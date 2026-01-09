English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? ‘இந்த’ டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? ‘இந்த’ டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

Quick Test To Find Adulterated Jaggery : மிக விரைவில், பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட இருக்கிறோம். இதற்காக வாங்கும் வெல்லத்தில் கலப்படம் கலந்து விற்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 9, 2026, 03:16 PM IST
  • பொங்கல் வரப்போகுது..
  • கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்
camera icon7
Beaches
பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்
அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
camera icon7
Pongal Holiday
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
இன்னும் 6 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள் இதோ
camera icon14
Sukran peyarchi
இன்னும் 6 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள் இதோ
கலப்பட வெல்லத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? ‘இந்த’ டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க..

Quick Test To Find Adulterated Jaggery : தமிழ் மக்களால், பெரிதளவில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாக இருக்கிறது, பொங்கல். இதனால்தான் இந்த நாளை பலரும் ‘தமிழர் திருநாள்’ என்று கொண்டாடுகின்றனர். இந்த நாளில், விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் அனைவரும் கொண்டாடுவாேம். பொங்கல் பண்டிகையின் ஹீரோ யார்? சர்க்கரை‘பொங்கல்’ தானே? ஆனால் அந்த பொங்கலை நாம் யாரும் சர்க்கரையை வைத்து செய்யப்போவது இல்லை. வெல்லத்தை வைத்துதான் செய்யப்போகிறோம். அப்படிப்பட்ட வெல்லத்திலேயே கலப்படம் இருந்தால்..என்ன செய்வது?

Add Zee News as a Preferred Source

வெல்லத்தில் கலப்படம்:

பொங்கல் பண்டிகை இன்னும் சில நாட்களில் வரப்போகிறது. இந்த பண்டிகையின் போது பெரும்பாலானோர் கண்டிப்பாக வீட்டில் சர்க்கரை பொங்கல் செய்வார்கள். இதனால், அனைத்து கடைகளிலும் கண்டிப்பாக இதை வாங்க கூட்டம் அடித்துக்கொள்ளும். இதனால், வெள்ளத்தையும் அதிகமாக தயாரிப்பர். ஆனால் அப்படி தயாரிக்கப்படும் வெல்லத்தில் தற்போது கலப்படம் செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விஷயம், மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

பல வெல்ல உற்பத்தியாளர்களும் வியாபாரிகளும் வெல்லத்தில் ரசாயன நிறங்களையும், சர்க்கரை மற்றும் மாவு உள்ளிட்ட பொருட்களை கலப்படமாக சேர்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு சில இடங்களில் பேரியம் போன்ற உப்புகள் கூட உபயோகிக்கப்படுவதாக, உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர். 

என்னென்ன கலப்பார்கள்?

வெல்லம், வெளிர்ந்த நிறத்தில் தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதில் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. ரசாயன நிறங்கள் சில, மஞ்சள் மற்றும் பழுப்பு நிறத்தை வெல்லத்தில் காண்பிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், சர்க்கரை குளூகோஸ் இனிப்பை அதிகரிக்கவும், வெல்லத்தின் எடையை கூட்டவும் சேர்க்கப்படுகிறதாம். கூடவே அரிசி மாவு, சோள மாவு உள்லிட்டவை வெல்லத்தை தடிமனாக காட்ட பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. 

கலப்படம் செய்யப்பட்ட வெல்லத்தை நாம் சமயலில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், வயிறு கோளாறு ஏற்படுத்துமாம். அது மட்டுமன்றி இதனால் கல்லீரல் பாதிப்பு, நரம்பு மண்டல பாதிப்பு, குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு உள்ளிட்டவை வரும் என்று கூறப்படுகிறது. அதே போல, குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கும் இதனால் அதிக ஆபத்து ஏற்படும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

வெல்லத்தை நீரில் போடும் போது, அது தூய வெல்லமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மெதுவாக கரையும். கலப்படம் இருக்கும் வெல்லமாக இருந்தால், நீர் மங்கலாக மாறி, நீரின் அடியில் அதன் கழிவுகள் தங்கும். அதே போல, வெல்லத்தில் எப்போதும் வரும் இயற்கை கரும்பு மணம் இல்லாமல், ரசாயன வாசனை இருந்தால் அது சந்தேகத்திற்குரிய வெல்லமாக பார்க்கப்படுகிறது. 

வெல்லம் கலப்படம் பொருந்தியதா இல்லையா என்பதை அதன் டேஸ்டை வைத்தும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது, இயற்கையான சுவை கொண்டிருந்தால், அது சாதாரண வெல்லம் ஆகும். ஆனால் எடுத்தவுடன் நமக்கு தெகட்டும் சுவையை கொடுத்தால் அது கலப்படம் கொண்ட வெல்லமாகும். இபடி கலப்படம் செய்யப்பட்ட வெல்லத்தை சாப்பிடும் போது தொண்டையில் கூசலாம், கசப்பு போன்ற உணர்வும் ஏற்படலாம். அப்படி நீங்கள் சாப்பிடும் வெல்லம், வாயிலோ அல்லது தொண்டையிலோ ஏதோ அசெளகரியத்தை அளித்தால், அதை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

அதே போல, வெல்லம் பசிச் நிறத்திலும் இருக்கும். ஆனால், வெளிர் நிறத்தில் வெல்லம் இருந்தால் அதனை தவிர்க்க வேண்டும். அதிக சர்க்கரை பயன்படுத்தப்பட்ட வெல்லத்தையும் தவிர்ப்பது நன்று. நாட்டுக்கரும்பு ஆலைகளில் தயாரான வெல்லத்தை வாங்குவது சிறந்தது. அதே போல, நீங்கள் வாங்கும் வெல்லம் மட்டும் அல்லாது பிற பொருட்களிலும் கலப்படம் இருந்தால், உடனே உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | வெறும் 30 நிமிட சைக்கிளிங்.. எடை குறைந்து தட்டையான வயிறு, நச்சுனு இடுப்பு பெறலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jaggeryadulterated jaggeryPongal 2026Jaggery Food Items

Trending News