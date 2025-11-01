வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருக்கா? அப்போ கட்டாயம் இந்த அறிகுறிகள் தோன்றும்

Vitamin B12 Deficiency: வைட்டமின் பி12 குறைபாடு தற்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது. குறிப்பாக சைவ உணவு உண்பவர்களிடையே வைட்டமின் பி12 குறைபாடு அதிகளவில் காணப்படுகிறது. வைட்டமின் பி12 நரம்புகள் உருவாவதற்கு உதவுகிறது மற்றும் உடலின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமானது. வைட்டமின் பி12 குறைபாடு உடலில் பல்வேறு அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்ய உதவும்.
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு பல்வேறு அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க உதவும். வைட்டமின் பி12 குறைபாடு சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும். நன்றாக தூங்கிய பிறகும் சோர்வு என்பது சாதாரண பிரச்சனை அல்ல, இது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் முக்கிய அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும்.
பலவீனம்
எந்த வேலை செய்வதாலும் ஆர்வமின்மை அல்லது பலவீனமாக உணருதல் ஆகியவை வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
நினைவாற்றல்
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு நினைவாற்றலைப் பாதிக்கும். நினைவாற்றல் இழப்பைப் புறக்கணிக்காதீர்கள், ஏனெனில் அது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கான காரணங்கள்
நீண்ட காலமாக அதிக அளவு தேநீர் மற்றும் காபி உட்கொள்வது, குடல் பாக்டீரியா ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் தூக்கமின்மை ஆகியவை வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். எனவே அதிகப்படியான காபி மற்றும் தேநீரைத் தவிர்க்கவும்.
இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைச் சமாளிக்க, சூரியகாந்தி விதைகள், எள், ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், பால், நெய், பச்சைப்பயறு (பச்சைப்பயறு), நெல்லிக்காய் (இந்திய நெல்லிக்காய்) போன்றவற்றை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைக் குறைக்க உதவும்.
யோகா செய்யவும்
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைச் சமாளிக்க, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுங்கள். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு கூடுதலாக, தினமும் காலையில் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வெயிலில் அமர்ந்து, தேநீர் மற்றும் காபி உட்கொள்வதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள், தினமும் பிராணயாமா பயிற்சி செய்யுங்கள். போதுமான தூக்கத்தைப் பெறுங்கள். உங்களுக்கு வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருந்தால் மருத்துவரை கட்டாயம் அணுகவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
