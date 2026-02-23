திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இனி அலைச்சல் கிடையாது.. பயணத்தில் புதிய மாற்றம்!

Tirupati Latest News : திருமலை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருகை தருகின்றனர். திருப்பதி கோயிலும், மாடவீதியும் எப்போதும் பக்தர்களால் நிரம்பி வழிகின்றன. ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மலை உச்சிக்கு வருகை தருகின்றனர். நாடு முழுவதிலுமிருந்து பக்தர்கள் பேருந்து, ரயில் மற்றும் விமானம் மூலம் திருப்பதிக்கு வருகின்றனர். இங்கிருந்து, திருப்பதியை அடைந்த பிறகு, பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் மூலம் சாலை வழியாக திருமலையை அடைகிறார்கள். திருப்பதிக்கு ஏற்கனவே பல ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விமான சேவைகளும் உள்ளன. இங்கிருந்து, பல்வேறு நகரங்களுக்கு பேருந்துகள் சேவைகளை வழங்கப் படுகிறது. இந்த வரிசையில், திருமலை ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு கூடுதல் விமான சேவைகள் வழங்க திமிடப்பட்டுள்ளது. இவை வரும் நாட்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதை மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு அறிவித்தார்.
ஆன்மீக தலங்களுக்கு நேரடி விமான சேவை
ஞாயிற்றுக்கிழமை, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கல்லா ஜெயதேவ் உடன் ராம்மோகன் நாயுடு ஸ்ரீகாளஹஸ்திக்கு வருகை தந்திருந்தார். கோயில் அதிகாரிகள் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த நிகழ்வில், ராம்மோகன் நாயுடு கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்தார். பின்னர், திருப்பதியில் இருந்து நாட்டின் பல்வேறு ஆன்மீக தலங்களுக்கு நேரடி விமான சேவைகள் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்து இருந்தார். இங்கிருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்குச் செல்லும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாக, ரேணிகுண்டாவிற்கு வெளிநாட்டு விமான சேவைகளை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். மேலும் ரேணிகுண்டாவிலிருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு விமான சேவைகளை கிடைக்கச் செய்ய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். சமீபத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு அதிக அளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
திருமலை திருப்பதி பக்தர்களுக்கு நிவாரணம்
திருமலைக்குச் சென்ற பிறகு, பக்தர்கள் மற்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்கும் செல்கின்றனர். பிரபலமான இடங்களுக்கு நேரடி விமான சேவைகள் மூலம், குறைந்த நேரத்தில் அந்த இடங்களை அடைய முடியும். இது பயண நேரத்தைக் குறைக்க உதவும்.
மே மாதம் சாமி தரிசனம்
இதனிடையே திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் மே மாதம் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கான ஆன்லைன் தரிசன டிக்கெட் புக்கிங் கடந்த பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி காலை துவங்கப்பட்டது. அதேபோல் இன்று காலை 10 மணிக்கு அங்கப் பிரதட்சணம் டோக்கன்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவாணி டிரஸ்ட் தரிசன டிக்கெட்கள் இன்று காலை 11 மணிக்கும், அன்றைய தினம் 3 மணிக்கு மூத்த குடி மக்கள், மாற்றுதிறனாளி பக்தர்கள் ஆகியோருக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்கள் வெளியிடப்படும். அதேபோல் நாளை காலை 10 மணிக்கு ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்கள் வெளியிடப்படும்.
அந்த வகையில் தரிசன டிக்கெட்கள் அனைத்தையும் ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வழியாக பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளவும்.
மேலும் படிக்க | IRCTC Tour Package: குடும்பத்துடன் ராமரை தரிசனம் செய்யலாம், அசத்தலாம் IRCTC சுற்றுலா பேக்கேஜ் இதோ
மேலும் படிக்க: திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!
மேலும் படிக்க: கம்மி விலையில் ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. IRCTC டூர் பேக்கேஜ்..செம சான்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ