English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளி ஸ்பெஷல்: ராசிப்படி உடைகள் - செல்வமும் வெற்றியும் குவியும்!

தீபாவளி பண்டிகையன்று உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ற நிறத்தில் ஆடை அணிந்தால், அந்த நிறத்தின் நேர்மறை ஆற்றலால் அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:48 PM IST
  • செவ்வாய் கிரகத்துடன் தொடர்புடையது.
  • ரிஷபம் (Taurus): பச்சை, மரகதப் பச்சை.
  • மீனம் (Pisces): அக்வா, கடல்-பச்சை.

Trending Photos

ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
camera icon7
Rukmini Vasanth
ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
Tamil Nadu government
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Richest Cinema Couples
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
தீபாவளி ஸ்பெஷல்: ராசிப்படி உடைகள் - செல்வமும் வெற்றியும் குவியும்!

தீபாவளி பண்டிகை 2025 அக்டோபர் 20ம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ஐப்பசி மாதம் அமாவாசை திதியில் கொண்டாடப்படக்கூடிய இந்த பண்டிகை புத்தாடை உடுத்தியும், வீட்டை அலங்கரித்தல், பலகாரங்களைச் செய்து வீட்டைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும், அலுவலக நண்பர்கள், ஏழை எளியோருக்கு கொடுத்து நம் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்வது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அமாவாசைக்கு முன்தினமே நிகழ்ந்துள்ளது. எனவே இந்த அற்புத நாளில் தீபாவளி பண்டிகையன்று உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ற நிறத்தில் ஆடை அணிந்தால், அந்த நிறத்தின் நேர்மறை ஆற்றலால் அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும் என்பது ஜோதிட நம்பிக்கை. எனவே, ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் தங்களுக்கு உரிய நிறத்தை அணிந்து மகிழ்ச்சியையும், சுப பலன்களையும் பெறலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் (Aries): சிவப்பு, மெரூன், கருஞ்சிவப்பு (Red, Maroon, Scarlet); செவ்வாய் கிரகத்துடன் தொடர்புடையது. ஆர்வத்தையும், தைரியத்தையும், உறுதியையும் அளிக்கும். வெற்றி மற்றும் செழிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus): பச்சை, மரகதப் பச்சை (Green, Emerald Green); வளர்ச்சி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. வாழ்வில் நல்லிணக்கம், சமநிலை, மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கும்.

மிதுனம் (Gemini): மஞ்சள், பிரகாசமான வண்ணங்கள் (Yellow, Bright Colours); மிதுனத்தின் துடிப்பான ஆளுமையை நிறைவு செய்கிறது. தகவல்தொடர்புத் திறனைப் பெருக்கி, தெளிவையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் கொண்டுவரும்.

கடகம் (Cancer): வெள்ளை, வெள்ளி (White, Silver); தூய்மை மற்றும் உணர்ச்சி சமநிலையைத் தூண்டுகிறது. உள்ளுணர்வை மேம்படுத்தி, அமைதியையும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வையும் கொண்டுவரும்.

சிம்மம் (Leo): தங்கம், ஆரஞ்சு (Gold, Orange); சிம்மத்தின் அரச இயல்புடன் ஒத்துப்போகிறது. வசீகரத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அதிகரித்து, அங்கீகாரத்தையும் வெற்றியையும் ஈர்க்க உதவும்.

கன்னி (Virgo): பச்சை, பழுப்பு, ஆலிவ் பச்சை (Green, Brown, Olive Green); நல்லிணக்கம் மற்றும் நிலைத்தன்மை உணர்வை ஊக்குவிக்கும். பகுப்பாய்வு திறன்களை மேம்படுத்தும்.

துலாம் (Libra): இளஞ்சிவப்பு, வெளிர் வண்ணங்கள் (Pink, Pastel Colours); அன்பு, நல்லிணக்கம், பாசம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. உறவுகளில் இணக்கத்தை வளர்த்து, அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஈர்க்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio): அடர் சிவப்பு, மெரூன் (Dark Red, Maroon); தீவிரமான மற்றும் உணர்ச்சிமிக்க ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது. வலிமையையும் மாற்றத்தையும் ஊக்குவித்து, உங்கள் காந்த ஒளியைப் பெருக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): ஊதா (வயலட்), இண்டிகோ (Violet, Indigo); சாகச குணம் கொண்ட தனுசு ராசிக்கு ஏற்றது. படைப்பாற்றல் மற்றும் ஆன்மீகத்தை மேம்படுத்தும்.

மகரம் (Capricorn): கருப்பு (Black); சக்தி மற்றும் பின்னடைவைக் குறிக்கிறது. உறுதியை மேம்படுத்தி, இலக்குகளை அடைய உதவும்.

கும்பம் (Aquarius): நீல நிறத்தின் நிழல்கள் (Shades of Blue); அறிவு மற்றும் சுதந்திரத்துடன் எதிரொலிக்கிறது. அசல் தன்மையைப் பெருக்கி, தகவல்தொடர்புகளை மேம்படுத்தி, தெளிவைக் கொண்டுவரும்.

மீனம் (Pisces): அக்வா, கடல்-பச்சை (Aqua, Sea-Green); உள்ளுணர்வு மற்றும் இரக்கத்துடன் இணைக்க உதவுகிறது. உணர்ச்சி நுண்ணறிவை மேம்படுத்தி, மன அமைதியைப் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சொல்வோர் கவனத்திற்கு! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Diwali 2025Astrological AdvantageZodiac Powercolorswealth

Trending News