டிசம்பர் 2025 விடுமுறை நாட்கள்: வங்கிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் லீவ்..முழு லிஸ்ட் இதோ

December 2025 Bank Holidays List : டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி விட்டது, வருட இறுதியும் வெகு தொலைவில் இல்லை. அடுத்த வருடத்திற்கான ஆவலுடன் டிசம்பர் மாதத்தை கடக்க இருக்கிறோம். இந்த மாதத்தில் முக்கியமான விடுமுறைகள் என்னென்ன என்பதையும், வங்கிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
வங்கி விடுமுறை நாட்கள்:
டிசம்பர் மாதம் விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் சிலர் வங்கிகளில் இருந்து பணம் எடுப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய கமிட்மெண்ட்களை வைத்திருப்பர். நாம் வேலை வைத்திருக்கும் நேரத்தில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டிருந்தால், நமக்கான சில முக்கிய விஷயங்கள் தடைபடுவது போல் ஆகிவிடும். அனைத்து மாதங்களிலுமே, பொதுவாக வங்கிகளுக்கு அம்மாதத்தின் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் விடுமுறை விடுக்கப்படும். அத்துடன் சேர்த்து, அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை விடுக்கப்படும். தற்போது, அதோடு சேர்த்து சில விடுமுறை நாட்களும் இணைந்திருக்கின்றன. டிசம்பர் மாத இறுதியை பொருத்தவரை, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் விடுமுறை அறிவிக்கும். அதே போல, மாதத்தின் கடைசி வாரமான கிறிஸ்துமஸிலும் மாநிலங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் விடுமுறை விடப்படுகிறது.
டிசம்பர் 1ஆம் தேதியான திங்கட்கிழமையன்று, மாநில ஸ்தாபக தினமாகும். இந்த நாளில், இட்டாநகர், கோஹிமாவில் வங்கிகள் விடுமுறையாகும்.
டிசம்பர் 3ஆம் தேதியான புதன் கிழமையில், புனித பிரான்ஸிஸ் சேவியர் விழாவாகும். இந்த நாளில் பனாஜியில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
டிசம்பர் 12ஆம் தேதியான வெள்ளிக்கிழமையில், ஷில்லாங்கில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. அதே போல, டிசம்பர் 18ஆம் தேதி யு சோசோ தாம் நினைவு தினத்தையொட்டி அங்கு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை:
டிசம்பர் 19ஆம் தேதி கோவா விடுதலை நாள் என்பதால் பனாஜியில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை. டிசம்பர் 20 மற்றும் 22ஆம் தேதிகளில், லோசூங் நாள் என்பதால் கேங்க்டாக்கில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
புதன்கிழமையான டிசம்பர் 24ஆம் தேதி, கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் என்பதால் ஜஸ்வால், கோஹிமா மற்றும் ஷிலாங் ஆகிய இடங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
டிசம்பர் 25ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை, கிறிஸ்துமஸ் தினம் என்பதால் நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி, டிசம்பர் 26ஆம் தேதி ஜஸ்வால், கோஹிமா மற்றும் ஷிலாங்க் உள்ளிட்ட இடங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
டிசம்பர் 27ஆம் தேதியும், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி, கோஹிமாவில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை.
டிசம்பர் 30 ஞாயிறு என்பதாலும், 31 திங்கட்கிழமை புத்தாண்டு என்பதாலும் ஷில்லாங் மற்றும் இம்பால் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் எப்போது விடுமுறை?
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, டிசம்பர் 13ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை. டிசம்பர் 25ஆம் தேதி, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு விடுமுறை. அதற்கடுத்து, டிசம்பர் 27ஆம் தேதியான நான்காவது சனிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | இனி Non AC பெட்டியிலும் தலையணை, போர்வை! கட்டணம் இதுதான் - ரயில்வே சூப்பர் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | வெறும் ரூ.6,000 செலவு! குடும்பத்துடன் 6 நாட்களுக்கு கேரளா டூர் - IRCTC சூப்பர் திட்டம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ