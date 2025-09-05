அசுர வேகத்தில் முடி வளரனுமா.? முடி குளித்தப் பின் தொடர்ந்து இதை செய்யுங்கள்

Wet Hair Protection Care Tips: தற்போது பெரும்பாலான பெண்கள் முடி உதிர்தல் பிரச்சனையால் அவதிப்படுகிறார்கள். சில தவறுகளால் முடி உதிர்தல் பிரச்சனை அதிகரிக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? முடி கழுவிய பின் சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும். முடி உதிர்தலை கட்டுப்படுத்த முடி கழுவிய பின் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சீரம் பயன்படுத்தவும்
மழைக்காலத்தில் முடி உதிர்வதைத் தடுக்க, முடி கழுவிய பின் சீரம் தடவலாம். சீரம் தடவுவது முடி வறட்சியைக் குறைக்க உதவுகிறது. முடியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க, முடி கழுவிய பின் சீரம் தடவ வேண்டும்.
ஈரமான முடியை சீப்பால் வார வேண்டாம்
தலைமுடி கழுவிய பின் சீப்பால் வாரக்கூடாது. ஈரமான முடியை சீப்பால் வாருவது முடி உதிர்தல் பிரச்சனையை அதிகரிக்கும். அதே நேரத்தில், முடி முன்பை விட கரடுமுரடானதாக மாறும். முடியை இயற்கையாக உலர விடுங்கள், பின்னர் சீப்பால் வாரவும். ஈரமான முடியை சீப்பால் வாருவது வேர்களை பலவீனப்படுத்தும்.
துண்டுடன் முடியைக் கட்டவும்
பெரும்பாலும் பெண்கள் முடி கழுவிய பின் தங்கள் தலைமுடியை ஒரு துண்டுடன் கட்டுவார்கள். இதைச் செய்யக்கூடாது. துண்டுடன் முடியைக் கட்டுவது வேர்களை பலவீனப்படுத்துகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், முடி முன்பை விட அதிகமாக உடையத் தொடங்குகிறது. முடியின் முனைகளும் பிளவுபடும். இப்படிச் செய்தால், இன்றிலிருந்து அதைச் செய்வதை நிறுத்துங்கள்.
ஈரமான முடியைக் கட்டாதீர்கள்
ஈரமான முடியைக் கட்டவே கூடாது. ஈரமான முடியைக் கட்டுவது மேல் முடியை உலர்த்தும், ஆனால் உள்ளே இருக்கும் முடி ஈரமாகவே இருக்கும். ஈரமான முடி காரணமாக தொற்று ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதனை பின்பற்றும் முன் உரிய மருத்துவ ஆலோசனையை பெறவும். இதனை ஜீ தமிழ் நியூஸ் (Zee Tamil News) உறுதிப்படுத்தவில்லை)
