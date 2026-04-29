  • இன்டர்நெட் இல்லாத நாடு! இன்ஸ்டா, FB எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது..இந்த இடம் எங்கிருக்கு?

இன்டர்நெட் இல்லாத நாடு! இன்ஸ்டா, FB எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது..இந்த இடம் எங்கிருக்கு?

Eritrea Country With No Internet : உலகத்தையே கைக்குள் அடக்கி விட்டதற்கு பெரும்பங்காற்றியுள்ளது மொபைலும் இன்டர்நெட்டும்தான். கடந்த 15 ஆண்டுகளில், இணையதளம் கண்ட அபார வளர்ச்சி எப்போது திரும்பி பார்த்தாலும் வியக்க வைக்கிறது. இந்த நிலையில் இங்கு ஒரு நாட்டில் இணையதள வசதியே கிடையாதாம். அது எங்கு தெரியுமா? இதோ விவரம்!  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 29, 2026, 04:03 PM IST
இன்டர்நெட் இல்லாத நாடு! இன்ஸ்டா, FB எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது..இந்த இடம் எங்கிருக்கு?

Eritrea Country With No Internet : கொஞ்ச நேரம் போனில் நெட்வர்க் வரவில்லை என்றால், சிவனேன்னு இருக்கும் Aeroplane Mode-ஐ ஒரு தட்டு தட்டி, நம் மொபைல் நெட்வர்க்கை வேகமாக்கி விடுவோம். வீட்டுற்கு வாடகை கட்டும் நாள் வந்தால் கூட பயப்பட மாட்டோம்..ஆனால் ரீ-சார்ஜ் முடியும் நாள் வந்து விட்டால் பதறியே விடுவோம். அப்படி, இன்டர்நெட்டிற்கு பின்னால் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் நம்மால், இணைய சேவை எதுவுமின்றி எரித்ரியா நாட்டில் தங்க முடியுமா? என்பது பெரிய கேள்விதான்.

தொழில்களுக்கு அடித்தளமாக இருந்த இன்டெர்நெட்!

மளிகை பொருட்கள் மளிகை கடைக்கும் செல்லத்தேவையில்லை, உணவு சாப்பிட ஹோட்டலுக்கும் செல்லத்தேவையில்லை. இப்போது அனைத்திற்கும் ஆன்லைனில் ஆப் வந்து விட்டது, அதை விதவிதமாக வாங்க ஆப்ஷன்களும் வந்து விட்டது. சொல்லப்போனால், இன்ஃப்ளூவன்ஸர்கள் முதல் பெரிய பெரிய MNC நிறுவனங்கள் வரை பல வணிகங்கள் இணையத்தை வைத்துதான் இயங்கி வருகின்றன. மக்களின் வாழ்விலும், தினசரி தேவைகளில் அடிப்படை தேவையாக இணையம் மாறிவிட்டது.

இணையதளமே கிடையாது:

உலகில் இருக்கும் ஒரு நாட்டில், இணையதளமே கிடையாதாம். இது, கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் உள்ள எரிதிரியா என்கிற தனித்தீவு ஆகும். இங்கு நாம் 4G, 5G என பறந்துகொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவர்கள் மட்டும் 18ஆம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு எந்த வளர்ச்சியையும் பெறாமல் இருக்கின்றனர். இணைய பயன்பாடே இல்லாத நாடுகளின் பட்டியலில், எரித்ரியா என்கிற இடம்தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக, இந்த நாட்டின் அரசு இருக்கிறதாம்.

இத்தனை கட்டுப்பாடுகளா?

இந்த நாட்டில், அரசு பல கட்டுப்பாடுகளை மக்களுக்கு விதித்துள்ளதாம். இக்கு, தொலைத்தொடர்பு நெட்வர்க் அனைத்தும் அரசின் வசம்தான் இருக்கிறதாம். இதையடுத்து, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இங்கு அனுமதியும் கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இணையத்தை பயன்படுத்தவே அனுமதியாம். அவர்களும், இணையத்தில் என்ன தேடுகிறார்கள், யாரோடு பேசுகிறார்கள் என்பதை கண்காணித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்களாம். 

இங்கு, மொபைல் டேட்டா என்பதே கிடையாதாம். இங்கிருக்கும் முக்கிய நகரங்களில் மட்டும், ஆங்காங்கே இணையதள கஃபேக்கள் இருகுமாம். அவையும் லோட் ஆவதற்கு லேட் ஆகுமாம். இதில் ஹைலைட் என்ன தெரியுமா? இந்த இணையத்தை உபயோகிப்பதற்கு கூட, அவர்களின் மாத சம்பளம் அளவிற்கு கட்டணம் கொடுக்க வேண்டுமாம். 

இணையம் இல்லாத நாட்டில் பெரிதாக வளர்ச்சி என்பது அதள பாதாளத்திற்கும் அடிமட்டத்தில் இருக்கும் என்படை சொல்லி தெரியத்தேவையில்லை. இங்கு ஆன்லைனில் கல்வி கற்கவோ, ஏதேனும் விஷயங்களை படிக்கவோ இங்கிருக்கும் மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. 

அதே சமயத்தில் இங்கு சர்வதேச சந்தையுடன் இந்த நாட்டில் இருக்கும் தொழிலதிபர்களால் கொலாப் செய்ய முடியவில்லை. இதனால், இந்த நாட்டின் பொருளாதாரமும் மிகவும் கீழே இருக்கிறது. இதையெல்லாம் கூட மன்னித்து விடலாம், பிற நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதை கூட தெரிந்து கொள்ள இந்த மக்கள் போராட வேண்டியதாய் இருக்கிறது, கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது.

உலகத்தில் இருக்கும் பலர், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோ என முன்னேறிக்கொண்டே செல்ல, இன்னொரு புறம் இப்படிப்பட்ட நாடும் இயங்கித்தான் வருகிறது. இப்படி இணைய வசதி இல்லாமல் இருப்பதற்கு பலருக்கு வருத்தத்தை அளித்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம், இங்கிருக்கும் அரசாட்சி மற்றும் அரசியல் காரணங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது, மக்களின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தையும் முடக்கி வைத்திருப்பதோடு இந்த நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள விடாமல் அடிப்படை உரிமையையும் பறிக்கும் வகையில் இருக்கிறது.

மக்கள் படும் அவலம்:

இந்த நிலையில், இணைய வசதி இல்லாததால் எரித்ரியா மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையே மிகவும் சிரமமாக மாறியுள்ளது. உலகின் பல பகுதிகளில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள், ஆன்லைன் கல்வி, தொலைதூர வேலை போன்றவை சாதாரணமாகிவிட்ட நிலையில், இங்குள்ள மக்கள் இன்னும் பாரம்பரிய முறைகளில் தான் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். மருத்துவத் துறையிலும் இதன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. பிற நாடுகளில் டெலிமெடிசின் மூலம் உடனடி ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்போது, எரித்ரியாவில் அதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன.

மேலும், இளைஞர்களின் திறமைகள் உலகளவில் வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் இங்கு இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது. சமூக வலைதளங்கள், ஆன்லைன் தளங்கள் போன்றவை இல்லாததால், அவர்கள் தங்கள் திறமைகளை பகிர முடியாமல் திணறுகின்றனர். இது வேலை வாய்ப்புகளையும் பாதிக்கிறது. வெளிநாடுகளில் இருக்கும் உறவினர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கே பல தடைகள் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இணையம் என்பது இப்போது ஒரு சுகவிலாசம் அல்ல, அடிப்படை தேவையாக மாறிவிட்டது. அதனால், இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டு, மக்களுக்கு திறந்த இணைய அணுகல் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது உலகளாவிய கோரிக்கையாக உள்ளது. இதன் மூலம் மட்டுமே அந்த நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும்.

