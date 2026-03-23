‘கரப்பான் பூச்சி’ பால் குடிச்சிருக்கீங்களா? பசும்பாலை விட ரொம்ப நல்லதாம்!

Cockroach Milk : ஒரு சில ஜந்துக்களை பார்த்தாலே அருவருக்காக தோன்றும். அப்படி தோன்றியதற்கு அவை அசிங்கமாக இருப்பது மட்டும் காரணம் கிடையாது. அவை தரையில் ஊறுவதைப் பார்த்தாலே நமக்கு ஏதோ செய்வது போல இருக்கும். அப்படி, சின்னதாக இருந்து கொண்டு பலரை அலற விடும் பிராணிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, கரப்பான் பூச்சி. இதன் பால் குறித்த மகிமைகள் தான் இப்போது இணையத்தில் பேசிப் பொருளாகி வருகிறது.
கரப்பான் பூச்சி பால்:
பால் குடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், நம் அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது பசுமாடு அல்லது ஆடுதான். கனவில் கூட நாம் கரப்பான் பூச்சியின் பாலை குடிப்பது போல நினைத்துப் பார்த்திருக்க மாட்டோம். ஆனால் அந்த பாலில் புரதம் கிடைக்கிறது என்று யாரேனும் கூறினால் எப்படி இருக்கும்? அதில் என்னதான் இருந்தாலும் நான் அதை குடிக்க மாட்டேன் என்று பலரும் முகம் சுளிப்பதை இங்கிருந்தே காண முடிகிறது. இந்த கரப்பான் பூச்சி என்றால், பசும்பாலை விட நான்கு மடங்கு அதிக சத்துக்கள் கொண்டுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.
கரப்பான் பூச்சிக்கு பால் சுரக்குமா?
இந்த கேள்வியை கண்டிப்பாக ‘கர்ப்பான் பூச்சி பால் சுரக்குமா!’ என்கிற எண்ணம் பிறந்திருக்கும். மொத்தம் 4,600 வகையான கரப்பான் பூச்சிகளில் பசிபிக் பீட்டில் என்கிற இனம் மட்டும், இதற்கு விதிவிலக்கானதாம். மற்ற பூச்சிகள் முட்டையிடும் நிலையில், இந்த வகை மட்டும் குட்டி போடுமாம். அதே சமயத்தில், குட்டிகளை ஈன்று அவற்றிற்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக இவை தன் உடலுக்குள் பால் போன்ற புரத படிகங்களை சுரக்கிறதாம். இது, நாம் வழக்கமாக பார்க்கும் திரவ நிலை பால் கிடையாதாம் அதற்கு மாறாக புரத சுரப்பு என்று கூறப்படுகிறது.
இதில் உள்ள சத்துகள்:
இந்த கரப்பான் பூச்சியின் பாலில் இருக்கும் சத்துகளை கேட்டால் நாமே ஆடிப்போய் விடுவோம். அதாவது, ஒரு கிளாஸ் பசும்பாலில் 8 கிராம் புரதம் இருக்குமாம். ஆனால் இதில், 32 கிராம் புரதம் இருக்கிறதாம். அதே சமயத்தில் இது வெறும் ஆரோக்கிய கொழுப்புதான் என்று கூறப்படுகிறது. இயற்கை சர்க்கரை, மனிதர்களுக்கு தேவையான 9 அமினோ அமிலங்கள் இதில் இருக்கிறதாம். சாப்பிடும் உணவுகள் மெதுவாக செரிக்கவும், நீண்ட நேரத்திற்கு உடலை ஆற்றலுடன் வைத்திருக்கவும் இது உதவுமாம்.
இது ஏன் கடைகளில் விற்கப்படுவதில்லை?
சரி, பசும்பாலை விட இதில் புரதம் அதிகம் என்றால் இதை ஏன் கடைகளில் விற்கவில்லை. இந்த பாலில் எக்கச்சக்க நன்மைகள் இருந்தாலும், அதை வீட்டிற்குள் எடுத்து வருவதில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன. இதன் ஒரு கிளாஸ் பாலை தயாரிக்க, சுமார் 400 கரப்பான் பூச்சிகள் வரை தேவைப்படுகிறதாம். அது மட்டுமல்லாமல், ஒரு பூச்சியிடமிருந்து அதன் பாலை எடுக்க பல மணி நேரம் தேவைப்படுமாம். ஒரு கப் பாலில், சுமார் 700 கலோரிகள் வரை இருக்கிறதாம். இது, உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கும் செட் ஆகாதாம் காரணம், இதன் ஒரு கப் பாலில் 700 வரை புரதம் உள்ளது. அதே போல, கரப்பான் பூச்சியை பார்த்தாலே தெரித்து ஓடும் நாம், அதன் பாலை குடிப்போமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறிதான்.
ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தது..
இந்தியாவின் ‘ஸ்டெம் செல் உயிரியல் மற்றும் மீளுருவாக்கம் மருத்துவ நிறுவனம்’ மற்றும் இன்னும் சில அமைப்புகளை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், இந்த கரப்பான் பூச்சி பாலின் புரத அமைப்பை ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர். உணவு பற்றாக்குறை, காலநிலை மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட சிலவற்றிற்கு இது மிகச்சிறந்த உணவாக அமையலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் நினைக்கின்றனர். போகிற போக்கை பார்த்தால், இந்த கரப்பான் பூச்சி பால் வருங்காலத்தில் ஊட்டச்சத்து உணவாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், இதைப்பற்றி நாம் நினைக்கும் போதெல்லாம் மண்டைக்குள் ஓடுவது ஒன்றே ஒன்றுதான். “இது ஒரு வேளை மார்கெட்டிற்கு வந்து விட்டால்..கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டிய நிலை வந்துவிடுமோ?” என்பதுதான்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் :
கேள்வி : கரப்பான் பூச்சி பால் என்றால் என்ன?
பதில் : சில வகை கரப்பான் பூச்சிகள் தங்கள் குட்டிகளுக்கு ஊட்டச்சத்தாக சுரக்கும் புரதப் படிகங்கள் தான் “கரப்பான் பூச்சி பால்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
கேள்வி : எல்லா கரப்பான் பூச்சிகளும் பால் சுரக்குமா?
பதில் : இல்லை. Pacific beetle cockroach என்ற ஒரு வகை மட்டுமே இப்படியான பால் சுரப்பை உருவாக்குகிறது. அவை குட்டி போடுவதால் இது நிகழ்கிறது.
கேள்வி : இதில் என்ன சத்துகள் உள்ளன?
பதில் : இதில் அதிக அளவு புரதம், ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் 9 முக்கிய அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன.
