டபுள் ஜாக்பாட்! புது ரேஷன் கார்டு உடனே கிடைக்கும்.. அரசின் சிறப்பு ஏற்பாடு!

New Ration Card Update: ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு (Ration Card) விண்ணப்ப செயல்முறையில் ஆந்திரப் பிரதேச மாநில அரசு முக்கியமான மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அரசு வழங்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் மக்களை விரைவாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இதுவரை மிகவும் கடினமாக இருந்த இந்தச் செயல்முறையை தற்போது அரசு மிகவும் எளிமையாக்கியுள்ளது.
இந்த மாற்றத்தின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், கிராம மற்றும் வார்டு செயலாக்க மையங்கள் (Village and Ward Secretariats) மூலமாகவே இனி ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து சேவைகளும் தொடர்ச்சியாகவும், எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமலும் வழங்கப்படும்.
திருமணமான தம்பதியினருக்கு உடனே ரேஷன் கார்டு
இதனிடையே புதிதாகத் திருமணமான தம்பதியினருக்கு ரேஷன் கார்டு பெறுவது இனி மிகவும் எளிதானது. ஆம், இனி இதற்காகவே செயலாக்க மையங்களில் ஒரு பிரத்யேக அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவையான ஆவணங்கள்:
கணவன், மனைவி இருவரின் ஆதார் கார்டு விவரங்கள்.
கணவரின் பழைய ரேஷன் கார்டு.
திருமணச் சான்றிதழ்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
அருகிலுள்ள செயலாக்க மையத்தில் உள்ள டிஜிட்டல் உதவியாளரை அணுகவும்.
இணையதளத்தில் உள்ள Marriage Slip என்ற விருப்பத்தின் கீழ் விவரங்களைப் பதிவு செய்வார்கள்.
பதிவுக்குப் பிறகு, இ-கேஒய்சி (e-KYC) சரிபார்ப்பு நடைபெறும்.
உள்ளூர் வி.ஆர்.ஓ (VRO) மற்றும் தாசில்தார் ஆகியோரின் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்கப்படும்.
குழந்தைகளின் பெயரைச் சேர்ப்பது மிக எளிதானது
ரேஷன் கார்டில் குழந்தைகளின் பெயர்களைச் சேர்ப்பதற்கான செயல்முறையும் இப்போது எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தேவையான ஆவணங்கள் "குழந்தையின் ஆதார் கார்டு, பிறப்புச் சான்றிதழ், பெற்றோரின் ரேஷன் கார்டு விவரங்கள் தேவைப்படும். மேலும் இப்போது செயல்முறையி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
முதலில் செயலாக்க மையத்தில் உள்ள டிஜிட்டல் உதவியாளரை அணுகி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
வி.ஆர்.ஓ மற்றும் தாசில்தார் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு குழந்தையின் பெயர் கார்டில் சேர்க்கப்படும்.
முகவரி மாற்றம் மற்றும் பிற சேவைகள்
புதிய கார்டு விண்ணப்பம் மற்றும் பெயர் சேர்ப்பு மட்டுமின்றி, இந்தச் செயலாக்க மையங்கள் மூலமாகவே ரேஷன் கார்டில் முகவரி மாற்றத்தையும் மேற்கொள்ளலாம்.
அதேபோல் உணலுக்கு இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், உள்ளூர் செயலாக்க மையங்களைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்த எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட செயல்முறையானது, ரேஷன் கார்டு பெறுவதில் இருந்த சிரமங்களை முழுவதுமாக நீக்கி, மக்களுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. டிஜிட்டல் உதவியாளர்கள் இந்தச் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். அரசின் இந்த நடவடிக்கை, நலத்திட்ட உதவிகள் நேரடியாகவும், விரைவாகவும், குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
