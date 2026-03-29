குறைந்த கட்டணம்.. EMI வசதி! IRCTC பாரத் கௌரவ் ரயில் மூலம் தென்னிந்திய ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம்

தென்னிந்தியாவின் முக்கியத் தலங்களான திருப்பதி, இராமநாதசுவாமி, மீனாட்சி அம்மன் கோவில், கன்னியாகுமரி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கம் ஆகிய இடங்களைப் பார்வையிடும் வகையில், 'பாரத் கௌரவ்' (Bharat Gaurav) ரயிலைப் பயன்படுத்தி ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பைக் கொண்டுவந்துள்ளது இந்தியன் ரயில்வே IRCTC.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 29, 2026, 04:23 PM IST
  • கோரக்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும்
  • 2AC, 3AC மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்புகளில் பயணம்
  • கட்டண விவரம் என்ன?

திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
IRCTC Tour Packages 2026 : இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள முக்கிய மற்றும் பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்களுக்குச் செல்வதற்கான சுற்றுலாத் தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருவதுடன், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள புனிதத் தலங்களுக்கான யாத்திரை தொகுப்புகளையும் இயக்கி வருகிறது. இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' (Bharat Gaurav Tourist Train) வாயிலாகத் தென் இந்தியப் பயணத்திற்கான ஒரு சுற்றுலாத் தொகுப்பை IRCTC இயக்க உள்ளது. இந்த சுற்றுலாத் தொகுப்பு, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட கால அளவிற்காக — அதாவது 2026 ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 22 வரை — நடத்தப்படவுள்ளது.

கோரக்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் 'பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்' மூலம் இயக்கப்படும் இந்தப் பயணத்தில், சுற்றுலாப் பயணிகள் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில், ராமநாதசுவாமி கோயில் (ராமேஸ்வரம்), மீனாட்சி கோயில், கன்னியாகுமரி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கம் ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

இந்த 'பாரத் கௌரவ்' ரயில் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்காக, அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சேர்த்து மொத்தம் 751 இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 2AC பிரிவில் 49 இருக்கைகளும், 3AC பிரிவில் 210 இருக்கைகளும், Sleeper வகுப்பில் 492 இருக்கைகளும் அடங்கும். பயணிகள் ரயிலில் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையங்கள்: கோரக்பூர், மன்காபூர், அயோத்தி கண்டோன்மென்ட், சுல்தான்பூர், மா பேல்ஹா தேவி தாம் பிரதாப்கர், பிரயாக்ராஜ் சங்கமம், ரேபரேலி, லக்னோ, கான்பூர் சென்ட்ரல், ஓரை, வீராங்கனை லட்சுமிபாய் ஜான்சி மற்றும் லலித்பூர்.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் 2AC, 3AC மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்புகளில் பயணம்; காலை, மதிய மற்றும் இரவு உணவுகள் (சைவம்); மற்றும் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட/இல்லாத பேருந்துகள் மூலம் உள்ளூர் சுற்றுலா ஆகியவை அடங்கும்.

சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரம்?

இந்த சுற்றுலா பயணத் தொகுப்பின் விலை, 'எகானமி' பிரிவில் (ஸ்லீப்பர் வகுப்பு) தங்குமிடத்துடன் ஒரு நபருக்கு ரூ.24,790 கட்டணம் ஆகும்; 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.23,400 ஆகும். இப்பணத் தொகுப்பில், ஸ்லீப்பர் வகுப்பு ரயில் பயணம், குளிரூட்டப்படாத (Non-AC) தங்கும் விடுதிகளில் இரட்டை அல்லது மூன்று பேர் தங்கும் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் தங்குமிடம், குளிரூட்டப்படாத விடுதி அறைகளில் 'குளித்து உடை மாற்றிக்கொள்ளும்' வசதிகள், மற்றும் குளிரூட்டப்படாத போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும்; இவ்வனைத்து வசதிகளும் IRCTC நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்றன.

'Standard' பிரிவில், 3AC வகுப்பில் தங்குமிடத்துடன் கூடிய தொகுப்புக்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.42,530 ஆகும்; மேலும், குழந்தைகளுக்கான (5 முதல் 11 வயது வரை) தொகுப்பு கட்டணம் ரூ.40,900 ஆகும். இத்தொகுப்பில் 3AC வகுப்பு ரயில் பயணம், இரட்டை அல்லது மூன்று பேர் தங்கும் அடிப்படையில் AC வசதியுள்ள ஹோட்டல்களில் தங்குமிடம் மற்றும் AC வசதியற்ற போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

இதற்கிடையில், 'Comfort' பிரிவின் கீழ் (2AC வகுப்பு) தங்குமிட வசதிக்கான தொகுப்பு கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.56,710 ஆகும்; 5 முதல் 11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு இத்தொகுப்பு கட்டணம் ரூ.54,750 ஆகும். இத்தொகுப்பு விலையில் 2AC வகுப்பு ரயில் பயணம், இரட்டை அல்லது மூன்று பேர் தங்கும் அடிப்படையில் AC ஹோட்டல்களில் தங்குமிடம், AC ஹோட்டல் அறைகள், மற்றும் AC வாகனப் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

எப்படி புக் செய்வது

லக்னோவில் உள்ள IRCTC-யின் (வடக்குப் பகுதி) தலைமை மண்டல மேலாளர் அஜித் குமார் சின்ஹா, இந்தப் பயணத் தொகுப்பிற்கான முன்பதிவுகள் 'முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை' என்ற அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தார். இப்பயணத்திற்கான முன்பதிவுகளை, லக்னோவின் கோமதி நகரில் அமைந்துள்ள 'பரியதன் பவன்' (Paryatan Bhawan) வளாகத்தில் உள்ள IRCTC அலுவலகத்திலோ அல்லது www.irctctourism.com என்ற IRCTC இணையதளம் வாயிலாகவோ ஆன்லைனில் புக்கிங் செய்துகொள்ளலாம்.

இந்தச் பயணச் சேவையில் LTC மற்றும் EMI வசதிகளும் கிடைக்கின்றன. IRCTC இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள் வாயிலாக EMI வசதியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும், கூடுதல் தகவல்களுக்கும் முன்பதிவுகளுக்கும், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம். 

(9236391908, 9305110962, 8287930908, 9415042930, 8287930913, 9236391925).

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

