  • முட்டை vs பன்னீர்! இரண்டில் அதிக புரோட்டின் எதில் உள்ளது? முழு விவரம்!

முட்டை vs பன்னீர்! இரண்டில் அதிக புரோட்டின் எதில் உள்ளது? முழு விவரம்!

தசைகளை வளர்க்க விரும்புவோருக்கு முட்டை சிறந்ததா அல்லது பன்னீர் சிறந்ததா என்ற சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:41 PM IST
உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் எழும் முதல் கேள்வி, "புரதச்சத்திற்கு நான் எதை சாப்பிடுவது?" என்பது தான். இந்தியாவில் உள்ள அனைவரது வீடுகளில் எளிதாக கிடைக்கும் இரண்டு முக்கிய புரத மூலங்கள் முட்டை மற்றும் பன்னீர். இவை இரண்டுமே தசைகளை வலுப்படுத்த உதவும் என்றாலும், எது சிறந்தது என்பதில் பலருக்கும் குழப்பம் உள்ளது. இந்த குழப்பத்தை தீர்க்கும் ஒரு விரிவான அலசல் இதோ. Muscle Building மற்றும் உடல் வலிமையை அதிகரிக்கவும் புரதம் மிக அவசியம். அசைவ பிரியர்களுக்கு முட்டை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றால், சைவ பிரியர்களுக்கு பன்னீர் ஒரு சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. ஆனால், இவை இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.

புரதத்தின் தரம்

ஒரு முழு முட்டையில் சுமார் 6 கிராம் உயர்தர புரதம் உள்ளது. இதில் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களும் அடங்கியுள்ளன. மேலும், முட்டையின் புரதம் உடலால் எளிதாக உறிஞ்சப்படுகிறது. மறுபுறம், 100 கிராம் பன்னீரில் சுமார் 18 கிராம் புரதம் உள்ளது. இது சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு ஒரு வலுவான புரத ஆதாரமாகும். ஆனால், முட்டையுடன் ஒப்பிடும்போது பன்னீரின் புரதம் செரிமானமாக அதிக நேரம் எடுக்கும். புரதத்தின் தரத்தை பொறுத்தவரை முட்டை சிறந்தது; ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அதிக புரதம் வேண்டுமானால் பன்னீர் சிறந்தது.

தசை மீட்பு

உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு தசைகள் சேதமடையும். அவற்றை சரி செய்ய முட்டை மிக சிறந்தது. முட்டையில் உள்ள Leucine என்ற அமினோ அமிலம், உடற்பயிற்சிக்கு பின் தசை வளர்ச்சியை தூண்ட உதவுகிறது. பன்னீரில் Casein என்ற மெதுவாக செரிமானமாகும் புரதம் உள்ளது. இது நீண்ட நேரத்திற்கு தசைகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது. எனவே, இரவு தூங்குவதற்கு முன் பன்னீர் சாப்பிடுவது தசைகள் மீள்வதற்கு உதவும்.

கலோரிகள் மற்றும் எடை குறைப்பு

எடை குறைப்பில் இருப்பவர்களுக்கு முட்டைதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஒரு முட்டையில் சுமார் 70 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன. ஆனால், முழு கொழுப்புள்ள பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பன்னீரில் கலோரிகள் அதிகம். இது எடை இழப்பு முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்குச் சற்றுச் சவாலாக இருக்கலாம். அதே சமயம், பன்னீர் நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் இருக்க உதவும்.

எதை தேர்ந்தெடுப்பது?

  •    உடற்பயிற்சிக்கு பின் உடனடி தசை வளர்ச்சிக்கு: முட்டை
  •    இரவு நேரத்தில் நீண்ட நேர புரத தேவைக்கு: பன்னீர்
  •    குறைந்த கலோரி டயட்டிற்கு: முட்டை
  •    சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு: பன்னீர்

உண்மையில், இரண்டில் ஒன்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. உங்கள் டயட்டில் இரண்டையும் சமமாக சேர்த்துக் கொள்வது உடலுக்கு தேவையான முழுமையான ஊட்டச்சத்தை வழங்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

