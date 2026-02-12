இந்தியாவின் முதல் மால் கட்டியது..சென்னையில்! இப்போ அந்த இடம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா?

Did You Know India's First Mall In Chennai : இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள், முதலில் சென்னை பட்டணத்தில் இருந்துதான் தொடங்கியிருக்கிறது. காரணம், சென்னை துறைமுகத்தின் மூலமாகத்தான் பல்வேறு வர்த்தகங்கள் நடந்தது. இது, இந்தியாவை சிறைப்பிடித்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு தோதாகிப்போனதால், இங்கேயே பல்வேறு தொழில் துறைகளை உருவாக்கினர், சாலைகளை மெருகேற்றினர். இப்படி இருக்கும் போது, இந்தியாவின் முதல் மாலும் சென்னையில்தான் தொடங்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இல்லையா?
இந்தியாவின் முதல் மால்:
நம் வீட்டில், ஏதேனும் பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றால், சந்தைக்கு சென்று, ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி இறங்கி என்ன பொருள் வேண்டுமோ அதை வாங்கி வருவோம். ஆனால், ஒரே காம்ப்ளெக்ஸில் அனைத்தையும் வாங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டடத்தைதான், ‘Mall' என்று குறிப்பிடுவோம். இந்தியாவிலேயே சென்னையில்தான் இப்படிப்பட்ட மால் தொடங்கப்பட்டது. அந்த மாலின் பெயர், ஸ்பென்ச்ஸர் பிளாசா. சென்னை அன்னா சாலையில் இருக்கும் இந்த மால், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கீழ் முதலில் கட்டப்பட்டது. இதையடுத்து, 1985ஆம் ஆண்டில் இதை மறு உருவாக்கம் செய்து, புதுப்பித்தனர். இது இந்தியாவின் முதல் மால் மட்டும் கிடையாது, தெற்கு ஆசியாவில் கட்டப்பட்ட பெரிய மால் என்று புகழப்பட்டது.
Grade A பொருட்கள் என கூறப்படும் உயர்த்தர வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இந்த மாலில் விற்கப்பட்டது. 1990களில்தான் இந்த மால், முழுவாக புதுமைப்படுத்தப்பட்டது. மார்ச் 2010ஆம் ஆண்டின் நிலவரப்படி, இந்தியாவிலேயே, 530000 சதுர அடியில் கட்டப்பட்ட 11வது பெரிய மால் ஆகும்.
ஸ்பென்ஸர் பிளாசாவை கட்டியவர்:
ஸ்பென்ஸர் பிளாசா மாலை, சார்லஸ் தூரண்ட் மற்றும் ஜே.டபிள்யூ ஸ்பென்சர் உள்ளிட்டோர் இணைந்து இந்த கட்டடத்தை கட்டினர். டிப்பார்ட்மெண்டல் ஸ்டோராக இருந்த இந்த கட்டடத்தில் 1983ல் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, ஜகார்த்தாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் வாஷி சதரங்கனி மற்றும் இன்னொரு தொழிலதிபர் எம்.பாலசுப்பரணி ஆகியோர் சேர்ந்து இந்த நிலத்தை கைப்பற்றி இப்போதிருக்கும் கட்டடத்தை கட்ட தொடங்கினர்.
கடைகள்:
ஸ்பென்ஸர் பிளாசாவில், அடிடாஸ், பாட்டா, Nike, ரெகல் உள்ளிட்ட பல பிரபல பிராண்ட்கள் கடை வைத்திருக்கின்றன. இது மட்டுமன்றி, காஷ்மீர், டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் இங்கு கடைகளை வாடகைக்கு எடுத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
இப்போதைய நிலை என்ன?
சென்னையில் அன்றைய காலக்கட்டத்தில் புதுமையானதாகவும், வியப்பிற்குரியதாகவும் பார்க்கப்பட்ட பல கட்டடங்கள், இப்போது மங்கி வருகின்றன. ஆனால், ஸ்பென்சர் பிளாசாவிற்கு நீங்கள் எப்போது போனாலும் கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல KFC, Dominos போன்ற உணவு கடைகளும் இந்த மாலில் இருக்கின்றன. வெளிநாட்டு பணங்களை மாற்றும் நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கும் இடமாகவும் போன்ற பல இங்கு செயல்பட்டு வருகின்றன.
எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ, ஃபீனிக்ஸ், சிட்டி செண்டர், விஜயா மால், மாயாஜால் என பல தியேட்டர்கள் வந்தாலும், சென்னையின் மாடர்ன் ஆன அடையாளங்களுள் ஒன்றாக புகழப்படும் ஸ்பென்சர் பிளாசாவின் அங்கீகாரத்தை யாராலும் அழிக்கவே முடியாது.
