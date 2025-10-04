வரப் போகிறது குளிர்காலம்.. கட்டாயம் இந்த 3 சருமப் பராமரிப்பு குறிப்புகளை நோட் பண்ணுங்க

Skin Care Tips Before Winter: குளிர்காலம் நெருங்கி வருகிறது. எனவே, உங்கள் சருமத்தை கவனித்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். வானிலை மாறும்போது, உங்கள் சருமமும் மாற்றங்களை பெறக்கூடும். இந்த பருவத்தில் கரடுமுரடான தன்மை, அரிப்பு, வறண்ட சருமம் மற்றும் ஈரப்பதமின்மை ஆகியவை பொதுவான அறிகுறிகளாகும். இருப்பினும், உங்கள் சருமப் பராமரிப்பில் முன்கூட்டியே கவனம் செலுத்தினால், உங்கள் சருமம் மென்மையாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும், குளிரில் கூட பளபளப்பாகவும் இருக்கும். எனவே, குளிர்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த மூன்று சரும பராமரிப்புகளை பின்பற்றவும்.
மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்துங்கள்
குளிர்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பு உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குவது மிக முக்கியம். இந்த பருவத்தில் ஈரப்பதம் இல்லாதது சருமத்தை வறண்டதாகவும், உயிரற்றதாகவும் மாற்றும். எனவே, உங்கள் சரும வகைக்கு ஏற்ற நல்ல மாய்ஸ்சரைசரை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறையாவது தடவவும். குளிர்காலத்திற்கு, ஷியா வெண்ணெய், கோகோ பட்டர் அல்லது கிளிசரின் கொண்ட மாய்ஸ்சரைசர்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
முக எண்ணெய்
குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமம் மிகவும் வறண்டு போனால், ஃபேஸ் ஆயிலைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். தூங்குவாதற்கு முன் உங்கள் கைகளில் சில துளிகள் ஃபேஸ் ஆயிலை மசாஜ் செய்யவும். இது உங்கள் சருமத்தை ஆழமாக ஊட்டமளிக்கிறது, காலையில் மென்மையாகவும் நீரேற்றமாகவும் உணர வைக்கும். பாதாம் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ரோஸ்ஷிப் எண்ணெய் இதற்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
சன்ஸ்கிரீன் தடவவும்
மக்கள் பெரும்பாலும் குளிர்காலத்தை வெயிலில் கழிக்கிறார்கள், இது UV கதிர்களால் சருமத்திற்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், குளிர்காலத்தில் லேசான சூரிய ஒளியில் அமர்ந்திருப்பது தோல் பதனிடுதல் மற்றும் சுருக்கங்களைக் குறைக்க உதவும். மேலும், வெளியே செல்வதற்கு 15 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு முன்பு SPF 30 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
