிக்கை அறிகுறியைச் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்.

வாய் வறட்சி
காலையில் எழுந்தவுடன் வாய் கடுமையாக வறண்டு போவது, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருப்பதற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாகும். தூங்கி எழுந்தவுடன் உங்களால் தாங்க முடியாத அளவு தாகம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது வாய் வறட்சி நீடித்தாலோ, அதை ஒருபோதும் புறக்கணிக்காதீர்கள். இது உங்கள் உடலில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்திருப்பதைக் குறிக்கும் எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம்; எனவே உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.

குமட்டல்
காலையில் எழுந்தவுடன் குமட்டல் உணர்வு ஏற்படுவது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்திருப்பதன் அறிகுறியாக இருக்கலாம். சில நேரங்களில் இது வாந்தியாகவும் வெளிப்படக்கூடும். அதேபோல், தூங்கி எழுந்த பின்பும் உடல் மிகுந்த பலவீனமாகவும், சோர்வாகவும் இருந்தால், அதைச் சாதாரணமாக நினைக்காதீர்கள். இவை அனைத்தும் உங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவு சீராக இல்லை என்பதைக் குறிக்கும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.

கைகள் மற்றும் கால்கள் மரத்துப்போதல்
காலையில் எழுந்தவுடன் உங்கள் கை மற்றும் கால்களில் அடிக்கடி கூச்ச உணர்வு ஏற்படுகிறதா? இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மிக அதிகமாக இருப்பதற்கான முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம். நரம்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்பை இது குறிக்கக்கூடும் என்பதால், இத்தகைய கூச்ச உணர்வை ஒருபோதும் புறக்கணிக்காதீர்கள். இது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் தாமதிக்காமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியமாகும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

