அம்பானி வீட்டில்.... தினமும் 4,000 சப்பாத்திகள்... இது எப்படி காலியாகும்?

Ambani Family Diet Choices: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் குடும்பம், அவர்களின் தொழில் நுணுக்கத்திற்காக மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் நடத்தும் பிரம்மாண்டமான விருந்துகள் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சிறப்பு உணவுகளும் மிகவும் பிரபலமானவை.
அம்பானி குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் உணவின் மீது மிகுந்த அக்கறையும், ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். அவர்கள் முழுமையாக சைவ உணவு முறையையே பின்பற்றி வருகின்றனர்.
சத்தான, சுவையான உணவுகள்
இதனால் தினமும் அவர்களின், சத்தான, சுவையான உணவுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உணவையையும் மிகுந்த கவனத்துடன் தயாரிக்கின்றனர். முகேஷ் அம்பானியின் வீட்டில் தினமும் என்னென்ன உணவுகள் சமைக்கிறார்கள்? அந்த உணவுகளை சமைக்கும் சமையல்காரரின் மாதச் சம்பளம் எவ்வளவு? உள்ளிட்ட விவரங்கள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. இவை உங்கள் பலரையும் பிரமிக்க வைக்கலாம்.
சாத்வீகமான உணவுகள்
அம்பானி குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் எளிமையான உணவையே அதிகம் விரும்புகின்றனர் என கூறப்படுகிறது. அதுவும் முகேஷ் அம்பானி மற்றும் நீதா அம்பானி உட்பட அந்தக் குடும்பத்தினர் அனைவரும் சைவ உணவு முறையை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். இதன் காரணமாகவே, அவர்களின் வீட்டில் சாத்வீகமான, சத்தான உணவுகளே தயாரிக்கப்படுகின்றன.
முகேஷ் அம்பானி என்ன சாப்பிடுவார்?
முகேஷ் அம்பானி, வழக்கமாக காலை உணவாக பப்பாளிப் பழச்சாறு, இட்லி - சாம்பார் ஆகியவற்றை உட்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதேபோல, அவரது மனைவி நீதா அம்பானி பழச்சாறுடன் சேர்த்து, பல்வேறு வகையான பழங்கள், உலர் பழங்களை உண்ணவே அதிகம் விருப்பப்படுவாராம். மதிய உணவில் பொதுவாக சாதம், காய்கறிகள், ரொட்டி, பருப்பு, சூப், சாலட் ஆகியவையே இடம்பெறும்.
மதிய உணவுக்கு என்ன சாப்பிடுவார்கள்?
மதிய உணவுக்கான பருப்பு வகையானது குஜராத்தி பாணியில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இரவு உணவைப் பொறுத்தவரை, அம்பானி குடும்பத்தினர் இலகுவான மற்றும் சத்தான உணவுகளையே தேர்வு செய்கின்றனர். உதாரணமாக, கேழ்வரகு அல்லது சிறுதானிய ரொட்டி, குஜராத்தி பாணியில் சமைக்கப்பட்ட காய்கறிகள் மற்றும் சாலட் போன்றவற்றை உண்கின்றனர்.
ஜங்க் புட் சாப்பிடுவார்களா?
நீதா அம்பானி உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மீது ஆர்வம் செலுத்துபவர் ஆவார். ஒரு சீரான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி வருகிறார். அம்பானி குடும்பத்தினர் மாதத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே ஜங்க் புட் போன்ற உணவு வகைகளைச் சாப்பிடுவதாகத் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது.
அம்பானிக்கு பிடித்த சேவ்பூரி
மேலும், வாரத்திற்கு ஒரு முறை வீட்டில் 'சேவ்பூரி' போன்ற சிற்றுண்டி வகைகளையும் அவர்கள் விரும்பிச் சாப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக, முகேஷ் அம்பானிக்கு இந்த உணவு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்றாம்.
4 ஆயிரம் ரொட்டிகள்
இதில் வியப்பான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அம்பானி இல்லத்தில் தினந்தோறும் சுமார் 4 ஆயிரம் ரொட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வீட்டின் தூய்மைப் பணியாளர்கள், பாதுகாவலர்கள், ஓட்டுநர்கள், சமையல்காரர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 600 பணியாளர்களுக்காக இவை செய்யப்படுகின்றன. அவர்கள் அனைவருக்கும் சத்தான உணவுகளே வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
லட்சக்கணக்கில் சம்பளம்
முகேஷ் அம்பானியின் இல்லத்தில், சில நிமிடங்களிலேயே நூற்றுக்கணக்கான ரொட்டிகளைத் தயாரிக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு சப்பாத்தி தயாரிப்பு இயந்திரம் உள்ளதாம். இருப்பினும், உணவின் தரத்தையும் சுவையையும் பேணுவதற்காக, ஒரு திறமையான சமையல்காரரும் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார் எனவும் கூறப்படுகிறது. அந்த சமையல்காரருக்கு லட்சக்கணக்கில் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
வியப்பை ஏற்படுத்தும் உணவு வகைகள்
வசதி படைத்தவர்கள், கோடீஸ்வரர்களின் வீட்டில் உணவு வகைகளில் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இருக்காது என பொதுவான புரிதல் மக்கள் மனதில் இருக்கும். ஆனால், அம்பானி வீட்டில் பின்பற்றப்படும் உணவு வகைகளையும், அவர்களின் உணவுமுறையையும் பார்த்தால் அது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.
