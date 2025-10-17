Diwali 2025 Budget Trip: ₹5000-க்குள் தீபாவளி டிரிப்: இந்தியாவில் 5 அழகான இடங்கள்!

Diwali 2025 Budget Travel Ideas: தீபாவளி என்பது விளக்குகள், கொண்டாட்டம் மற்றும் குடும்ப சந்திப்புக்கான பண்டிகை, ஆனால் பலர் இந்த பண்டிகையை ஒரு குறுகிய பயண இடைவேளையாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். நீங்களும் இந்த 2025 தீபாவளிக்கு ஏதேனும் புதிய அனுபவத்தை பெற விரும்பினால், கவலைப்பட வேண்டாம். குறைந்த பட்ஜெட்டில் இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெறலாம். வெறும் 5,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் இரண்டு முதல் மூன்று நாள் பயணத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பல அழகான இடங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. குறிப்பாகா நாளை முதல் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை உள்ள நிலையில் பட்ஜெட் விலையில் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
இருப்பினும், பட்ஜெட் பயணத்திற்கு, உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவைகளைப் பயன்படுத்துவது செலவுகளைக் குறைக்கும். ஹோம்ஸ்டேக்கள் அல்லது தர்மசாலைகளில் தங்குவது மலிவானதாக இருக்கும். விமானங்கள், இரயில்கள் அல்லது பேருந்துகளுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்கூட்டியே ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது பயணச் செலவுகள் அதிகரிப்பதைத் தவிர்க்க உதவும்.
ரிஷிகேஷ்
உத்தராகண்ட மாநிலத்தின், தேராதூன் மாவட்டத்தில், ரிஷிகேஷ் அமைந்துள்ளது. இது கங்கை ஆற்றின் வலது கரையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இது இந்துக்களின் புனித யாத்திரை நகரமாக உள்ளது. டெல்லியில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிக அருகில் உள்ள வார இறுதிப் பயணமாகும். நீங்கள் இங்கு ராஃப்டிங், யோகா தியானம், கங்கா ஆரத்தி மற்றும் ஜூலாபுல் நடைப்பயணங்களை அனுபவிக்கலாம். பேருந்தில் பயணம் செய்து கங்கைக் கரையில் உள்ள ஒரு விடுதி அல்லது ஆசிரமத்தில் தங்கலாம். இதற்கு ஒரு நாளைக்கு ஏறக்குறைய 700 முதல் 1000 ரூபாய் வரை செலவாகும். ரிஷிகேஷுக்கு இரண்டு இரவு மற்றும் மூன்று பகல் பயணத்திற்கு 3500 முதல் 4500 ரூபாய் வரை செலவாகும்.
புஷ்கர், ராஜஸ்தான்
தீபாவளியின் போது, புஷ்கர் ஏரி மற்றும் பிரம்மா கோயில் விளக்குகளால் ஒளிரும். மலிவு விலையில் விருந்தினர் மாளிகைகள், சுவையான ராஜஸ்தானி உணவு மற்றும் நாட்டுப்புற இசை இங்கே கிடைக்கின்றன. நீங்கள் ரயில் அல்லது பேருந்து மூலம் இந்த இடத்தை அடையலாம், கட்டணங்கள் 1,000 முதல் 2,000 ரூபாய் வரை ஆகும். கார்கள் சுமார் 800 ரூபாய்க்கு கிடைக்கின்றன. பட்ஜெட் பயணத்திற்கு, மொத்த செலவு 4,000 முதல் 4,500 ரூபாய் வரை இருக்கலாம்.
லான்ஸ்டவுன்
தீபாவளியை அமைதியாக கொண்டாட விரும்பினால், லான்ஸ்டவுன் சரியான இடமாகும். அதன் பைன் காடுகள், ஏரிகள் மற்றும் குளிர்ந்த காற்று ஒரு நிதானமான அனுபவத்தை அளிக்கின்றன. டெல்லியிலிருந்து பேருந்துகள் சுமார் 500 முதல் 600 ரூபாய் வரையிலும், ஹோட்டல்கள் சுமார் 1000 முதல் 1200 ரூபாய் வரையிலும் செலவாகும். பயணத்தின் மொத்த செலவு சுமார் 4500 ரூபாய் ஆக இருக்கக்கூடும்.
கோகர்ணா, கர்நாடகா
இது மினி கோவா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்தால், கோகர்ணா பட்ஜெட் பயணிகளுக்கு ஏற்ற இடமாகும். குறைவான கூட்டம், அழகான கடற்கரைகள் மற்றும் ரூபாய் 500 இல் தொடங்கும் ஹோம்ஸ்டேக்கள். பட்ஜெட் பயணத்திற்கு, உள்ளூர் ரயில் அல்லது ஸ்லீப்பர் பேருந்தில் சென்று, தெரு உணவைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். இங்கு ஒரு பயணத்தை வெறும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்கொள்ளலாம்.
