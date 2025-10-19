வெடிப் புகை அலர்ட்! ஆஸ்துமா நோயாளிகள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய 5 சூப்பர் டிப்ஸ்

Diwali 2025: நாளை நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி என்று கூறினாலே முதலில் ஞாபகம் வருவது பட்டாசு ஆகும். ஏனெனில் தீபாவளியையும் பட்டாசு கொளுத்துவதையும் பிரிக்கவே முடியாது. ஆனால், பட்டாசு புகையால் ஆஸ்துமா மற்றும் பிற சுவாச நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரிதும் சிரமப்படுகின்றனர். இந்த புகைகள் சுவாச நோய் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு நேரடியாக நுரையீரலை பாதித்து, மூச்சுத்திணறல், மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். தீபாவளியன்று தெருக்களில் வெடிக்கப்படும் பட்டாசுப் புகைகள் கதவுகள், ஜன்னல்களைத் தாண்டி வீட்டிற்குள்ளும் வந்து அவர்களுக்குப் பாதிப்பை உண்டாக்கிவிடும்.
வீட்டில் இருப்பது நலம்:
தீபாவளிப் பண்டிகையின்போது முடிந்தவரை வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்கவும். சாதாரணமாக வீட்டில் சமைக்கும் தாளிப்புப் புகையே பலருக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது. அவ்வாறிருக்கையில், பட்டாசுப் புகை சுவாசப் பிரச்னை உள்ளவர்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை. ஆஸ்துமாவைத் தூண்டக்கூடிய பட்டாசுப் புகையிலிருந்து சுவாச நோய் உள்ளவர்கள் எப்போதும் விலகி இருப்பதே நல்லது. ஜன்னல் கதவுகளை மூடிவிட்டு வீட்டிலேயே இருப்பதன் மூலம் ஆஸ்துமா தாக்குதல் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கலாம். அதனையும் மீறி வெளியே செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், முகத்தில் முகக்கவசம் அணிவதோ அல்லது கைக்குட்டையால் மூக்கையும் வாயையும் மூடிக்கொள்வதோ கட்டாயம். குறிப்பாக, பட்டாசுகள் அதிகமாக வெடிக்கப்படும் இரவு நேரங்களிலோ அல்லது மாலை வேளைகளிலோ வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
இன்ஹேலரை வைத்துக்கொள்ளவும்:
நீங்கள் இன்ஹேலர் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதை எப்போதும் உங்களுடனே வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். மருத்துவர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளைத் தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும். தீபாவளியின்போது ஏற்படும் புகை ஆஸ்துமா நோயின் தாக்கத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, உங்கள் இன்ஹேலரை உடன் வைத்திருப்பது அவசியம்.
தூசியைத் தவிருங்கள்:
பொதுவாக தீபாவளிக்கு முன் வீட்டைச் சுத்தம் செய்வது வழக்கம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, சுத்தம் செய்யும் போது கிளம்பும் தூசு துகள்கள் காற்றில் பரவி சுவாசக் கோளாறுகள் உள்ளவர்களைப் பாதிக்கலாம். இந்தத் தூசு துகள்கள் ஆஸ்துமா தாக்குதல், தும்மல், இருமல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகளுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, வீட்டைச் சுத்தம் செய்யும்போது தூசியைத் தவிர்த்து, அதிலிருந்து விலகி இருப்பது மிகவும் நல்லது.
தீபாவளி காலத்தில் உணவுக்கட்டுப்பாடு அவசியம்:
தீபாவளி சமயத்தில், இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளைத் தொடர்ந்து அதிகம் சாப்பிடுவதால், நாம் என்ன, எப்படிச் சாப்பிடுகிறோம் என்ற வரைமுறையே இல்லாமல் போகிறது. குறிப்பாக, ஆஸ்துமா நோயாளிகள் அதிக இனிப்பு உணவுகளை உட்கொள்வதால் இருமல், சளி போன்ற பாதிப்புகள் அதிகரிக்கலாம். எனவே, பண்டிகை காலத்தில் காய்கறிகள், பழங்கள் போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளைச் சாப்பிட்டு, உடலைக் கவனித்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது.
மது அருந்துவதை தவிர்க்கவும்:
மதுபானங்களை (வைன், பீர் போன்றவை) ஆஸ்துமா நோயாளிகள் எப்போதும் தவிர்க்க வேண்டும். முக்கியமாக தீபாவளி போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் மது அருந்துவது சுவாசப் பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்தலாம். எனவே, உணவுகளுடன் மது வகைகளைச் சேர்ப்பதைத் தவிர்ப்பது மிகவும் அவசியம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
