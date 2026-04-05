ஈஸ்டர் கொண்டாட்டம்: வீட்டிலே ஈஸியாக சாக்லேட் கப்கேக் செய்யலாம்.. சூப்பர் டிப்ஸ்!

Easter Sweets 2026: கிறிஸ்தவர்களின் பண்டிகைகளின் ஈஸ்டர் திருநாள் மிகவும் முக்கியமான பண்டிகை ஆகும். இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுவதை கொண்டாடுவதே ஈஸ்டர் தினமாகும். கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையின்படி, இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுதை புனித வெள்ளி என்று அழைக்கப்பட்டு ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்ப்படுகிறது. சிலுவையில் அறையப்பட்ட, மூன்றாவது நாளில் அவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்ததாக நம்பப்படுகிறது.
ஈஸ்டர் பண்டிகை
இந்த நிகழ்வே இயேசு உயிர்த்தெழுதல் ஈஸ்டர் என அழைக்கப்பட்டு, ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். கிறிஸ்துமஸ் போன்ற ஆண்டுதோறும் ஒரே நாளில் ஈஸ்டர் கொண்டாடப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 21ஆம் தேதி பிறகு வரும் முழு நிலவுக்கு அடுத்த ஞாயிற்று கிழமை ஈஸ்டர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஏப்ரல் 5ஆம் தேதியான இன்று ஈஸ்டர் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நாளில் அதிகாலையில் தேவாலயங்களில் சிறப்பு ஆராதனை, ஜெபங்கள் நடத்தப்படும். இதில் கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். இந்த புனித நாளில் ஈஸ்டர் வாழ்த்துகளை ஒவ்வொருகொருவர் பரிமாறிக் கொண்டு இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடுவார்கள். இந்த நாளில் கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டில் பலவகையான இனிப்புகளை செய்து சாப்பிடுவார்கள். எனவே, என்னென்ன சாப்பிடுவார்கள் என்பதையும் எப்படி செய்வது என்பதையும் பார்ப்போம்.
Easter Sweets: ஈஸ்டர் முட்டை
ஈஸ்டர் பண்டிகையின்போது கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவது இனிப்புகள் தான். இந்த நாளில் இனிப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு எப்படி கேக் முக்கியமானதோ, ஈஸ்டர் பண்டிகையில் இடம்பெறும் முக்கிய பொருள் முட்டை தான். இதன் பிறகு, ஹாட் கிராஸ் பன்ஸ், ஈஸ்டர் பன்னி கரன்ட் பிஸ்கட், கப்பேக்ஸ் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
இதில் ஈஸ்டர் முட்டை மிகவும் சிறப்பானது. அதாவது, ஈஸ்டர் தினத்தன்று கிறிஸ்தவர்கள் முன்பெல்லாம் சாதாரண கோழி முட்டைகளில் வெவ்வேறு வண்ணங்கள் பூசி பயன்படுத்தினர். ஆனால், வண்ணங்கள் பூசி இருப்பதால், அதனை மக்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள். இன்றைய காலத்தில் ஈஸ்டர் நாளில் முட்டையில் உண்ணக்கூடிய வகையில் சாக்லேட் சீரப் போன்றவற்றை தடவி வைத்துக் கொள்கின்றனர். வேக வைத்த முட்டைகளில் சாக்லெட் சீரப் போன்ற flavour-ஐ தடவி அப்படியே சாப்பிடுகின்றனர். சிலர் வேகவைத்த முட்டையை அப்படியே கூட சாப்பிடுவார்கள். இனிப்பு தேவைப்படுபவர்கள் அதில் சாக்லேட், வென்னிலா போன்ற flavour தடவி சாப்பிடுவார்கள்.
Easter Sweets: ஹாட் கிராஸ் பன்ஸ்
ஈஸ்டர் நாளில் மற்றொரு முக்கிய இனிப்பு வகையாக ஹாட் கிராஸ் பன்ஸ் இருக்கிறது. இந்த பன்னில் சிலுவை இடம்பெற்றிருக்கும். இது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதை குறிக்கிறது.
இதனை செய்ய மைதா மாவு, பால், ஈஸ்ட், சர்க்கரை, வெண்ணெய், முட்டை, பட்டைத் தூள், ஜாதிக்காய் தூள், உலர் திராட்சை, ஆரஞ்சு தோல் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக் கொண்டு சூடான பாலிலில் சர்க்கரை, ஈஸ்ட் சேர்து 10 நிமிடம் அப்படியே விட வேண்டும். மற்றொரு பாத்திரத்தில் மைதா, உப்பு, இலவங்கப்பட்டை தூள் சேர்த்து கலந்து, அதில் ஈஸ்ட் கலவையை சேர்க்க வேண்டும்.
இதன்பிறகு, உலர் திராட்சை போட வேண்டும். இதனை 1 மணி நேரம் மூடி வைத்து புளிக்க வைக்க வேண்டும். இதனை சதுர வடிவில் கட் செய்து ஒரு பிளேட்டில் வைக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, மைதா, தண்ணீர் சேர்த்து பேஸ்டாக வைத்து, அந்த பன் மேல் சிலுவை போட வேண்டும். இதன்பிறகு, 180 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தில் பேக் செய்ய வேண்டும்.
Easter Sweets: கப்கேக்ஸ்
ஈஸ்டர் நாளில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது கப்கேக்ஸ். மக்கள் ஈஸ்டர் நாளில் சாக்லேட் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட கப்கேஸை அதிகம் சாப்பிடுவார்கள். கப்பேக்ஸ் செய்ய மைதா, கோகோ பவுடர், சர்க்கரை, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, உப்பு, முட்டை, பால், எண்ணெய் பட்டர், வனிலா எசன்ஸ் ஆகியவற்றை தயாராக எடுத்து வைக்க வேண்டும்.
ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மைதா, கோகோ பவுடர், சர்க்கரை, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, உப்பு ஆகியவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து சலித்து கொள்ள வேண்டும். மற்றொரு பாத்திரத்தில் முட்டை, எண்ணெய், பால், வெண்ணிலா எசென்ஸ் சேர்த்து கலக்க வேண்டும். இதில், திராட்சை போன்ற உங்களுக்கு பிடித்த உலர் பழங்களை சேர்க்கலாம். கப் கேக் மாவு தயாரானதும், கப் பேக் அச்சுகளில் நிரப்பி, 18 முதல் 22 நிமிடங்கள் 180 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை யில் பேக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, சூடு ஆறனமும் பரிமாறலாம். இந்த ஈஸ்டர் இதுபோன்று செய்து புனித நாளை கொண்டாடுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
