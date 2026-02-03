‘ABCD’ இல்லாமல் அண்ணா சொன்ன 100 வார்த்தைகள்! இதனால்தான் அவர் பேரறிஞர்..

Annadurai 100 Words Without ABCD : தமிழ்நாட்டின் தொன்மைமிகு தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு நாள் இன்று. இதையடுத்து, இவர் குறித்த பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
பேரறிஞர் அண்ணா:
தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர், பெருந்தலைவர்களுள் ஒருவர் அண்ணா. கடந்த 70 வருடங்களில், தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானோர் திராவிடம் பேசுவதற்கும், காரணமான தலைவர்களுள் ஒருவர் இவர். சொல்லப்போனல், மதராஸ் மாகாணம், ‘தமிழ்நாடு’ என பெயர் பெற்றதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவரும் இவர்தான்.
சாதி, மதங்களை கடந்து, அனைவராலும் அண்ணா கொண்டாடப்பட காரணம், அவர் பிறரின் உணரவுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் மான்புதான். 1969ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி அண்ணா உயிரிழந்தார். இவரது மறைவுக்கு, அத்தனை லட்சம் மக்கள் திரண்டு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். அண்ணாவின் 57வது நினைவுதினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த தினத்தில், அவர் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் செய்த சம்பவம் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ABCD இல்லாத 100 ஆங்கில வார்த்தைகள்!
அண்ணா, சொல் ஜாலக்காரர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், ஆங்கில புலமை மிக்கவர் என பல்வேறு பெருமைக்கு சொந்தக்காரர்தான், இந்த அண்ணாதுரை. இவர், புத்திக்கூர்மை மிக்கவர் என்பதை சட்டப்பேரவையில் பல முறை நடந்த சம்பவங்கள் மூலம் இவர் நிரூபித்திருக்கிறார். அதை, இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாட்டிலும் ஒருமுறை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலை வந்தது.
அண்ணா, 1960களில் அரசியல் ரீதியான பல்வேறு வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொண்டிருந்தார். அப்போது, 1968ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் இருக்கும் Yale பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்து. அப்போது மாணவர்களிடையே அண்ணாதுரை உரையாற்றினார். பின்பு, அந்த பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள், அண்ணாதுரையிடம் உரையாடல் நிகழ்த்தினர். அந்த சமயத்தில் அவரது ஆங்கில புலமையை சோதிக்கும் வண்ணம் புதிர் கேள்விகள் பல கேட்கப்பட்டது.
ஒரு மாணவர் எழுந்து, “ABCD இல்லாம, 100 ஆங்கில வார்த்தைகளை உங்களால் கூற முடியுமா?” என அண்ணாவை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார். அண்ணா, கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒவ்வொரு வார்த்தையாக கூறினார்.
One-லிருந்து ஆரம்பித்து, Ninety Nine எனும் வார்த்தை வரை, (1-99) ஆங்கிலத்தில் கூறினார். இதை கேட்டு அங்கிருந்து அனைவரும் ஷாக் ஆகினர். அண்ணா, ஒன்றிலிருந்து தொன்னூற்றி ஒன்பது வரை ஆங்கிலத்தில் சொல்லி முடிக்கும் வரையில் அந்த இடமே அமைதியாக இருந்ததாம். அவர் hundred என்கிற ஆங்கில வார்த்தையை கூறவில்லை. காரணம், அதில் D இருக்கிறது. இதனால், ninety nine என 99உடன் நிறுத்தி விட்டாராம். அப்போது அரங்கமே அவரது அறிவாற்றலை பார்த்து எழுந்து நின்று கைத்தட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
Because-என்கிற வார்த்தையை வைத்து விளையாடினார்..
அதே மேடையில், அவரிடம் இன்னொரு சவாலும் வைக்கப்பட்டது. அவரிடம் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒருவர் “Because என்கிற வார்த்தை ஒரு வாக்கியத்தில் மூன்று முறை வரும்படி ஒரு வாக்கியத்தை கூறுங்கள்” என்று கூறினார். அதற்கு அவர், “no sentence has the end with because, because, because, is a conjunction” என்று கூறினார். இதற்கு அர்த்தம், “எந்த வாக்கியமும், Because என்கிற வார்த்தையால் முடிவுபெறாது, ஏனென்றால், அது ஒரு இணைப்புத்தொடர்” என்று கூறியிருந்தார். அப்போதும் அரங்கமே அதிரும் வகையில் கைத்தட்டல் எழுந்தது. இதை வைத்தே தெரியவில்லையா, அவர் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தைஜாலக்காரர் என்று?
