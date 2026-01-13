English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair Fall Solution: இந்த வீட்டு வைத்தியத்தை தொடர்ந்து 15 நாட்கள் பின்பற்றினால், முடி உதிர்வை குறைக்கலாம். உங்கள் தலைமுடி நீளமாகவும் கருமையாகவும் வளரத் தொடங்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:12 PM IST
15 நாள் இதை மட்டும் செய்தால் இனி முடி கொட்டவே கொட்டாது! என்ன தெரியுமா?

Hair Fall Solution In Tamil: உலகில் பெரும்பாலோர் முடி உதிர்தல் பிரச்சனையுடன் போராடி வருகின்றனர். சிறு வயதிலேயே முடி மெலிதல், சீவும்போது முடி கொத்தாக உதிர்தல், குளியலறையில் குளிக்கும் போது முடி உதிர்தல் போன்ற பிரச்சனைகள் வேதனையளிக்கிறது. முடி உதிர்தலுக்குப் பின்னால் பல காரணங்கள் இருக்கலாம், முக்கிய காரணங்கள் மோசமான வாழ்க்கை முறை, அதிகப்படியான மன அழுத்தம், ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் ரசாயனம் நிறைந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல். தற்போது முடி உதிர்தலால் பாதிக்கப்பட்டு, வீட்டு வைத்தியம் மூலம் அதிலிருந்து விடுபட விரும்புவோருக்கு இந்தக் கட்டுரை உதவும். குறிப்பாக 15 நாட்களில் முடி உதிர்தலை குறைக்க வேண்டுமானால் இந்த எளிதான மற்றும் பயனுள்ள வீட்டு வைத்தியத்தை பின்பற்றுங்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த வீட்டு வைத்தியத்தை முயற்சிக்கவும்

முடி உதிர்தலில் இருந்து உடனடியாக விடுபட விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸை தொடர்ந்து 15 நாட்களுக்கு பொல்லொவ் செய்யவும். இதைச் செய்ய, ஒரு கிண்ணத்தில் 2 தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து, பின்னர் 1 தேக்கரண்டி விளக்கெண்ணெய் மற்றும் 1 தேக்கரண்டி கற்றாழை ஜெல் சேர்க்கவும். மூன்று பொருட்களையும் சிறிது சூடாக்கவும். இந்தக் கலவையை உங்கள் உச்சந்தலையில் தடவி, உங்கள் விரல்களால் சுமார் 10 நிமிடங்கள் மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். இந்த எளிய தீர்வு உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, முடி வேர்களுக்கு ஊட்டமளிக்க உதவுகிறது. இந்த எண்ணெயை உங்கள் உச்சந்தலையில் தடவி இரவு முழுவதும் அப்படியே வைக்கவும். மறுநாள் காலையில் லேசான ஷாம்பூவைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தலைமுடியைக் கழுவவும். வாரத்திற்கு 3 முறை மட்டும் பயன்படுத்தினால் போதும். 

சரியான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு முக்கியம்

உங்கள் தலைமுடியை வெளியில் இருந்து பராமரித்தால் மட்டும் போதாது; உள்ளிருந்து வலுப்படுத்துவதும் முக்கியம். முடி உதிர்தலைப் போக்க விரும்பினால், பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான நுட்ஸ் போன்ற உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். வைட்டமின் சி நிறைந்த நெல்லிக்காய், கொய்யா மற்றும் ஆரஞ்சு பழங்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆரோக்கியமான கூந்தலுக்கு புரதம் அவசியம், மேலும் இந்தக் குறைபாட்டைப் போக்க, பால், தயிர் மற்றும் முளைத்த பயிறு வகைகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

சரியான முடி பராமரிப்பு பழக்கங்களை பின்பற்றுங்கள்

முடி உதிர்தலைக் குறைக்க விரும்பினால், முதலில் சில கெட்ட பழக்கங்களை கைவிட வேண்டும். முடி உதிர்தலைத் தடுக்க, ஈரமான கூந்தலை சீவுவதை நிறுத்தி, இறுக்கமான சிகை அலங்காரங்களைத் தவிர்க்கவும். ஹேர் ட்ரையர்கள் மற்றும் ஸ்ட்ரைட்டனர்களின் பயன்பாட்டை முடிந்தவரை குறைக்க வேண்டும். வாரத்திற்கு 2-3 முறை மட்டும் உங்கள் தலைமுடியைக் கழுவினால் போதும், லேசான ஷாம்பூவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்

முடி உதிர்தலுக்கு மன அழுத்தம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க, தினமும் சிறிது நேரம் யோகா மற்றும் பிராணயாமம் பயிற்சி செய்யத் தொடங்குங்கள். மேலும், முடிந்தவரை மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள், போதுமான தூக்கத்தைப் பெறுங்கள். நீங்கள் மனதளவில் மகிழ்ச்சியாக உணரத் தொடங்கும்போது, ​​உங்கள் தலைமுடியின் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

