தீபாவளியை பாதுகாப்பாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் கொண்டாடுவது எப்படி?

Diwali 2025: தீபங்களின் திருவிழாவான தீபாவளி நெருங்கிவிட்டது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி அக்டோபர் 20, 2025 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. தீபாவளி ஆண்டின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான பண்டிகையாகும். தீபத்திருவிழாவில், எங்கும் தீபம் ஏற்றி, மக்கள் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடுவர். டெல்லி உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், எப்படியாவது மக்கள் இந்தப் பண்டிகையின் போது பட்டாசுகளைக் கொளுத்துகின்றனர்.
தீபாவளியைக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடுவதற்கு மக்கள் தயாராகி வரும் நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளாகத் தொற்றுநோய் பரவல் இருந்த பிறகு, இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டம் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம் கொண்டாட்டம் இருந்தாலும், தீபாவளிக் கொண்டாட்டங்களின்போது எழும் சில முக்கியப் பிரச்சனைகளாக தீ, ஒலி மாசுபாடு, காற்று மாசுபாடு மற்றும் கலோரி நிறைந்த உணவுகள் ஆகியவை கருதப்படுகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகையின் போது ஏற்படும் ஆபத்துகளில், நெருப்பே பிரதான காரணியாக உள்ளது. பல்வேறு காரணங்களால் நெருப்பினால் விபத்துகள் ஏற்படலாம். தீபாவளியின்போது விளக்குகள் ஏற்றுதல், பட்டாசுகள் வெடித்துக் கொண்டாடுதல் அல்லது குழுக்களாகச் சேர்ந்து கொண்டாடும்போது ஏற்படும் கவனக்குறைவு போன்ற காரணங்களால் தீ விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பட்டாசு வெடிக்கும்போது மட்டுமல்லாது, பண்டிகை கொண்டாட்டம் முழுவதிலும் அதிக விழிப்புணர்வுடனும், பாதுகாப்புடனும் செயல்பட வேண்டியது அவசியம்.
பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
திறந்த வெளியில் வெடிக்கவும்: பட்டாசுகளை எப்போதும் பரந்த, திறந்தவெளியில் மட்டுமே வெடிக்கச் செய்யுங்கள்.
எரியக்கூடிய பொருட்களைத் தவிர்க்கவும்: குப்பைத்தொட்டிகள், குப்பைகள் மற்றும் பிற எரியக்கூடிய பொருட்களின் அருகில் நின்று பட்டாசுகளை வெடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
வெடிக்கும்போது அணிய வேண்டியவை
பருத்தி ஆடைகள்: பட்டாசுகளை ஏற்றும்போது, உங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய அளவுள்ள (தளர்வில்லாத), பருத்தி ஆடைகளை மட்டுமே அணியுங்கள்.
பாதணிகள் அவசியம்: பட்டாசு வைத்திருக்கும் இடங்களில் அல்லது வெடிமருந்துப் பொருட்கள் இருக்கும் அருகில் நடக்கும்போது கட்டாயம் பாதணிகளை அணியுங்கள்.
பட்டாசுகளை அப்புறப்படுத்துதல்
முக்கி அப்புறப்படுத்துதல்: வெடித்து முடிந்த பட்டாசுகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன், அவற்றை ஒரு வாளி மணலில் அல்லது தண்ணீரில் முக்கி எடுத்து, அவை முழுவதுமாக அணைந்துவிட்டதை உறுதிசெய்த பின்பே அப்புறப்படுத்துங்கள்.
ஆரோக்கிய மேம்பாட்டிற்கான குறிப்புகள்:
போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்து நீர்ச்சத்துடன் இருங்கள்.
பரிசுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, இனிப்புகள் போன்ற ஆரோக்கியமற்ற தின்பண்டங்களுக்குப் பதிலாக ஆரோக்கியமான உணவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
இந்த தீபத் திருவிழாவான தீபாவளி உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் கொண்டு வரட்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
