எச்சரிக்கை! உங்ககிட்ட இந்த அறிகுறியும் தெரியுதா? அப்ப கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் இருக்கலாம்

Warning Symptoms Of Fatty Liver: பொதுவாக கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையானது மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கத்தினாலும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையினாலும் ஏற்படுகிறது. இதற்கான சிகிச்சையை சரியான நேரத்தில் அளிக்கப்படாவிட்டால், கொழுப்பு கல்லீரல் அழற்சிக்கு வழிவகுக்கும். அதன்படி சிலருக்கு கொழுப்பு கல்லீரலின் சில அறிகுறிகள் முன்கூட்டியே தோன்றலாம். இது தொடர்பாக இரைப்பை குடல் நிபுணர் டாக்டர் சௌரப் சேத்தி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கொழுப்பு கல்லீரலின் ஆரம்பகால அறிகுறிகளின் என்னென்ன என்பதை விரிவாகத் கூறியுள்ளார்.
கொழுப்பு கல்லீரலின் ஆரம்பகால அறிகுறிகள் என்னென்ன?
உடல், மன சோர்வு
நீங்கள் நீண்ட நேரம் சோர்வாக இருப்பது போல் உணர்ந்தால் அது கல்லீரலில் கொழுப்பு இருப்பதற்கான ஆரம்பகால அறிகுறியாக இருக்கலாம். குறிப்பாக இரவு முழுவதும் நன்றாக தூங்கிய பிறகும் காலையில் சோர்வாக உணர்ந்தால், அதைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். கட்டாயம் மருத்துவரை அணுகவும்.
தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள்
உங்களுக்கு கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் இருந்தால் உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்பின் காரணமாக முகத்தில் முகப்பருவை ஏற்படுத்தும். முகப்பரு முகத்தின் பளபளப்பைக் குறைத்து சருமத்தை கருமையாக்கலாம். சருமத்தில் திடீர் வறட்சி மற்றும் அரிப்பு கூட கொழுப்பு கல்லீரலின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
பசியின்மை
குமட்டல் மற்றும் பசியின்மை ஆகியவை கொழுப்பு கல்லீரலின் ஆரம்பகால அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும். உங்களுக்கு அதீத பசி உணர்வு அடிக்கடி இருந்தால், அதைப் புறக்கணிக்காதீர்கள். நீண்ட நேரம் பசியின்மையும் கொழுப்பு கல்லீரலின் அறிகுறியாகும். இந்த அறிகுறிகளை உங்களுக்கு தென்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். கொழுப்பு கல்லீரலை சில மருந்துகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுகள் மூலம் குணப்படுத்த முடியும்.
வலது விலா எலும்பின் கீழ் வலி ஏற்படுவது
வலது விலா எலும்பின் கீழ் வலி அல்லது அசௌகரியமாக உணர்வது, கொழுப்பு கல்லீரல் காரணமாகவும், கல்லீரல் வீக்கத்தாலும் ஏற்படலாம். வலது எனவே உங்களுக்கு விலா எலும்பில் வலி ஏற்பட்டால் கட்டாயம் அவற்றை புறக்கணிக்காதீர்கள்; உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்.
கொழுப்பு கல்லீரல் (Fatty Liver Disease) பொதுவாக நான்கு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.
எளிய கொழுப்பு கல்லீரல் - Simple Fatty Liver: இது முதல் நிலை ஆகும். இதில் கல்லீரல் செல்களில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேரத் தொடங்குகிறது. கல்லீரலில் கொழுப்பு மட்டும் இருக்கும், ஆனால் பாதிப்போ அல்லது வீக்கமோ இருக்காது. பெரும்பாலும் எந்த அறிகுறியும் தெரியாது. ஸ்கேன் செய்யும் போது மட்டுமே இது கண்டறியப்படும்.
கல்லீரல் வீக்கம் - Non-alcoholic Steatohepatitis: கொழுப்பு அதிகமாகச் சேருவதால் கல்லீரலில் வீக்கம் (Inflammation) ஏற்படும் நிலை இது. கல்லீரல் செல்கள் சேதமடையத் தொடங்கும். இந்த நிலையில் சிகிச்சை பெறாவிட்டால் கல்லீரல் திசுக்கள் பாதிப்படையத் தொடங்கும்.
கல்லீரல் தழும்புறுதல் - Fibrosis: கல்லீரலில் ஏற்பட்ட தொடர் வீக்கத்தால், அங்கு தழும்பு போன்ற திசுக்கள் உருவாகும் நிலை. கல்லீரல் கடினமாகத் தொடங்கும், ஆனால் அது இன்னும் ஓரளவிற்குத் தன் பணிகளைச் செய்யும் திறன் கொண்டிருக்கும். சோர்வு மற்றும் வயிற்றின் வலது மேல் பகுதியில் லேசான வலி ஏற்படலாம்.
கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி - Cirrhosis: இது மிகவும் முற்றிய மற்றும் ஆபத்தான நிலை ஆகும். கல்லீரல் முழுவதும் தழும்புகளாக மாறி, சுருங்கிவிடும். இதனால் கல்லீரலால் சரியாகச் செயல்பட முடியாது. மஞ்சள் காமாலை, கால்களில் வீக்கம், வயிற்றில் நீர் கோர்த்தல் மற்றும் தீவிரமான உடல் சோர்வு.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
