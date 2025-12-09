புது ரூல்ஸ்! சாலையில் வேகமாக சென்றால் அபராதம்.. இவ்வளவா? வாகன ஓட்டிகளே அலெர்ட்

New Traffic Rules: நாடு முழுவதும் சாலை விபத்துகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. ஆண்டுதோறும் சாலை விபத்துகளால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்து வருகின்றனர். சாலை விபத்துகளை தடுக்க மத்திய அரசும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை, விதிமுறைகளை விதித்து வருகிறது. இருப்பினும், சாலை விதிகளில் மீறி வாகன ஓட்டுடிகள் வாகனத்தை இயக்கி வருகின்றனர். இதனால், சாலை விபத்துகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. அண்மையில் கூட தமிழகத்தில் தென்காசி மாவட்டத்தில் நடந்த கோர விபத்தில் பலரும் உயிரிழந்தனர்.
வேகத்தை மீறனால் ரூ.2,000 அபராதம்
இதுபோன்ற சாலை விபத்துகளால் மக்கள் பெரிதளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சாலை விதிகள் குறித்து முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, புதிய விதிகளின் கீழ், கார் அல்லது இலகுரக வணிக வாகனம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேக வரம்பை விட வேகமாகச் சென்றால், அதற்கு ரூ.1,000 முதல் ரூ.2,000 வரை விதிக்கப்படலாம்.
சூழ்நிலைகள் மற்றும் விதிமுறைகளைப் பொறுத்து, வெவ்வேறு நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் விரைவுச் சாலைகளில் இந்தத் தொகை சற்று அதிகமாக இருக்கலாம். ஓட்டுநர்கள் எப்போதும் குறிப்பிடப்பட்ட வேக வரம்பிற்குள் ஓட்ட வேண்டும். மேலும், அனைத்து வணிக வாகனங்களும் கட்டாயமாக ரெக்டர்கள் பொருத்த வேண்டும். ரெக்டர்கள் பொருத்தாமல், நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனத்தை ஓட்டக் கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்ற விதிமுறைகள்
குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவது மிகவும் ஆபத்தானதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் நாடு முழுவதும் கடுமையான விதிகள் அமல்படுத்தப்படுகிறது. மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டுவது பிடிபட்டால், ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம். கடுமையான வழக்குகளில், சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம். நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டும்போது சீட் பெல்ட் அணிவது கட்டாயம். புதிய விதிகளின் கீழ், சீட் பெல்ட் இல்லாமல் பிடிபட்டால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுபவர் பிடிபட்டால், அவருக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். ஓட்டுநர் மற்றும் பின்னால் அமர்ந்து செல்பவர் இருவருக்கும் ஹெல்மெட் கட்டாயமாகும். புதிய விதிகளின்படி, ஹெல்மெட் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினால், அவர்களுக்கு ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம். மீண்டும் மீண்டும் மீறினால் அவர்களின் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.
வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல் போனைப் பயன்படுத்துவது விபத்து அபாயத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது. எனவே, அது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டே மொபைல் போன் பயன்படுத்தினால் அவர்களுக்கு ரூ.5,000 விதிக்கப்படலாம். ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனத்தை ஒட்டினால் ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை அபாதம் விதிக்கப்படலாம். இரு சக்கர வாகனத்தில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இருப்பினும், சிறிய நகரங்கள் அல்லது கிராமப்புறங்களில் ஒரே பைக்கில் மூன்று பேர் பயணிக்கிறார்கள்.
இந்த விதிகளை மீறுவதற்கு ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. லாரிகள், பேருந்துகள் மற்றும் பிற கனரக வாகனங்களுக்கும் வேக வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாகனங்களில் வேக வரம்பை மீறினால் ரூ.2,000 முதல் ரூ.4,000 வரை வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்த தொகை ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வேறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
