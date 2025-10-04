English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வரப் போகிறது குளிர்காலம்.. கட்டாயம் இந்த 3 சருமப் பராமரிப்பு குறிப்புகளை நோட் பண்ணுங்க

Winter Skin Care Tips: குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமத்திற்கு சிறப்பு கவனம் தேவை. இந்த பருவத்தில் வறட்சி, அரிப்பு மற்றும் வறண்ட சருமம் போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும். இந்த கட்டுரையில், குளிர் காலநிலை வருவதற்கு முன்பு உங்கள் சருமத்தை எவ்வாறு கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:21 PM IST
  • மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்துங்கள்
  • தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துங்கள்
  • சன்ஸ்கிரீன் தடவவும்

Trending Photos

திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
camera icon7
South actress
ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
வரப் போகிறது குளிர்காலம்.. கட்டாயம் இந்த 3 சருமப் பராமரிப்பு குறிப்புகளை நோட் பண்ணுங்க

Skin Care Tips Before Winter: குளிர்காலம் நெருங்கி வருகிறது. எனவே, உங்கள் சருமத்தை கவனித்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். வானிலை மாறும்போது, ​​உங்கள் சருமமும் மாற்றங்களை பெறக்கூடும். இந்த பருவத்தில் கரடுமுரடான தன்மை, அரிப்பு, வறண்ட சருமம் மற்றும் ஈரப்பதமின்மை ஆகியவை பொதுவான அறிகுறிகளாகும். இருப்பினும், உங்கள் சருமப் பராமரிப்பில் முன்கூட்டியே கவனம் செலுத்தினால், உங்கள் சருமம் மென்மையாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும், குளிரில் கூட பளபளப்பாகவும் இருக்கும். எனவே, குளிர்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த மூன்று சரும பராமரிப்புகளை பின்பற்றவும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்துங்கள்

குளிர்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குவது மிக முக்கியம். இந்த பருவத்தில் ஈரப்பதம் இல்லாதது சருமத்தை வறண்டதாகவும், உயிரற்றதாகவும் மாற்றும். எனவே, உங்கள் சரும வகைக்கு ஏற்ற நல்ல மாய்ஸ்சரைசரை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறையாவது தடவவும். குளிர்காலத்திற்கு, ஷியா வெண்ணெய், கோகோ பட்டர் அல்லது கிளிசரின் கொண்ட மாய்ஸ்சரைசர்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

முக எண்ணெய்

குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமம் மிகவும் வறண்டு போனால், ஃபேஸ் ஆயிலைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். தூங்குவாதற்கு முன் உங்கள் கைகளில் சில துளிகள் ஃபேஸ் ஆயிலை மசாஜ் செய்யவும். இது உங்கள் சருமத்தை ஆழமாக ஊட்டமளிக்கிறது, காலையில் மென்மையாகவும் நீரேற்றமாகவும் உணர வைக்கும். பாதாம் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ரோஸ்ஷிப் எண்ணெய் இதற்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

சன்ஸ்கிரீன் தடவவும்

மக்கள் பெரும்பாலும் குளிர்காலத்தை வெயிலில் கழிக்கிறார்கள், இது UV கதிர்களால் சருமத்திற்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், குளிர்காலத்தில் லேசான சூரிய ஒளியில் அமர்ந்திருப்பது தோல் பதனிடுதல் மற்றும் சுருக்கங்களைக் குறைக்க உதவும். மேலும், வெளியே செல்வதற்கு 15 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு முன்பு SPF 30 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மிருதுவான, பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்தும் முறை இங்கே!

மேலும் படிக்க | Seeds for hair growth: நீண்ட கூந்தலுக்கு, இன்றிலிருந்து இந்த விதைகளை சாப்பிடுங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Winter Skin Care Tipsskin careGlowing Skin

Trending News