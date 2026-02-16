English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

First Solar Eclipse Of 2026: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம், எப்போது நிகழும், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:55 PM IST
  • வளைய சூரிய கிரகணம் என்றால் என்ன?
  • சூரிய கிரகணம் நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?
  • சூரிய கிரகணம் 2026 தேதி: பிப்ரவரி 17, 2026

நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

Solar Eclipse 2026 Date And Time: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை நிகழப் போகிறது. இந்த வகையான கிரகணத்தின் போது, ​​சந்திரன் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் செல்கிறது, ஆனால் சூரியனை முழுமையாக மறைக்காது. அதற்கு பதிலாக, சூரிய ஒளியின் ஒரு பிரகாசமான வட்டம் சந்திரனைச் சுற்றி, ஒரு வளையம் போன்ற விளைவை உருவாக்கும். அதன்படி, 2026 சூரிய கிரகணத்தின் தேதி, நேரம் மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

சூரிய கிரகணம், 2026 (Solar Eclipse 2026) எப்போது? (Surya Grahan 2025 Date And Time)
இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை அதாவது பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று நிகழும்.

சூரிய கிரகணம் 2026 தேதி: பிப்ரவரி 17, 2026
சூரிய கிரகணம் 2026 நேரம்: பிற்பகல் 3:26 முதல் மாலை 7:57 வரை

இது 2 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள் வரை உருவாகும், அதே நேரத்தில் சந்திரன் சூரியனின் மையத்தின் 96% பகுதியை கிரகணம் செய்யும் என்று Space.com தெரிவித்துள்ளது.

சூரிய கிரகணம் 2026 முக்கிய விவரங்கள்
2026 சூரியன் கிரகணத்தின் வகை வளைய சூரிய கிரகணம் (நெருப்பு வளையம் - Ring of Fire)
சூரிய கிரகணம் 2026 தேதி பிப்ரவரி 17, 2026
2026 சூரிய கிரகணம் நேரம் பிற்பகல் 3:26 முதல் இரவு 7:57 வரை (IST)
2026 சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிகிறதா? 2026 சூரிய கிரகணம் இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் தெரியாது.
2026 சூரிய கிரகணத்தை எந்த இடங்களில் பார்க்கலாம்? அண்டார்டிகா, ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகள், தென் அமெரிக்கா, பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், இந்தியப் பெருங்கடல்

பிப்ரவரி 17 சூரிய கிரகணம் 2026 (Solar Eclipse 2026) எங்கு பார்க்கலாம்?
தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (NASA) குறிப்பிடுகையில், "அண்டார்டிகாவில் ஒரு வளைய சூரிய கிரகணம் தெரியும், மேலும் அண்டார்டிகா, ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடலில் ஒரு பகுதி கிரகணம் தெரியும்."

வளைய சூரிய கிரகணம் (Solar Eclipse 2026) என்றால் என்ன?
சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் கடந்து செல்லும்போது சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது. ஆனால், சந்திரன் பூமியை விட்டு தொலைவில் இருக்கும்போது, அதன் அளவு சூரியனை விடச் சிறியதாகத் தோன்றும். அந்த நேரத்தில் சந்திரன் சூரியனை முழுமையாக மறைக்காமல், அதன் மையப்பகுதியை மட்டும் மறைக்கும். இதனால் சூரியனின் விளிம்புப் பகுதி மட்டும் ஒரு பிரகாசமான மோதிரம் அல்லது நெருப்பு வளையம் போலக் காட்சியளிக்கும். 

சூரிய கிரகணம் (Solar Eclipse 2026) நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?
நாளை வானில் நடக்கப்போகும் இந்த அதிசய கிரகணத்தை மொபைலில் நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பினால், Eclipsophile.com என்கிற இணையதளத்தில் காணலாம்.

