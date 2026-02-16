நாளை சூரிய கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

Solar Eclipse 2026 Date And Time: 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை நிகழப் போகிறது. இந்த வகையான கிரகணத்தின் போது, சந்திரன் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் செல்கிறது, ஆனால் சூரியனை முழுமையாக மறைக்காது. அதற்கு பதிலாக, சூரிய ஒளியின் ஒரு பிரகாசமான வட்டம் சந்திரனைச் சுற்றி, ஒரு வளையம் போன்ற விளைவை உருவாக்கும். அதன்படி, 2026 சூரிய கிரகணத்தின் தேதி, நேரம் மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
சூரிய கிரகணம், 2026 (Solar Eclipse 2026) எப்போது? (Surya Grahan 2025 Date And Time)
இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை அதாவது பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று நிகழும்.
சூரிய கிரகணம் 2026 தேதி: பிப்ரவரி 17, 2026
சூரிய கிரகணம் 2026 நேரம்: பிற்பகல் 3:26 முதல் மாலை 7:57 வரை
இது 2 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள் வரை உருவாகும், அதே நேரத்தில் சந்திரன் சூரியனின் மையத்தின் 96% பகுதியை கிரகணம் செய்யும் என்று Space.com தெரிவித்துள்ளது.
|சூரிய கிரகணம் 2026
|முக்கிய விவரங்கள்
|2026 சூரியன் கிரகணத்தின் வகை
|வளைய சூரிய கிரகணம் (நெருப்பு வளையம் - Ring of Fire)
|சூரிய கிரகணம் 2026 தேதி
|பிப்ரவரி 17, 2026
|2026 சூரிய கிரகணம் நேரம்
|பிற்பகல் 3:26 முதல் இரவு 7:57 வரை (IST)
|2026 சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிகிறதா?
|2026 சூரிய கிரகணம் இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் தெரியாது.
|2026 சூரிய கிரகணத்தை எந்த இடங்களில் பார்க்கலாம்?
|அண்டார்டிகா, ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகள், தென் அமெரிக்கா, பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், இந்தியப் பெருங்கடல்
பிப்ரவரி 17 சூரிய கிரகணம் 2026 (Solar Eclipse 2026) எங்கு பார்க்கலாம்?
தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (NASA) குறிப்பிடுகையில், "அண்டார்டிகாவில் ஒரு வளைய சூரிய கிரகணம் தெரியும், மேலும் அண்டார்டிகா, ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடலில் ஒரு பகுதி கிரகணம் தெரியும்."
வளைய சூரிய கிரகணம் (Solar Eclipse 2026) என்றால் என்ன?
சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் கடந்து செல்லும்போது சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது. ஆனால், சந்திரன் பூமியை விட்டு தொலைவில் இருக்கும்போது, அதன் அளவு சூரியனை விடச் சிறியதாகத் தோன்றும். அந்த நேரத்தில் சந்திரன் சூரியனை முழுமையாக மறைக்காமல், அதன் மையப்பகுதியை மட்டும் மறைக்கும். இதனால் சூரியனின் விளிம்புப் பகுதி மட்டும் ஒரு பிரகாசமான மோதிரம் அல்லது நெருப்பு வளையம் போலக் காட்சியளிக்கும்.
சூரிய கிரகணம் (Solar Eclipse 2026) நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?
நாளை வானில் நடக்கப்போகும் இந்த அதிசய கிரகணத்தை மொபைலில் நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பினால், Eclipsophile.com என்கிற இணையதளத்தில் காணலாம்.
மேலும் படிக்க: திருப்பதி போறீங்களா? பயணிகளுக்கு ரயில்வே வழங்கிய அதிரடி அப்டேட்!
மேலும் படிக்க: ரயில் பயணிகளே ரெடியா? சூப்பர் வசதி வந்தாச்சு: சூடான உணவுடன் ரீஃபண்ட் கார்ண்டி!
மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் ரத்து.. எவ்வளவு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும்? ரயில்வே ரூல்ஸ் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ