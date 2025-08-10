LIC ஜீவன் தருண் பாலிசி: மாதம் ரூ.4500 போதும்... குழந்தைகளின் கல்வி செலவு பற்றிய கவலை வேண்டாம்

ஒவ்வொரு பெற்றோரின் கனவும் தங்கள் குழந்தைகள் நல்ல கல்வியைப் பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் பல சமயங்களில் நிதி நெருக்கடிகள் இந்தப் பாதையில் மிகப்பெரிய தடையாக மாறுகின்றன. அந்த வகையில், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (LIC) "ஜீவன் தருண் பாலிசி" ஒரு சிறந்த ஆதரவாக இருக்கும். ஆம், இந்தக் பாலிசி குழந்தைகளின் உயர்கல்விக்கான செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாகவும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இதன் காரணமாக, சரியான நேரத்தில் பெறப்பட்ட நிதியைக் கொண்டு குழந்தைகளின் கனவுகளை நனவாக்குவது எளிதாகிறது.
ஜீவன் தருண் பாலிசி என்றால் என்ன?
இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (LIC) "ஜீவன் தருண் பாலிசி" குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் இளைஞர்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் பெற்றோருக்கு சிறிய முதலீடுகள் மூலம் பெரிய நிதியை உருவாக்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், ஒரு நாளைக்கு 150 ரூபாய் மட்டுமே முதலீடு செய்வதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் 4,500 ரூபாய் முதலீடு செய்யலாம். அதாவது, தினமும் ரூ.150 சேமிப்பதன் மூலம், நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.4,500 முதலீடு செய்ய முடியும். இந்த 4500 ரூபாய் முதலீட்டில், உங்கள் குழந்தைக்கு சுமார் ரூ. 26 லட்சம் நிதியை உருவாக்கலாம்.
ஜீவன் தருண் பாலிசி நிதி எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும்?
இந்த மிகப்பெரிய நிதி குழந்தையின் உயர்கல்வி, தொழில் ஆரம்பம் அல்லது பிற முக்கியத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் உதவியாக இருக்கும். இது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாக வலுப்படுத்துகிறது. எல்.ஐ.சி ஜீவன் தருண் பாலிசி பெற்றோருக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருப்பதற்கு இதுவே காரணம். இது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பிரீமியம் செலுத்தும் திட்டமாக இருந்தாலும், இதில் முதலீட்டுடன் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் பலனையும் பெறலாம். இந்தக் பாலிசியில், பாலிசிதாரர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிரீமியத்தை டெபாசிட் செய்து, குழந்தைக்கு 25 வயது ஆகும்போது ஒரு மொத்தத் தொகையைப் பெறுவார்.
வலுவான நிதி ஆதாரமாக இருக்கும் எல்.ஐ.சி ஜீவன் தருண் பாலிசி
எல்.ஐ.சி ஜீவன் தருண் பாலிசியில் நீங்கள் முதலீடு செய்தால், அது மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.4,500 மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ.54,000 ஆகும். மேலும், இந்தக் பாலிசி குழந்தையின் 1 வயதில் தொடங்கி 25 ஆண்டுகள் தொடர்ந்தால், பாலிசியின் முடிவில், சுமார் ரூ.26 லட்சம் முதிர்வுத் தொகையைப் பெறலாம். இந்த நிதியில் காப்பீட்டுத் தொகை, வருடாந்திர போனஸ் மற்றும் இறுதி கூடுதல் போனஸ் ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் திட்டம் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணம் அல்லது பிற முக்கிய செலவுகளுக்கு வலுவான நிதி ஆதரமாக உருவெடுக்கும்.
எல்.ஐ.சி ஜீவன் தருண் பாலிசியின் நன்மைகளைப் பெற, குழந்தையின் குறைந்தபட்ச வயது 90 நாட்களும் அதிகபட்சம் 12 வருடங்களும் இருக்க வேண்டும். ஆம், குழந்தை 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால், இந்தத் திட்டதில் இணைய முடியாது. பாலிசியின் மொத்த காலம் குழந்தையின் தற்போதைய வயதின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, குழந்தைக்கு 5 வயது என்றால், பாலிசியின் காலம் 20 ஆண்டுகள் (25 வயது நிறைவடையும் வரை) இருக்கும்.
பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள்
இதன் சிறப்பு என்னவென்றால், நீங்கள் முதிர்ச்சியடையும் போது மட்டுமல்ல, இடைப்பட்ட காலத்திலும் பணத்தைப் பெறலாம். குழந்தைக்கு 20 வயது ஆகும்போது, 24 வயது வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிலையான தொகையை திரும்பப் பெறலாம். இதற்குப் பிறகு, 25வது ஆண்டில், பாலிசியின் முழு முதிர்வுத் தொகையையும் ஒன்றாகப் பெறலாம். இதில் மீதமுள்ள காப்பீட்டுத் தொகை, வருடாந்திர போனஸ் மற்றும் இறுதி கூடுதல் போனஸ் ஆகியவை அடங்கும், இந்த வழியில் இந்தத் திட்டம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் குழந்தைகளின் கல்வித் தேவைகளுக்கு உதவுகிறது.
வரிச் சலுகைகளையும் பெறுலாம்
LIC ஜீவன் தருண் பாலிசி வரியைச் சேமிக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. இந்தக் பாலிசியில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், வருமான வரியின் 80C பிரிவின் கீழ் விலக்கு பெறலாம். மேலும், பாலிசியின் முதிர்ச்சியின் போது பெறப்பட்ட தொகை அல்லது விபத்தில் பெறப்பட்ட இறப்பு சலுகை 10(10D) பிரிவின் கீழ் வருவதால் முற்றிலும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
(குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலுக்காக மட்டுமே, எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படக்கூடாது. முதலீட்டிற்கான நிதி ஆலோசகர்களை அணுகி, முடிவுவெடுப்பது சிறந்தது)
