ஆண்களுக்கு தடை! கடலுக்கு நடுவே பெண்களுக்கான ரகசிய தீவு.. என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க!

Men Not Allowed In Supershe Island: ஆண்கள் மட்டும் செல்ல முடியாத ஒரு இடத்தை நீங்கள் கற்பனை செய்த பார்த்திருப்பீர்களா? அது எப்படி இருக்கும் என பலருக்கு கேள்வி எழும். ஆம், பெண்கள் மட்டுமே செல்லக் கூடிய இடம் ஒன்று உள்ளது. அங்கு ஆண்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறதாம். அங்கு முழுக்க முழுக்க பெண்கள் மட்டுமே செல்லவும், எதை வேண்டுமானாலும் செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், அங்கு பெண் செல்வதும் அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்காக அவர்கள் தேர்வு கூட எழுத வேண்டுமாம். அந்த தீவு எங்கு உள்ளது? எப்படி செல்வது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
பெண்கள் மட்டுமே செல்லக் கூடிய தீவு
இந்த தீவு பின்லாந்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த வடக்கு ஐரோப்பில் நோர்டிக் நாடுகளில் ஒன்றாக பின்லாந்து உள்ளது. பின்லாந்தில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக தீவு உள்ளது. சூப்பர்ஷி தீவு என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சூப்பர்ஷி தீவில் ஆண்கள் செல்ல அனுமதியில்லை. இந்தத் தீவை 2018 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் தொழில்நுட்ப தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான அமெரிக்க தொழில்முனைவோர் கிறிஸ்டினா ரோத் வாங்கினார்.
பெண்கள் மட்டுமே இங்கு சென்று தங்க முடியும். 8.4 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்திருக்கும் இந்தத் தீவு, பின்லாந்தில் தெற்கு கடற்கரைக்கு அருகில் ரேஸ்போர்க் அரசூ பால்டிக் கடலில் அமைந்துள்ளது. ஹெல்சின்கியிலிருந்து சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இந்த தீவுக்கு வருவது மாறுபட்ட ஒரு இடத்திற்கு நுழைவது போன்று இருக்கும்.
அடர்ந்து காடுகளுக்கு இடையே இந்த தீவு இருக்கும். மேலும், ஆடம்பரமான வில்லாக்களும் உள்ளன. இந்த தீவுக்கு படகு மூலம் வந்து செல்கிறார்கள். ஒரே நேரத்தில் 8 பெண்கள் மட்டுமே அந்த தீவுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். பெண்களுக்கான பிரைவசிக்காக ஒரே நேரத்தில் 8 பேர் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
நெருக்கடியாக இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகவும் 8 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பெண்களுக்கு யோகா, தியானம் செய்யக் கூடிய வகையில் பெண்களுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, பெண்களுக்கான தனி அறைகள், கழிவறைகள் போன்றவையும் அவர்களுக்கு வேற லெவலில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்காகவே இந்த தீவு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்களுக்கு தடை ஏன்?
இந்த தீவை வாங்கியவர் கிறிஸ்டினா ரோத்தின். இவர் பெண்களுக்காக ஒரு சக்திவாய்ந்த இடத்தை உருவாக்குவதே நோக்கமாக கொண்டிருந்தார். வேகமாக நகரும் உலகில், பெண்கள் தாங்களே தங்கள் தொலைத்து விடுகின்றனர். இதனால், பெண்கள் அனைவருக்கு ஒரே இடத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த தீவை கிறிஸ்டினா ரோத் வாங்கி, அதற்கு ஏற்றவாறு விதிமுறைகளை கொண்டு வந்தார்.
2018 முதல் 2023ஆம் ஆண்டு வரை சூப்பர்ஷி தீவு பெண்கள் மட்டும் செல்லக் கூடிய இடமாக இருந்தது. ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் அங்கு சென்று நட்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, திரும்பினர். ஆனால், 2023ஆம் ஆண்டில் அந்த தீவு ஒரு ஆண்டு கப்பல் நிர்வாகிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்தியன் மதிப்பில் ரூ.1 மில்லியனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
2025-26ஆம் ஆண்டில் இந்த தீவு பெண்களின் சொர்க்கம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தீவு தனியார் சொத்தாக தற்போது இருக்கும் நிலையில், இங்கு வெறும் பெண்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த டிஜிட்டல் உலகில் இருந்து தள்ளி, ஒரு அமைதியான, பாதுகாப்பான அனுபவத்தை இந்த தீவு வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
