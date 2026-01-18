English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீட்டு இல்லத்தரசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்! ரூ.1000, ரூ.1100 கிடைக்கும்? மாஸ் அப்டேட் இதோ

வீட்டு இல்லத்தரசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்! ரூ.1000, ரூ.1100 கிடைக்கும்? மாஸ் அப்டேட் இதோ

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் தங்கள் கணக்குகளில் ரூ.2,100க்கு பதிலாக ரூ.1,100 பெறுவார்கள். மீதமுள்ள ரூ.1,000 அரசு நடத்தும் RD அல்லது FD கணக்கில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்படும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 18, 2026, 03:02 PM IST
  • 8 லட்சம் பெண்களுக்கு ரூ.181 கோடி பரிமாற்றம்
  • தீன் தயாள் லடோ லட்சுமி யோஜனா என்றால் என்ன?
  • இந்தத் திட்டத்திற்கு யார் யார் தகுதியுற்றவர்கள்?

வீட்டு இல்லத்தரசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்! ரூ.1000, ரூ.1100 கிடைக்கும்? மாஸ் அப்டேட் இதோ

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: ஹரியானா அரசு பண்டிட் தீன் தயாள் லடோ லட்சுமி யோஜனாவில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பெண்கள் இப்போது தங்கள் கணக்குகளில் ரூ.2,100க்கு பதிலாக ரூ.1,100 பெறுவார்கள் என்று முதல்வர் சைனி தெரிவித்துள்ளார். மீதமுள்ள ரூ.1,000 அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் தொடர் வைப்புத்தொகை (RD) அல்லது நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும். இந்த மாற்றம் வரும் பிப்ரவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

8 லட்சம் பெண்களுக்கு ரூ.181 கோடி பரிமாற்றம்
ஹரியானா அரசு, தீன் தயாள் லடோ லட்சுமி யோஜனாவின் (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana)கீழ் 800,000க்கும் மேற்பட்ட பெண் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மூன்றாவது தவணையாக ரூ.181 கோடியை மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள வீடுகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட Har Ghar Har Grihini Yojana யோஜனாவின் கீழ் 600,000க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு ரூ.18.56 கோடி மதிப்புள்ள கேஸ் சிலிண்டர் மானியங்களையும் முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி வெளியிட்டார்.

கூடுதலாக, ஹரியானாவில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களின் கீழ் கோடிக் கணக்கான பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அமைச்சர் சைனி மொத்தம் ரூ.894 கோடியை மாற்றினார், இது உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலனுக்கான மாநில அரசின் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. பெண்கள் மற்றும் பிற தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு நேரடி பலன் பரிமாற்றங்களை உறுதி செய்வதற்கும் நிதி உதவியை வலுப்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வரும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிதி பரிமாற்றங்கள் வருகின்றன.

தீன் தயாள் லடோ லட்சுமி யோஜனா என்றால் என்ன?
லடோ லட்சுமி யோஜனா என்பது ஹரியானா அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நலத்திட்டமாகும், இது மாநிலத்தில் தகுதியான பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு மாதாந்திர நிதி உதவி ₹2,100 வழங்குவதற்காகும். இந்தத் திட்டம் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

யார் யார் பயனடைவார்கள்?
இந்தத் திட்டம், 23 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட திருமணமான மற்றும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கு, ஆண்டுக்கு ரூ.1.80 லட்சம் வரை குடும்ப வருமானம் உள்ளவர்களுக்குப் பயனளிக்கும்.
தகுதியுள்ள பெண்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.2,100 மாதாந்திர நிதி உதவியைப் பெறத் தொடங்குவார்கள்.
ஒரு குடும்பத்தில் தகுதியான பெண்களின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைவரும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள்.

இந்தத் திட்டத்திற்கு யார் யார் தகுதியுற்றவர்கள்?
வேறு ஏதேனும் அரசு திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே மாதந்தோறும் ரூ.2100க்கு மேல் நிதி உதவி பெற்று வந்தால், அந்த நபர் இந்த திட்டத்தின் பலனைப் பெற முடியாது.

பயன்பாட்டின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்
இந்த செயலி மூலம் முழு விண்ணப்பம், சரிபார்ப்பு மற்றும் குறை தீர்க்கும் செயல்முறை வெளிப்படையாகவும் எளிதாகவும் இருக்கும். மொபைல் செயலி மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் செய்யப்படும். எந்தவொரு பொது சேவை மையத்தை பார்வையிட வேண்டிய அவசியமில்லை. தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது வீட்டில் இருந்தபடியே தனது மொபைல் போனைப் பயன்படுத்தி இந்தப் படிவத்தை நிரப்பலாம்.

