பட்ஜெட் விலையில் லே-லடாக் சுற்றுலா: விமான டிக்கெட் முதல் தங்குமிடம் வரை

IRCTC Ladakh Tour Package: உங்கள் கோடை விடுமுறையின் போது லே-லடாக் மலைப்பகுதிகளைச் சுற்றி மகிழ நீங்கள் விரும்பினால், IRCTC உங்களுக்காக ஒரு மலிவு விலை விமானப் பயணத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் பயணத் தொகுப்பு எப்போது தொடங்குகிறது என்பதையும், இப்பயணத்திற்கான கட்டணம் எவ்வளவு என்பதையும் இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 6, 2026, 03:47 PM IST
  • இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன அடங்கும்?
  • கட்டணம் விவரம் என்ன?
  • எப்படி முன்பதிவு செய்வது?

IRCTC Ladakh Tour Package: கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், மலைகளின் குளிர்ந்த காற்றை அனுபவிக்க நீங்கள் கனவு காண்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த செய்தி உள்ளது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), பயணிகளுக்காக ‘இன்க்ரெடிபிள் லடாக் வித் ஐஆர்சிடிசி’ (Incredible Ladakh with IRCTC) என்ற சிறப்பான சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுப்பு குறிப்பாக சண்டிகரில் இருந்து பயணம் செய்யும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு மே 26, 2026 முதல் ஜூன் 2, 2026 வரை நடைபெறும். 7 இரவுகள் மற்றும் 8 பகல்களைக் கொண்ட இந்தச் பயணத்தில், பலரின் 'விருப்பப் பயணப் பட்டியலில்' (Bucket List) தவறாமல் இடம்பெறும் இடங்களான லடாக்கின் எழில்மிகு பள்ளத்தாக்குகளை நீங்கள் கண்டு மகிழலாம். லே (Leh), ஷாம் பள்ளத்தாக்கு (Sham Valley), நுப்ரா (Nubra), துர்துக் (Turtuk), தாங் ஜீரோ பாயிண்ட் (Thang Zero Point) மற்றும் பாங்காங் ஏரி (Pangong Lake) ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை இந்தத் தொகுப்பு உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் என்னென்ன அடங்கும்?

இந்த IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு, பயணிகளுக்கு ஒரு வசதியான மற்றும் மன அழுத்தமற்ற பயண அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுப்பின் விலையில் விமான டிக்கெட்டுகள், தங்கும் விடுதி வசதி, உணவு, சாலைப் போக்குவரத்து (பேருந்து) மற்றும் ஒரு வழிகாட்டி அல்லது துணையாளரின் சேவைகள் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், பயணிகளுக்கான பயணக் காப்பீடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டணம் விவரம் என்ன?

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணமானது, பயணி தேர்ந்தெடுக்கும் தங்கும் வசதி விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும். இத்தொகுப்பின் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹37,150-லிருந்து தொடங்குகிறது. மூன்று நபர்கள் தங்கும் வசதியைத் தேர்ந்தெடுப்பவர்களுக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹37,150 ஆகும். இரண்டு நபர்கள் தங்கும் வசதிக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹43,130 ஆகும். அதேவேளையில், ஒரு நபர் மட்டும் தங்கும் வசதிக்கு, ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ₹40,510 ஆகும். விமானப் பயண விவரங்களின்படி, சண்டிகரிலிருந்து லே (Leh) செல்லும் விமானம் காலை 10:20 மணிக்குக் கிளம்பி, ஏறக்குறைய காலை 11:25 மணிக்குச் சென்றடையத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திரும்பும் பயணத்தில், லேயிலிருந்து காலை 8:50 மணிக்குக் கிளம்பும் விமானம், காலை 9:50 மணிக்குச் சண்டிகரைச் சென்றடையும். இச்சுற்றுலாத் தொகுப்பு 'LTC' திட்டத்தின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது; இது அரசு ஊழியர்களுக்கு மேலும் அதிக பயன் தரக்கூடியதாக அமைகிறது.

எப்படி முன்பதிவு செய்வது?

இந்தக் கோடையில் லடாக்கின் மலைகள், லே-யின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாங்காங்கின் நீல ஏரிகளை மிக அருகில் இருந்து அனுபவிக்க நீங்கள் விரும்பினால், www.irctctourism.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ IRCTC சுற்றுலா இணையதளத்தைப் பார்வையிட்டு, இப்போதே உங்கள் இருக்கையை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

