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“முட்டை முதலா? கோழி முதலா?” கேள்விக்கு கலைஞர் கருணாநிதி கொடுத்த செம பதில்!

திமுகவின் மூத்த தலைவர் மற்றும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் இன்று. இவர், பேச்சாற்றல், சொல்லாடல்களில் வல்லவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட இவர், இதுவரை யாராலும் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்விக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:27 PM IST
“முட்டை முதலா? கோழி முதலா?” கேள்விக்கு கலைஞர் கருணாநிதி கொடுத்த செம பதில்!
Image Credit: Kalaignar Karunanithi | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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