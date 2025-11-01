English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருக்கா? அப்போ கட்டாயம் இந்த அறிகுறிகள் தோன்றும்

வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருக்கா? அப்போ கட்டாயம் இந்த அறிகுறிகள் தோன்றும்

வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இரத்த உருவாக்கம், நரம்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் மூளை செயல்பாட்டை பாதிக்கும் என்பதால் வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறிகளை கட்டாயம் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:29 PM IST
  • வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கான காரணங்கள்
  • இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon6
November month horoscope
நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
November
LPG விலை, GST, ஆதார், 8வது ஊதியக்குழு, ஓய்வூதியம்..... நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
camera icon11
Mars Transit
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருக்கா? அப்போ கட்டாயம் இந்த அறிகுறிகள் தோன்றும்

Vitamin B12 Deficiency: வைட்டமின் பி12 குறைபாடு தற்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது. குறிப்பாக சைவ உணவு உண்பவர்களிடையே வைட்டமின் பி12 குறைபாடு அதிகளவில் காணப்படுகிறது. வைட்டமின் பி12 நரம்புகள் உருவாவதற்கு உதவுகிறது மற்றும் உடலின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமானது. வைட்டமின் பி12 குறைபாடு உடலில் பல்வேறு அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்ய உதவும்.

Add Zee News as a Preferred Source

வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு பல்வேறு அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க உதவும். வைட்டமின் பி12 குறைபாடு சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும். நன்றாக தூங்கிய பிறகும் சோர்வு என்பது சாதாரண பிரச்சனை அல்ல, இது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் முக்கிய அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும்.

பலவீனம்
எந்த வேலை செய்வதாலும் ஆர்வமின்மை அல்லது பலவீனமாக உணருதல் ஆகியவை வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

நினைவாற்றல்
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு நினைவாற்றலைப் பாதிக்கும். நினைவாற்றல் இழப்பைப் புறக்கணிக்காதீர்கள், ஏனெனில் அது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கான காரணங்கள்
நீண்ட காலமாக அதிக அளவு தேநீர் மற்றும் காபி உட்கொள்வது, குடல் பாக்டீரியா ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் தூக்கமின்மை ஆகியவை வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். எனவே அதிகப்படியான காபி மற்றும் தேநீரைத் தவிர்க்கவும்.

இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைச் சமாளிக்க, சூரியகாந்தி விதைகள், எள், ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், பால், நெய், பச்சைப்பயறு (பச்சைப்பயறு), நெல்லிக்காய் (இந்திய நெல்லிக்காய்) போன்றவற்றை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைக் குறைக்க உதவும்.

யோகா செய்யவும்
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைச் சமாளிக்க, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுங்கள். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு கூடுதலாக, தினமும் காலையில் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வெயிலில் அமர்ந்து, தேநீர் மற்றும் காபி உட்கொள்வதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள், தினமும் பிராணயாமா பயிற்சி செய்யுங்கள். போதுமான தூக்கத்தைப் பெறுங்கள். உங்களுக்கு வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருந்தால் மருத்துவரை கட்டாயம் அணுகவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!

மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Vitamin B12Vitaminb12Vitamin B12 Deficiency

Trending News