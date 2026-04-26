English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • அம்பானி வீட்டில்.... தினமும் 4,000 சப்பாத்திகள்... இது எப்படி காலியாகும்?

அம்பானி வீட்டில்.... தினமும் 4,000 சப்பாத்திகள்... இது எப்படி காலியாகும்?

Ambani Latest Viral News: இந்தியாவின் டாப் கோடீஸ்வர குடும்பமான அம்பானி குடும்பத்தாரின் வீட்டில் தினமும் 4 ஆயிரம் ரொட்டிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் பின்னணியை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:24 PM IST
  • அம்பானி குடும்பத்தினர் சைவ உணவுமுறை பின்பற்றுகின்றனர்.
  • சாத்வீகமான, சத்தான உணவுகளே அங்கு சமைக்கப்படுகின்றன.
  • ஜங்க் புட் சாப்பிடுவார்களா அம்பானி குடும்பத்தினர்?

Trending Photos

வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
ஏப்ரல் 30ல் மேஷ ராசிக்கு மாறும் புதன்! கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்!
camera icon6
Mercury transit
ஏப்ரல் 30ல் மேஷ ராசிக்கு மாறும் புதன்! கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்!
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
camera icon6
vijay
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
camera icon7
weight loss
சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
அம்பானி வீட்டில்.... தினமும் 4,000 சப்பாத்திகள்... இது எப்படி காலியாகும்?

Ambani Family Diet Choices: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் குடும்பம், அவர்களின் தொழில் நுணுக்கத்திற்காக மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் நடத்தும் பிரம்மாண்டமான விருந்துகள் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சிறப்பு உணவுகளும் மிகவும் பிரபலமானவை.

Add Zee News as a Preferred Source

அம்பானி குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் உணவின் மீது மிகுந்த அக்கறையும், ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். அவர்கள் முழுமையாக சைவ உணவு முறையையே பின்பற்றி வருகின்றனர்.

சத்தான, சுவையான உணவுகள்

இதனால் தினமும் அவர்களின், சத்தான, சுவையான உணவுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உணவையையும் மிகுந்த கவனத்துடன் தயாரிக்கின்றனர். முகேஷ் அம்பானியின் வீட்டில் தினமும் என்னென்ன உணவுகள் சமைக்கிறார்கள்? அந்த உணவுகளை சமைக்கும் சமையல்காரரின் மாதச் சம்பளம் எவ்வளவு? உள்ளிட்ட விவரங்கள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. இவை உங்கள் பலரையும் பிரமிக்க வைக்கலாம்.

சாத்வீகமான உணவுகள்

அம்பானி குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் எளிமையான உணவையே அதிகம் விரும்புகின்றனர் என கூறப்படுகிறது. அதுவும் முகேஷ் அம்பானி மற்றும் நீதா அம்பானி உட்பட அந்தக் குடும்பத்தினர் அனைவரும் சைவ உணவு முறையை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். இதன் காரணமாகவே, அவர்களின் வீட்டில் சாத்வீகமான, சத்தான உணவுகளே தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

முகேஷ் அம்பானி என்ன சாப்பிடுவார்?

முகேஷ் அம்பானி, வழக்கமாக காலை உணவாக பப்பாளிப் பழச்சாறு, இட்லி - சாம்பார் ஆகியவற்றை உட்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதேபோல, அவரது மனைவி நீதா அம்பானி பழச்சாறுடன் சேர்த்து, பல்வேறு வகையான பழங்கள், உலர் பழங்களை உண்ணவே அதிகம் விருப்பப்படுவாராம். மதிய உணவில் பொதுவாக சாதம், காய்கறிகள், ரொட்டி, பருப்பு, சூப், சாலட் ஆகியவையே இடம்பெறும்.

மதிய உணவுக்கு என்ன சாப்பிடுவார்கள்?

மதிய உணவுக்கான பருப்பு வகையானது குஜராத்தி பாணியில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இரவு உணவைப் பொறுத்தவரை, அம்பானி குடும்பத்தினர் இலகுவான மற்றும் சத்தான உணவுகளையே தேர்வு செய்கின்றனர். உதாரணமாக, கேழ்வரகு அல்லது சிறுதானிய ரொட்டி, குஜராத்தி பாணியில் சமைக்கப்பட்ட காய்கறிகள் மற்றும் சாலட் போன்றவற்றை உண்கின்றனர்.

ஜங்க் புட் சாப்பிடுவார்களா?

நீதா அம்பானி உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மீது ஆர்வம் செலுத்துபவர் ஆவார். ஒரு சீரான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி வருகிறார். அம்பானி குடும்பத்தினர் மாதத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே ஜங்க் புட் போன்ற உணவு வகைகளைச் சாப்பிடுவதாகத் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது.

அம்பானிக்கு பிடித்த சேவ்பூரி

மேலும், வாரத்திற்கு ஒரு முறை வீட்டில் 'சேவ்பூரி' போன்ற சிற்றுண்டி வகைகளையும் அவர்கள் விரும்பிச் சாப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக, முகேஷ் அம்பானிக்கு இந்த உணவு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்றாம். 

4 ஆயிரம் ரொட்டிகள்

இதில் வியப்பான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அம்பானி இல்லத்தில் தினந்தோறும் சுமார் 4 ஆயிரம் ரொட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வீட்டின் தூய்மைப் பணியாளர்கள், பாதுகாவலர்கள், ஓட்டுநர்கள், சமையல்காரர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 600 பணியாளர்களுக்காக இவை செய்யப்படுகின்றன. அவர்கள் அனைவருக்கும் சத்தான உணவுகளே வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

லட்சக்கணக்கில் சம்பளம்

முகேஷ் அம்பானியின் இல்லத்தில், சில நிமிடங்களிலேயே நூற்றுக்கணக்கான ரொட்டிகளைத் தயாரிக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு சப்பாத்தி தயாரிப்பு இயந்திரம் உள்ளதாம். இருப்பினும், உணவின் தரத்தையும் சுவையையும் பேணுவதற்காக, ஒரு திறமையான சமையல்காரரும் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார் எனவும் கூறப்படுகிறது. அந்த சமையல்காரருக்கு லட்சக்கணக்கில் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.

வியப்பை ஏற்படுத்தும் உணவு வகைகள்

வசதி படைத்தவர்கள், கோடீஸ்வரர்களின் வீட்டில் உணவு வகைகளில் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இருக்காது என பொதுவான புரிதல் மக்கள் மனதில் இருக்கும். ஆனால், அம்பானி வீட்டில் பின்பற்றப்படும் உணவு வகைகளையும், அவர்களின் உணவுமுறையையும் பார்த்தால் அது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!

மேலும் படிக்க | முகேஷ் அம்பானியின் சொகுசு பங்களா ஆன்டிலியா... அந்த இடத்தில் முதலில் என்ன இருந்தது தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | நம்பர் 1 பணக்காரர் முகேஷ் அம்பானியின் ஒரு மாத செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Mukesh AmbaniNita AmbaniAntilia HouseIndia News

Trending News