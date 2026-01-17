English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • 600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக கொடுத்த பெண்! 64 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படியொரு செயல்..இவரைப்பற்றி தெரியுமா?

600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக கொடுத்த பெண்! 64 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படியொரு செயல்..இவரைப்பற்றி தெரியுமா?

Darbhanga Maharani Who Gave 600 Kg Gold : 1962ல் 600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக கொடுத்த பெண், தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார். இவர் குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:13 PM IST
  • 600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக வழங்கிய பெண்!
  • 1962ல் செய்த சம்பவம்
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக கொடுத்த பெண்! 64 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படியொரு செயல்..இவரைப்பற்றி தெரியுமா?

Darbhanga Maharani Who Gave 600 Kg Gold : “தங்கம் விற்கும் விலைக்கு, 600 கிலோ தங்கத்தை தானமா கொடுத்திருக்காங்களா?” எனும் கேள்வி, இந்த செய்தியின் தலைப்பை படித்தவுடன் உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கலாம். ஆனால், இந்த சம்பவம் இப்போது நடந்ததல்ல, 62 வருடங்களுக்கு முன்னர், இந்தியா ஒரு போரை சந்தித்த போது நடந்தது. அப்படி தங்கத்தை தானமாக வழங்கிய இந்த பெண்மணி யார்? அவர் இதை வழங்க என்ன காரணம்? யாருக்கு தானமாக வழங்கினார் என்பது குறித்த விவரங்களை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மகாராணி காம்சுந்தரி தேவி:

600 கிலோ தங்கத்தை தானமாக வழங்கியவரின் பெயர், காம்சுந்தரி தேவி. இவர், எந்த நாட்டையும் அல்லது ஊரையும் ஆட்சி செய்யவில்லை. ஆனால், தனது நடத்தைகளால் மரியாதையையும், அன்பையும் பெற்றிருக்கிறார். 

1962ஆம் ஆண்டில், இந்தியா - சீனா ராணுவ போர் நடந்தது. அப்போது செய்வதரியாது திகைத்த சமயத்தில், தர்பாங்கா அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்த செயல், பெரும் இன்ப அதிர்ச்சியை உண்டாக்கியது. இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான், 600 கிலோ தங்கத்தை, இந்திய அரசுக்கு தானமாக வழங்கி உதவினர். அது மட்டுமன்றி, நாட்டிற்கு உதவட்டும் என்று எண்ணி, தங்கள் பிற சொத்துக்களையும் எழுதிக்கொடுத்தனர். இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த கடினமான சூழலில் இவர்கள் செய்த இந்த செயல், அப்போது மக்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையளித்தது.

பல ஆண்டு தொண்டு சேவை:

1962ல் மகாராணி காம்சுந்தரி தேவி, தனது கணவர் மகாராஜா காமேஷ்வர் சிங்கின் இறப்பிற்கு பிறகு, தங்களின் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடக்கூடாது என்று எண்ணினார். இதையடுத்து, 1989ஆம் ஆண்டில் மகாராஜாதிராஜ காமேஷ்வர் சிங் கல்யாணி அறக்கட்டளையை நிறுவினார். 

தனது சொந்த சொத்துக்கள், விலைமதிப்பற்ற-அரிய புத்தகங்கள், கையெழுத்துப் பிரதிகள், ஓவியங்கள், போட்டோக்கள் மற்றும் பிற ஆவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அந்த அறக்கட்டளைக்காக அர்ப்பணித்தார். இது, எதிர்காலத்தையும், வரலாற்றையும் கருத்தில் கொண்டு நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை ஆகும். 

பீகாரில் உள்ள கல்யாணி நிவாஸ் என்கிற இடத்தில் மிதிலாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், இந்த அறக்கட்டளையானது இயங்கி வருகிறது. அதே போல, உலகெங்கிலும் உள்ள அறிஞர்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகவும் திகழ்கிறது. 

உயிரிழந்தார்:

மகாராணி காம்சுந்தரி தேவி, தர்பாங்கா அரச குடும்பத்தின் கடைசி வாரிசாக இருந்து வந்தார். இவர், சில நாட்களுக்கு முன்பு, தனது 94 வயதில், உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலும், வயது மூப்பினாலும் உயிரிழந்துள்ளார். இவரது இறப்புடன், மிதிலா அரச குடும்பத்தின் பரம்பரை முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, இவர் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு செய்த உதவிகள் குறித்தும், இன்னும் இவரது குடும்பத்தினர் பெயரில் இயங்கி வரும் அரக்கட்டளை குறித்தும் பலர் பேசி வருகின்றனர். 

தர்பாங்கா அரச குடும்பத்தினரின் வழிமுறைப்படி, அவர்களின் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இறந்து விட்டால் காமேஸ்வர் நகரில் உள்ள மாதேஸ்வர்நாத் கட்டத்தில், அவர்களை வைத்து எரிப்பர். அப்படியே, இவரது உடலும் தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

தர்பாங்கா குடும்பத்தினர் செய்த உதவிகள்:

இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்த புதிதில், தர்பாங்கா குடும்பத்தினர் அரசுக்காக ஆற்றிய பங்கு, பெரிதாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள், மகாத்மா காந்தி மீதும் மிகுந்த பற்று கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டுக்கு முதலில் இருந்த பெயர்..என்ன தெரியுமா? அறிஞர் அண்ணாவால் நடந்த மாற்றம்

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பண்டிகையை தமிழர்கள் மட்டும் அதிகம் கொண்டாடுவது ஏன்?மறைந்திருக்கும் காரணம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
GoldMaharani Kamsundari DeviDarbhanga FamilyIndia China War

Trending News