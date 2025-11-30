English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டபுள் ஜாக்பாட்! 5 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா ஒரே நைட்டில் லட்சாதிபதியாகலாம்

டபுள் ஜாக்பாட்! 5 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா ஒரே நைட்டில் லட்சாதிபதியாகலாம்

Old Currency: இந்த ரூபாய் நோட்டின் சிறப்பு என்னவென்று தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் நீங்கள் லட்சக் கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 11:17 AM IST
  • ஏன் இந்த நோட்டுகளுக்கு அதிக மதிப்பு?
  • 5 ரூபாய் நோட்டின் அம்சங்கள்
  • பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை விற்பது எப்படி?

டபுள் ஜாக்பாட்! 5 ரூபாய் நோட்டு இருந்தா ஒரே நைட்டில் லட்சாதிபதியாகலாம்

உங்களிடம் ஒரு அரிய வகை பழைய 5 ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், நீங்கள் ஒரே இரவில் லட்சாதிபதி ஆக முடியும். இதற்கான வழிமுறைகளைச் சரியாகப் பின்பற்றினால், நீங்கள் நினைத்ததைவிட அதிகப் பணத்தை ஈட்டலாம்.

ஏன் இந்த நோட்டுகளுக்கு அதிக மதிப்பு?

பொதுவாக, பெரும்பாலான மக்கள் பழங்கால மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கப் பொருட்களைச் சேகரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதன் காரணமாக, பலர் இதுபோன்ற பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை ஆன்லைன் தளங்களில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கத் தயாராக இருக்கின்றனர். எனவே, உங்களிடமும் இது போன்ற பழைய நாணயங்கள் அல்லது ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், சில இணையதளங்களுக்குச் சென்று அவற்றை மிக எளிதாக நல்ல விலைக்கு விற்கலாம்.

தற்போது பழைய நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் உலகச் சந்தையில் ஏலம் விடப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பலர் பெரும் பணம் சம்பாதிக்கின்றனர். அந்த வகையில், இப்போது நாம் காண உள்ள தனித்துவமான 5 ரூபாய் நோட்டு உங்களிடம் இருந்தால், உங்கள் கோடீஸ்வரர் கனவு நனவாக வாய்ப்புள்ளது.

சிறப்பு வாய்ந்த 5 ரூபாய் நோட்டின் அம்சங்கள்:

இந்த சிறப்புமிக்க 5 ரூபாய் நோட்டு உங்களிடம் இருந்தால், நீங்கள் விரைவில் பெரும் தொகையை வெல்லலாம். அந்த நோட்டில் இருக்க வேண்டிய சிறப்பம்சங்கள் இவை:

  • இந்த 5 ரூபாய் நோட்டில் 786 என்ற எண் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
  • நோட்டின் பின்புறம் டிராக்டர் ஓட்டும் விவசாயியின் படம் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்தத் தனித்துவமான 5 ரூபாய் நோட்டை உங்கள் வீட்டில் எங்காவது வைத்திருந்தால், நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே 10 லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கலாம். இதுமட்டுமின்றி, சில சிறப்புமிக்க 5 மற்றும் 50 ரூபாய் நோட்டுகள், அத்துடன் 2 மற்றும் 5 ரூபாய் நாணயங்கள் மூலமாகவும் லட்சக்கணக்கில் பணம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது.

பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை விற்பது எப்படி?

உங்கள் நோட்டை விற்க, நீங்கள் பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றலாம்:

முதலில், E-Bay, Coinbazaar, OLX போன்ற நாணயம்/நோட்டு விற்பனை இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அதில் உங்களை ஒரு விற்பனையாளராகப் (Seller) பதிவு செய்ய வேண்டும். உங்கள் ரூபாய் நோட்டின் இருபுறமும் உள்ள தெளிவான புகைப்படங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இதன் பிறகு, அந்த இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தும் மற்றவர்களுக்கு உங்கள் ரூபாய் நோட்டின் விளம்பரம் சென்றடையும். யாராவது உங்கள் நோட்டை வாங்க ஆர்வமாக இருந்தால், அவர்கள் உங்களை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வார்கள். தொடர்புக்குப் பிறகு, நீங்கள் இருவரும் பேசித் தீர்மானிக்கும் விலையில் இந்த ரூபாய் நோட்டை விற்கலாம்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முக்கிய எச்சரிக்கை:

ஆகஸ்ட் 2020 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) பழைய கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

"ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள்/கமிஷன்/வரி எனக் கூறி சில தனிநபர்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது," என அந்த அறிக்கையில் ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.

எனவே, ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் அல்லது விற்கும் போது, பொதுமக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வாங்குதல் அல்லது விற்றல் தொடர்பாக எந்தவொரு தனிநபருக்கும் பணம் செலுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)

