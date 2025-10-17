இந்த தீபாவளிக்கு இந்த கலர் தான் லக்கி! - தேவியை மகிழ்விக்கும் ரகசியம்!

Diwali 2025: தீபங்களின் பண்டிகையான தீபாவளி, இந்து மதத்தின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பண்டிகை மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வைக் கொண்டுவருகிறது. இந்த நாளில், லட்சுமி தேவி மற்றும் விநாயகர் வணங்கப்படுகிறார்கள். மேலும், பூஜையின் போது அணியும் ஆடைகளின் நிறமும் லட்சுமி தேவியை மகிழ்விப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தீபாவளியன்று எந்த நிற ஆடைகள் உங்களுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கலாம் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்...
சிவப்பு நிறம்
தீபாவளி அன்று சிவப்பு நிற ஆடை அணிவது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சிவப்பு நிறம் தெய்வீக சக்தியைக் குறிக்கிறது. இது செவ்வாய் கிரகத்துடன் தொடர்புடையது மற்றும் நம்பிக்கை, சக்தி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தர உதவும். தீபாவளி அன்று சிவப்பு நிற புடவை, தாவணி அல்லது குர்தா அணிவது லட்சுமி தேவியின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைத் தரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
நீல நிறம்
நீல நிறம் நேர்மை மற்றும் மன அமைதியைக் குறிக்கிறது. தீபாவளி இரவில் நீல நிறத்தின் வெளிர் நிறங்களை (வான நீலம் அல்லது அரச நீலம் போன்றவை) அணிவது எதிர்மறை ஆற்றலிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்க உதவும்.
வெள்ளை நிறம்
தீபாவளி அன்று வெள்ளை நிற ஆடை அணிவது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. வெள்ளை நிறம் சந்திரனுடன் தொடர்புடையது மற்றும் அமைதி மற்றும் தூய்மையைக் குறிக்கிறது. நீங்கள் சில காரணங்களால் கனமான ஆடைகளை அணிய விரும்பவில்லை என்றால், வெள்ளை அல்லது வெளிர் வெள்ளை நிற ஆடைகளும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிறம் மன அமைதியை அளிக்கிறது.
பச்சை நிறம்
தீபாவளி அன்று பச்சை நிற ஆடை அணிவது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தி புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது. பச்சை நிறம் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. இது புதன் கிரகத்துடன் தொடர்புடையது, இது தொழில்முறை வளர்ச்சியையும் ஞானத்தையும் அளிக்கிறது.
மஞ்சள் நிறம்
தீபாவளி இரவில் மஞ்சள் அல்லது தங்க நிற ஆடைகளை அணிந்து லட்சுமி தேவியை வழிபட்டால், நேர்மறை ஆற்றலும் செழிப்பும் உங்கள் வீட்டிற்குள் பெருகும். மஞ்சள் மற்றும் தங்க நிறங்கள் லட்சுமி தேவியின் விருப்பமான வண்ணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்த நிறங்கள் சூரியனையும் நெருப்புத் தன்மையையும் குறிக்கின்றன, அவை வாழ்க்கையில் பிரகாசம், வெற்றி மற்றும் செல்வத்தைக் கொண்டுவருகின்றன.
பெரும்பாலான ஜோதிடர்கள், அவரவர் ராசிக்கு ஏற்ற அதிர்ஷ்ட நிறத்தை அணிவது சிறந்தது என்றும், அது மகாலட்சுமி தேவியின் அருளைப் பெற்றுத் தரும் என்றும் கூறுகிறார்கள். உங்கள் ராசிக்குரிய அதிர்ஷ்ட நிறத்தைத் தேர்வு செய்து அணிந்தால், அதிகப்படியான செல்வத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் ஈர்க்கலாம்.
12 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட நிறங்கள்:
மேஷம்: சிவப்பு
ரிஷபம்: நீலம்
மிதுனம்: ஆரஞ்சு
கடகம்: பச்சை
சிம்மம்: பொன் நிறம்/மஞ்சள்
கன்னி: வெள்ளை
துலாம்: மஞ்சள்
விருச்சிகம்: மெரூன்
தனுசு: ஊதா
மகரம்: நீலம்
கும்பம்: சாம்பல்
மீனம்: இளஞ்சிவப்பு
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
