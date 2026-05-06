பட்ஜெட் விலையில் லே-லடாக் சுற்றுலா: விமான டிக்கெட் முதல் தங்குமிடம் வரை

IRCTC Ladakh Tour Package: கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், மலைகளின் குளிர்ந்த காற்றை அனுபவிக்க நீங்கள் கனவு காண்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த செய்தி உள்ளது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), பயணிகளுக்காக ‘இன்க்ரெடிபிள் லடாக் வித் ஐஆர்சிடிசி’ (Incredible Ladakh with IRCTC) என்ற சிறப்பான சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுப்பு குறிப்பாக சண்டிகரில் இருந்து பயணம் செய்யும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு மே 26, 2026 முதல் ஜூன் 2, 2026 வரை நடைபெறும். 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்களைக் கொண்ட இந்தச் பயணத்தில், பலரின் 'விருப்பப் பயணப் பட்டியலில்' (Bucket List) தவறாமல் இடம்பெறும் இடங்களான லடாக்கின் எழில்மிகு பள்ளத்தாக்குகளை நீங்கள் கண்டு மகிழலாம். லே (Leh), ஷாம் பள்ளத்தாக்கு (Sham Valley), நுப்ரா (Nubra), துர்துக் (Turtuk), தாங் ஜீரோ பாயிண்ட் (Thang Zero Point) மற்றும் பாங்காங் ஏரி (Pangong Lake) ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை இந்தத் தொகுப்பு உங்களுக்கு வழங்குகிறது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன அடங்கும்?
இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு, பயணிகளுக்கு ஒரு வசதியான மற்றும் மன அழுத்தமற்ற பயண அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுப்பின் விலையில் விமான டிக்கெட்டுகள், தங்கும் விடுதி வசதி, உணவு, சாலைப் போக்குவரத்து (பேருந்து) மற்றும் ஒரு வழிகாட்டி அல்லது துணையாளரின் சேவைகள் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், பயணிகளுக்கான பயணக் காப்பீடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Embark on a cold desert adventure with the Incredible Ladakh tour by IRCTC Tourism. This LTC Compliant, all-inclusive tour explores Leh, Sham Valley, Nubra Valley, and more for 7N/8D. The package price starts at just ₹37,150/- pp*.
Secure your trip now! https://t.co/q8mtBrnsaq… pic.twitter.com/mPtGyNBxwA
— IRCTC (@IRCTCofficial) May 2, 2026
கட்டணம் விவரம் என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணமானது, பயணி தேர்ந்தெடுக்கும் தங்கும் வசதி விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும். இத்தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹37,150-லிருந்து தொடங்குகிறது. மூன்று நபர்கள் தங்கும் வசதியைத் தேர்ந்தெடுப்பவர்களுக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹37,150 ஆகும். இரண்டு நபர்கள் தங்கும் வசதிக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹43,130 ஆகும். அதேவேளையில், ஒரு நபர் மட்டும் தங்கும் வசதிக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹40,510 ஆகும். விமானப் பயண விவரங்களின்படி, சண்டிகரிலிருந்து லே (Leh) செல்லும் விமானம் காலை 10:20 மணிக்குக் கிளம்பி, ஏறக்குறைய காலை 11:25 மணிக்குச் சென்றடையத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திரும்பும் பயணத்தில், லேயிலிருந்து காலை 8:50 மணிக்குக் கிளம்பும் விமானம், காலை 9:50 மணிக்குச் சண்டிகரைச் சென்றடையும். இச்சுற்றுலாத் தொகுப்பு 'LTC' திட்டத்தின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது; இது அரசு ஊழியர்களுக்கு மேலும் அதிக பயன் தரக்கூடியதாக அமைகிறது.
எப்படி முன்பதிவு செய்வது?
இந்தக் கோடையில் லடாக்கின் மலைகள், லே-யின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாங்காங்கின் நீல ஏரிகளை மிக அருகில் இருந்து அனுபவிக்க நீங்கள் விரும்பினால், www.irctctourism.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ IRCTC சுற்றுலா இணையதளத்தைப் பார்வையிட்டு, இப்போதே உங்கள் இருக்கையை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | செலவே கிடையாது.. குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அப்டேட் செய்வது ஈஸி.. முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி வழங்கிய குட் நியூஸ்.. உடனே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ